Champignons hebben een vanzelfsprekende plaats op het herfstmenu. Dit hangt natuurlijk samen met het feit dat champignons in veel verschillende gerechten passen: lekkere soepen, hartige herfststoofschotels of als bijgerecht in hamburgers, salades of op pizza. Hier volgt een overzicht van enkele van de lekkerste soorten champignons die in het bos en in de winkel te vinden zijn.

1. Truffel

Truffels zijn een delicatesse die wordt gekenmerkt door hun speciale, sterke aroma. De paddenstoel groeit ondergronds en wordt geoogst met behulp van getrainde truffelhonden en truffelvarkens. Er zijn witte en zwarte truffels. De zwarte truffel komt het meest voor in Europa. De truffelsmaak is nootachtig en licht zuur en past goed bij vet voedsel. De truffel is ook een uitstekende smaakstof, die alles opfleurt, van oliën tot eieren.

2. Portabello

De portabello paddenstoel, bekend om zijn grote bruine hoed, is eigenlijk een witte tuinpaddestoel. De paddenstoel krijgt na verloop van tijd een andere kleur en vorm naarmate hij ouder wordt. Vergeleken met een gewone paddenstoel heeft de portabello een meer smaakvolle toon, die uitstekend werkt als smaakversterker in bijvoorbeeld stoofschotels en gratins. Portabello is ook lekker om te grillen en wordt dan gevuld geserveerd of als vleesvervanger in een burger.

3. Cantharel

De gewone gele cantharel is de meest populaire eetbare paddenstoel in Nederland. Het seizoen van cantharellen is lang. In goede jaren verschijnen de eerste cantharellen in juni en kunnen tot in de late herfst worden geplukt. Het familielid van de hanenkam, de trechtercantharellen, is ook populair, maar door de bruine trechter is de champignon veel moeilijker te herkennen tussen de herfstbladeren. Verreweg de gemakkelijkste en meest gebruikelijke manier om cantharellen te koken, is bakken in boter.

4. Shiitake

De shiitake paddenstoel komt oorspronkelijk uit Oost-Azië en wordt al lang gebruikt in de volksgeneeskunde, omdat wordt aangenomen dat de paddenstoel veel positieve medicinale effecten heeft. In de westerse wereld is het ook een populair alternatief voor vlees geworden, vanwege de vleesachtige textuur en hoge voedingswaarde. Shiitake is de beste vegetarische bron van ijzer die in het wild in de natuur groeit. Als het in de koelkast wordt bewaard, is hij ongeveer een tot drie weken houdbaar.

5. Morielje

Er zijn verschillende soorten morieljes. De paddenstoelen hebben vaak een holle voet en hoed en een buitenkant met een walnootachtig patroon. De afbeelding toont een topmorel, niet te verwarren met de giftige steenmorel. De paddenstoel heeft een sterke smaak en is lekker in sauzen of bij vleesgerechten. De smaak is op zijn best als de morielje wordt gedroogd en vervolgens geweekt voor het koken.

6. Shimeji

De naam shimeji komt uit het Japans en verwijst naar een kleine paddenstoel die in grote trossen groeit. Er zijn ongeveer 20 verschillende soorten shimeji en de paddenstoel wordt in veel delen van de wereld gegeten en gekweekt. In Italië is het bijvoorbeeld beter bekend onder de naam pioppino. De paddenstoel heeft een stevige structuur en een smaak die doet denken aan zeevruchten en wordt daarom vaak gebruikt als bijgerecht bij visgerechten.