De lente beleef je samen met Pathé

Laatst geüpdatet op april 29, 2024 by Redactie

Lente: dé tijd om nieuwe dingen mee te maken. Met lekker veel vrije (feest)dagen wil je eropuit om samen iets moois te beleven. En dat doe je natuurlijk samen met Pathé. Ook in mei staat het nieuwste filmaanbod weer voor je klaar. Start de maand met een echte klassieker die 25 jaar geleden uitkwam: Star Wars: Episode 1 – The Phantom Menace. Maar er is meer! Van oude rivaliteit en sportieve uitdagingen in Challengers en de epische strijd in Kingdom of the Planet of the Apes tot de humor en romantiek van Bed & Breakfast; het belooft een maand vol avontuur. Wie de actie en liefde liever verruilt voor post-apocalyptische avonturen en sinistere sferen, die zit goed bij de horror Strangers: Chapter 1 of de actiefilm Furiosa: A Mad Max Saga.



Deze maand is er voor de jongste bezoekers van Pathé ook een hoop te beleven. Vanwege de meivakantie (t/m 5 mei) zijn er extra veel leuke kinderfilms om met het hele gezin te bekijken. Kijk mee hoe Garfield gedwongen zijn luizenleventje achter zich laat en meegaat met Vic voor een razend grappige, risicovolle roofoverval in Garfield of laat je meeslepen tijdens een magisch avontuur in Fantasievriendjes. Voor een comfortabele filmavond thuis met Pathé Thuis kijk je deze maand naar de populaire films Dune: Part Two of Verliefd op Bali. Voor ieder wat wils!

Pathé Nieuws

Pathé Thuis in Frankrijk gelanceerd als Pathé Home

Pathé betreedt ook in Frankrijk de huiskamers van filmliefhebbers en heeft zijn Transactional Video On Demand (TVOD) aanbod gelanceerd: Pathé Home. Dit verhuur- en aankoopplatform is gebaseerd op Pathé Thuis, dat al sinds 2011 in Nederland beschikbaar is. Bij de lancering zijn er maar liefst bijna 3.000 titels direct beschikbaar, waaronder de nieuwste film maar ook tijdloze klassiekers.

24 uur durende Star Wars Marathon inclusief ontbijt bij Pathé

Om het 25-jarig jubileum van Star Wars Episode I: The Phantom Menace te vieren, zal deze klassieker vanaf vrijdag 3 mei tijdelijk te zien zijn in alle Pathé-bioscopen. Om dit jubileum extra speciaal te maken is er ook een epische, ruim 24-uurs Star Wars Marathon te zien bij Pathé, met alle negen delen van de legendarische saga op het grote scherm. Na een mooie dag en nacht vol avonturen zorgt Pathé voor een lekker ontbijt voor alle bezoekers.

The Super Mario Bros. Movie viert 1 jaar op het grote doek in Pathé Tilburg Stappegoor

Pathé Tilburg Stappegoor vierde op 6 april de eerste verjaardag van The Super Mario Bros. Movie. Dit jubileum markeert een ongekend succes voor de bioscoop; sinds de release zijn er bij Pathé tot nu toe maar liefst 790.000 filmliefhebbers geweest. Bezoekers werden uitgenodigd om als Mario-karakter verkleed te komen, waarbij de best verklede winnaar een leuke prijs ontving.

Pathé Specials

5 mei – Star Wars Episode 1 – The Phantom Menace (25th anniversary)

Jedi Obi-Wan Kenobi en Qui-Gon Jinn redden koningin Amidala, heerser van een vreedzame planeet die is binnengevallen door duistere krachten. Tijdens hun ontsnapping ontdekken ze de negenjarige Anakin Skywalker, een wonderkind dat ongewoon sterk is in de Force.

3 mei – Star Wars Marathon

Zet je schrap voor een galactische primeur op vrijdag 3 mei! Voor het eerst ooit in Nederland, beleef je alle Star Wars films direct achter elkaar op het grote doek. In 5 Pathé bioscopen zal er een 24-uurs marathon plaatsvinden, waarbij het ontbijt wordt geregeld door Pathé.

Nieuwe topfilms bij Pathé

2 mei – Challengers

Tashi, een sterke vrouw zowel op als buiten de tennisbaan, is getrouwd met een tenniskampioen, Mike Faist, die een mindere periode doormaakt. Haar pogingen om hem er weer bovenop te krijgen nemen een verrassende wending wanneer hij het moet opnemen tegen zijn voormalige beste vriend, die ook nog eens Tashi’s ex is.

2 mei – Bed & Breakfast

Als workaholic Sarah tot haar eigen schrik ontslag neemt, heeft ze geen idee meer wat ze met haar leven aan moet. Ze laat zich overhalen op de B&B van haar tante te passen, maar doet dat met gepaste tegenzin. Want wat moet dit stadse meisje in een Gronings dorp? Wanneer Sarah niet één, maar zelfs twee potentiële lovers ontmoet, stroomt niet alleen de B&B, maar ook haar hart vol liefde.

8 mei – Kingdom of the Planet of the Apes (IMAX, 4DX, DOLBY CINEMA, SCREENX, DOLBY ATMOS)

Kingdom of the Planet of the Apes speelt zich af enkele generaties na het bewind van Caesar. In deze tijd zijn de apen de dominante soort en leven in harmonie samen, maar leiden de mensen een ondergedoken leven. Terwijl een nieuwe, tyrannieke apenleider zijn imperium opbouwt, maakt een jonge aap een aangrijpende reis die ervoor zorgt dat hij alles wat hij heeft geleerd over het verleden in twijfel trekt. De keuzes die hij maakt zal de toekomst voor zowel apen als mensen bepalen.

16 mei – Strangers: Chapter 1

Een jong koppel (Madelaine Petsch en Froy Gutierrez) krijgt tijdens hun weekendje weg autopech in een klein, onheilspellend stadje en moet noodgedwongen de nacht doorbrengen in een afgelegen huis. Al snel breekt de paniek uit wanneer ze ‘s nachts worden geterroriseerd door drie gemaskerde vreemdelingen die zonder enig motief genadeloos hard toeslaan. The Strangers: Chapter 1 is het eerste deel van de aankomende horror-filmreeks.

23 mei – Furiosa: A Mad Max Saga

Na de ondergang van de wereld wordt de jonge Furiosa meegenomen uit de Green Place of Many Mothers en komt ze in handen van een grote motorbende aangevoerd door Warlord Dementus. Op hun tocht door de woestijn bereiken ze de Citadel, waar Immortan Joe de baas is. Terwijl de twee tirannen om de macht strijden, moet Furiosa vele beproevingen doorstaan en een manier vinden om terug te kunnen keren naar huis. Met Anya Taylor-Joy en Chris Hemsworth in de hoofdrollen.

23 mei – Hit Man

Glen Powell speelt in Hit Man de rol van professor Gary Johnson. Hij doet zich voor als huurmoordenaar namens de politie van New Orleans. Hij komt in een lastige situatie terecht als hij gevoelens begint te ontwikkelen voor een van zijn potentiële klanten, Madison (Adria Arjona). Als Madison verliefd wordt op een van Gary’s alter ego’s zorgt hun affaire voor een opeenvolging van leugens, bedrog en escalerende belangen.

KIDS films bij Pathé

1 mei – Garfield (4DX, Dolby Atmos)

Garfield (met de stem van Chris Pratt), de wereldberoemde typische binnenkat die een hekel heeft aan maandagen en dol is op lasagne, waagt zich buiten de deur voor een wild avontuur! Als zijn vader, de sjofele straatkat Vic (met de stem van Samuel L. Jackson), onverwachts opduikt, worden Garfield en zijn vriend hond Odie gedwongen hun luizenleventje achter zich te laten en met Vic mee te gaan voor een razend grappige, risicovolle roofoverval.

16 mei – Fantasievriendjes

Fantasievriendjes, die ook in de originele versie wordt uitgebracht onder de titel Imaginary Friends, is een film over een meisje dat erachter komt dat ze iedereens denkbeeldige vriendjes kan zien. Wat zal zij met deze superkracht doen? Het wordt een magisch avontuur waarin ze probeert om de vergeten Fantasievriendjes weer samen te brengen met hun kinderen.

Pathé Thuis

Nu te zien (premium) reguliere huur vanaf 11-07 – Dune: Part Two

Paul Atreides zoekt samen met Chani wraak op degenen die verantwoordelijk zijn voor de ondergang van zijn familie.

Nu te zien (premium) – Verliefd op Bali

Na het overlijden van haar Indische oma, overtuigt influencer Jenny haar moeder en zus om met haar naar Bali te gaan. Door de zoektocht naar een familielegende ontstaan er onverwacht nieuwe liefdes.

Beeld: Bed & Breakfast @2023 Dutch FilmWorks All Rights Reserved.