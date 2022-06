De leukste evenementen en festivals in Kroatië

Kroatië heeft alle ingrediënten voor een heerlijke vakantie: een azuurblauwe zee met mooie stranden, ongerepte natuur, gezellige (kust)stadjes, verrukkelijk eten én fantastische evenementen. Of je nu een techno-liefhebber bent of liever naar klassieke muziek luistert, in Kroatië zijn er festivals voor iedereen. Hieronder staat een kleine greep uit de bomvolle evenementenkalender

INmusic Festival – 20 t/m 23 juni

Het INmusic Festival is een groot rock en indie muziekfestival in Zagreb, de hoofdstad van Kroatië. Op het prachtige Youth Island in het Jarunmeer is het dit jaar tijd voor de 15e editie. Elk jaar komen ’s werelds grootse artiesten naar het driedaagse festival. In 2016 riep het prestigieuze muziektijdschrift NME INmusic zelfs uit tot één van de twaalf meest populaire festivals ter wereld, in hetzelfde rijtje als wereldberoemde festivals zoals Coachella en Glastonbury. De line-up bestaat dit jaar onder andere uit The Killers, Nick Cave & The Bad Seeds, Deftones en nog veel meer. En als je er dan toch bent, neem dan ook de tijd om het charmante Zagreb zelf te verkennen. De stad is een fantastische mix van historie en moderniteit. Er zijn dagelijks rechtstreekse vluchten vanuit Nederland en België naar Zagreb.

Pula Music Week – 30 juni t/m 6 juli

De allerbeste namen uit de house- en technowereld komen naar Kroatië voor de Pula Music Week. Dit festival is een editie van Secret Project, een festival dat afkomstig is uit Los Angeles. Na succesvolle edities in LA, Miami en tijdens het Amsterdam Dance Event is het nu de beurt aan het historische Pula. Deze stad is vooral beroemd om het amfitheater, dat één van de best bewaarde theaters ter wereld is. Dit eeuwenoude theater, met schitterend uitzicht op de zee, is het decor voor de Pula Music Week. Oud en nieuw komt hier samen, met hypermoderne kunstinstallaties binnen de oude muren. Kijk hier voor meer informatie en de line-up.

Hideout Festival – 3 t/m 7 juli

Het Hideout Festival is hét toonaangevende elektronische muziekfestival in Europa. Op het prachtige Zrce strand op het eiland Pag kun je vijf dagen lang feesten op alles van house en techno tot grime en drum-‘n-bass. Er zijn vijf openluchtpodia, fantastische bootparty’s en zwembaden en een azuurblauwe zee voor een verfrissende duik. Liever wat meer actie? Stap dan op een banaan of jetski of maak een bungee jump! Een andere aanrader is moon-cycling. Huh, wat? Door het bijzondere landschap is fietsen op Pag net fietsen op de maan. Er lopen 14 prachtige routes over het eiland. Vanaf Pag kun je ook fantastisch eilandhoppen om de andere eilanden van Kroatië te verkennen. Je kunt het Pag eiland gemakkelijk bereiken vanaf Zadar of Zagreb.

Dubrovnik Zomerfestival – 10 juli t/m 25 augustus

Al sinds 1950 vindt elk jaar in juli en augustus het zes weken durende Dubrovnik Zomerfestival plaats. Op 10 juli wordt het festival geopend met een spectaculaire openingsceremonie met vuurwerk en muziek. In de weken die daarop volgen is de kalender volgepland met theatervoorstellingen, concerten, opera’s en dansevenementen. De meeste optredens zijn buiten, met het prachtige Dubrovnik als decor. Van het Weens Filharmonisch Orkest tot het Linđo Folklore Ensemble; de allerbeste musici van Kroatië en ver daarbuiten zijn in Dubrovnik te vinden.

Renaissance Festival – 18 t/m 21 juli

Altijd al benieuwd geweest naar hoe het leven vroeger geweest moet zijn? Reis dan terug in de tijd tijdens het Renaissance Festival op de vestingmuren van Koprivnica. Meer dan 1.300 deelnemers uit 15 Europese landen verkleden zich als dappere ridders, chique dames, ambachtslieden, bedelaars, melaatsen en narren. Er zijn riddertoernooien op paarden, middeleeuwse muziek, acrobaten en heel veel lekker eten en drinken, zoals brandnetelbier, mede, fazant en everzwijn. Plastic is verboden op het terrein, dus alle gerechten worden ter plaatste bereid in klei en houten bakjes, volgens middeleeuws recept. Naast dit bijzondere festival geniet je in de omgeving van Koprivnica van de rust, ongerepte natuur en heerlijke gastronomie. Niet voor niets staat deze regio bekend als het groene hart van Kroatië. Er zijn dagelijks rechtstreekse vluchten vanuit Nederland en België naar Zagreb, vanuit waar je gemakkelijk naar Koprivnica reist.

Alle coronamaatregelen opgeheven

Een vakantie in Kroatië is weer als vanouds onbezorgd genieten. De coronamaatregelen zijn opgeheven en toeristen hoeven niet langer een coronabewijs te laten zien als zij het land binnenkomen.