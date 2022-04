De lente is hier – 5 tips om liefde te vinden

Heeft de wisseling van de seizoenen je geïnspireerd om je liefdesleven nieuw leven in te blazen, of heb je dringend advies nodig om de liefde van je leven te vinden? Hoe dan ook, we hebben met een datingexpert gesproken om je te helpen vinden wat je zoekt. Dit zijn 5 tips om liefde te vinden.

Wees open en uitnodigend

Sommigen zeggen dat liefde op je pad komt wanneer je het het minst verwacht. Als je al een tijdje single bent, is dit misschien het enige dat je het meest moe bent om te horen. Dus, wat dan? Moet je gewoon stoppen met proberen? Het is niet alleen vervelend om te zeggen – het is ook niet waar.

Natuurlijk hebben sommige mensen banen waar ze doordeweeks veel interessante mensen ontmoeten. Dat is geweldig – gefeliciteerd! Maar hoe zit het met degenen onder ons met meer introverte werksituaties? Wat doe je als je vanuit huis werkt? En wat als de enige andere single op kantoor de asociale Alex is die nooit goedemorgen zegt? Nou, ik denk dat je gewoon wacht tot Alex je mee uit vraagt ​…

Het punt is dat als je Alex leuk vindt, het aan jou is om erachter te komen of Alex je leuk vindt. Elke relatie begint met een willekeurig gesprek en iemand moet de eerste zijn die praat. Waarom jij niet?

Het hoeft geen liefde op het eerste gezicht te zijn, maar om het simpel te zeggen: als je een open hart en een positieve, uitnodigende houding hebt, zullen mensen het gemakkelijker vinden om je te benaderen, waardoor de kans groter wordt dat je iemand vindt met wie je een klik hebt.

Wees de beste versie van jezelf

Heb je ooit in de spiegel gekeken en overwogen of je daadwerkelijk op date zou gaan met jezelf? Het is gemakkelijk om chagrijnig en ontgoocheld te worden omdat niemand je kant op lijkt te kijken, maar misschien is het gewoon omdat je sinds de pandemie niet meer naar de sportschool bent geweest. Als dat het geval is, word dan lid van de club!

Het is natuurlijk niet zo dat je de dubbelganger van Scarlett Johansson moet zijn om een ​​blik op te werpen. Maar laten we eerlijk zijn – zou je liever een gesprek beginnen met haar of iemand die dringend een douche nodig heeft en al een jaar op Mc Donald’s dieet is?

Het vinden van een partner voor jezelf is een beetje als het verkopen van een huis. Met of zonder fris geschilderde muren en een fris nieuw dak, het huis is hetzelfde. Maar als je gaat winkelen en een huis tegenkomt dat eruitziet alsof het al 30 jaar onaangeroerd is, moet je toegeven dat het nogal moeilijk is om het potentieel ervan te zien.

Al met al, probeer gewoon de beste versie van jezelf te zijn. Verf de ramen, maak de dakgoten schoon, versier je woonkamer met wat stijlvolle meubels om de inspiratie te laten stromen, en dan is je huis binnen de kortste keren verkocht, als je begrijpt wat ik bedoel.

Kies je slagvelden

Met de enorme verscheidenheid aan dating-apps van tegenwoordig, was het nog nooit zo gemakkelijk om met iemand in contact te komen. Een swipe hier, een swipe daar… en BAM! Je hebt een match! Hoewel gratis dating-apps volledig moeiteloos zijn, kan het gebruik ervan om iemand te vinden met wie je klikt, lijken op het zoeken naar een speld in een hooiberg.

Als het gaat om online daten, kan het de moeite waard zijn om een ​​site of app te vinden die bij jou en je behoeften past. Natuurlijk, het is logisch om er een te kiezen met een solide aantal leden, maar hoeveel waardeloze dates kun je volhouden? Hoe lang duurt het voordat alle hoop verloren is?

Door je slagvelden verstandig te kiezen, kun je degenen uitfilteren met wie je geen raakvlakken hebt. Met andere woorden, dit zou je dichter bij iemand met gedeelde interesses moeten brengen die hetzelfde zoekt.

Het kiezen van een datingsite om je te helpen bij je zoektocht naar blijvende liefde is als naar een feest gaan en je wingman kiezen. Ga je voor Steve die erg effectief is, maar nogal een oppervlakkig type dat je pas sinds dinsdag kent? Of ga je voor Daan die nogal kieskeurig is maar die je al vanaf de kleuterschool kent en weet wat je zoekt?

Beide zijn helemaal oké om te kiezen – het is helemaal aan jou. Het is prima om plezier te hebben, en in sommige gevallen is Steve waarschijnlijk de betere keuze. Aan de andere kant, als je op zoek bent naar iets solides en het beu bent om je inspanningen te verspillen, zou Daan misschien veel logischer zijn.

Op dezelfde manier, als je op zoek bent naar liefde zonder datingsites of apps te gebruiken, kan het erg handig zijn om te kiezen in welke vijver je wilt vissen. Je hoeft niet per se naar een bar te gaan om iemand aan de haak te slaan. De meesten van ons maken vreselijke keuzes als we toch drinken, dus waarom zou je niet een andere benadering proberen?

Gebruik je netwerk

Het gebruik van je netwerk moet niet worden opgevat als het maken van bewegingen op je LinkedIn-verbindingen. Het is meer in lijn met het vorige verhaal over Steve en Daniel en hoe iemand die een beetje van je weet waarschijnlijk een beter idee heeft wie bij je persoonlijkheid zou passen in plaats van een man op straat, ook al heeft hij een indrukwekkende lijst van Facebook vrienden.

Het gebruik van je netwerk is een andere manier om kwaliteit boven kwantiteit te kiezen. Veel mensen ontmoeten hun partners zelfs via vrienden en kennissen, en als je mensen om je heen vertelt dat je actief op zoek bent naar een partner, is de kans groot dat ze iemand kennen die perfect voor je zou zijn.

Zoals de frisse warmte van de lente de bloemen uit hun slaap doet ontwaken, zo kan er ook ergens in je verleden iemand zijn die je misschien bent vergeten. Misschien konden jullie twee echt goed met elkaar opschieten, maar een of beide van jullie hadden op dat moment andere partners. Wie weet is dit het perfecte moment om bij te praten!

Neem risico’s en heb plezier!

We weten het, op een eerste date gaan is altijd beangstigend, en het is gemakkelijk om te zeggen dat je gewoon je gedachten opzij moet zetten en niet langer bezorgd moet zijn over de situatie. Maar om eerlijk te zijn, de uitdrukking gewoon doen is nog nooit zo toepasselijk geweest. Je kunt er niet omheen – liefde vinden is een kansspel, en je moet het gewoon riskeren.

Ook al vind je het misschien prettiger om te wachten om op een date met een match te gaan totdat je alles over de persoon weet, maar op een date gaan en geen vragen meer te stellen hebben, kan behoorlijk ongemakkelijk zijn.

Jij en je match zouden gemakkelijk geweldige penvrienden kunnen worden – maar niets meer dan dat. Geschreven en gesproken taal zijn gewoon twee verschillende dingen, en je zult nooit ontdekken of er chemie is tussen jullie twee totdat je elkaar in het echt ontmoet.

Met andere woorden, je moet er niet te voorzichtig mee zijn. Natuurlijk is het vinden van je soulmate geen taak die lichtvaardig moet worden opgevat, maar als je een perfect beeld probeert te schetsen van je potentiële partner voordat je elkaar hebt ontmoet, haal je al het plezier eruit. Wees nieuwsgierig, wees optimistisch, wees spontaan en probeer er plezier mee te hebben.

Op een dag zou je jezelf kunnen vinden in het gezelschap van een bazige partner en een stel verwende kinderen. Je weet pas wat je hebt als het weg is, en als je volgende date niet gaat zoals je je had voorgesteld, kun je net zo goed van je single leven genieten zolang het duurt.

Tenzij je al getrouwd bent met je baan, heb je op een bepaald moment in je leven niet dezelfde kansen als nu. Het is niet nodig om wanhopig te handelen, en bovendien zien veel mensen wanhoop als een afknapper. Leer te genieten van je eigen gezelschap en waardeer jezelf op de eerste plaats te zetten. Je zou alleen bij iemand moeten zijn omdat je er zin in hebt – niet omdat je eenzaam bent.