Tussen november en januari, van de Adige-vallei tot aan de Dolomieten, bruisen talloze locaties in Trentino weer van leven dankzij een traditie die lokale ambachtslieden de kans biedt om hun beste producten en creaties aan te bieden. Terwijl de sneeuw in de lucht zweeft, vermengt het zich met de aroma’s van geroosterde kastanjes, dampende chocolademelk en de geurige kaneel van een verwarmende glühwein. Bekijk hieronder de leukste kerstmarkten in Trentino.

Trento

De Kerstmarkt van Trento viert dit jaar zijn 29e editie en zal weer tot leven komen op twee historische pleinen in het centrum, namelijk Piazza Fiera en het nieuwe Piazza Mostra, voor het Buonconsiglio-kasteel dat volledig is gereserveerd voor ambachten en typische etenswaren en wijnen. De traditionele houten huisjes bieden het beste van lokale ambacht en regionale culinaire specialiteiten, met feestelijk versierde straten en pleinen in het historische centrum. De markt is geopend van zaterdag 18 november tot zondag 7 januari 2024.

Rovereto

Tijdens de kerstperiode komen de straten van Rovereto tot leven met prachtige verlichting, muziek en vreedzame woorden, die de boodschap en de identiteit van de “Vredesstad” overbrengen, een plaats van dialoog en ontmoeting tussen volkeren. Ook hier zullen de traditionele markthuisjes zijn waar je lokale ambachtelijke producten kunt kopen en kunt genieten van een glas glühwein, evenals traditionele gerechten en desserts. Het hele historische centrum komt tot leven van 24 november tot 7 januari.

Ala

Ook het barokdorp Ala ziet er prachtig uit van 25 november tot 24 december om bezoekers te verleiden met de architectonische schoonheid van zijn historische gebouwen, ambachtelijke aanbiedingen en vermakelijkheden. De gebouwen van het historische centrum openen hun deuren om de uitstekende lokale producenten en wijngaarden, ambachtslieden en kunstenaars te tonen. Elk weekend bieden zij originele en hoogwaardige producten aan die de perfecte geschenken vormen voor onder de kerstboom. Bovendien wordt de bezoeker dagelijks getrakteerd op rondreizende shows, concerten in het paleis, tentoonstellingen en interessante rondleidingen met gidsen gehuld in kostuums uit de 18e eeuw, allemaal bij kaarslicht om de sfeer compleet te maken.

Avio

In Avio is van 25 november tot 17 december het middeleeuwse kasteel het middelpunt van de markt, met de kraampjes opgesteld in de binnentuin. Vier weekenden en een bijzondere opening op de dag van de Onbevlekte Ontvangenis om te genieten van de smaken en tradities van Kerstmis in Trentino en daarbuiten: exposanten uit Vallagarina en het bovenste gebied van Verona zullen het Baronial Palace en zijn grote binnenplaats tot leven brengen met een sfeervolle markt. Naast de traditionele markt zullen er ook koorconcerten, activiteiten voor kinderen en rondleidingen zijn.

Garda Trentino

In het gebied Garda Trentino heb je de keuze uit drie verschillende markten. Geniet van Habsburgse sferen terwijl je door de historische centra wandelt en onderweg stopt om traditionele smaken te proeven. In Arco kun je dit alles ervaren van 17 november tot 7 januari, terwijl je tussen de kraampjes en houten huisjes wandelt die de kerk en de belangrijkste pleinen omringen.

Riva del Garda

In Riva del Garda is de echte nieuwigheid voor de kinderen het Venetiaanse Bastion. Dit gebouw, dat de stad domineert, wordt van 1 december tot 1 januari omgetoverd tot de “Woning van de Grinch”, klaar om het feest van de Kerstman te stelen en te bederven. Maar naast dit spektakel zijn er ook thematische shows, tentoonstellingen en decoraties te vinden in de stad. Als ze de brug oversteken die naar Rocca di Riva leidt, wacht er voor de kleintjes de Noordpool-bevoorradingsketen met talloze workshops en activiteiten.



De pleinen Garibaldi en Battisti zijn gezellige ontmoetingsplekkenin elk seizoen, maar van 17 november tot 7 januari komt hier de “Gusto in Gusto Kerstmarkt” tot leven, een uitnodiging om te genieten van het lekkerste deel van Garda Trentino.

Canale di Tenno

In het midden van de winter krijgt het middeleeuwse dorp Canale di Tenno een nog betoverender uitstraling. Temidden van smalle steegjes, die lijken op te klimmen tegen de bergflank, openen binnenplaatsen en kelders hun deuren om een buitengewoon prachtige kerstmarkt te verwelkomen. Hier worden de steegjes van een van de “Mooiste Dorpen van Italië” verfraaid met kleurrijke kunstwerken, juwelen en met de hand vervaardigde keramische objecten, allemaal gemaakt door lokale ambachtslieden en kunstenaars. De markt vindt plaats gedurende de weekenden van 25-26 november tot 16-17 december.

Rango

Rango, nog een van “De Mooiste Dorpen van Italië“, komt tot leven tijdens de weekenden van 18 november tot 31 december met een typische kerstmarkt, inclusief lokale prodcuten, zoals houten speelgoed en boerenspecialiteiten, allemaal te bewonderen waar alles nog is volgens de oude tradities. De stallen zijn te vinden voor de ingangen die vroeger de stallen huisvestten, in de kelders waar de boeren hun oogst en traditionele vleeswaren opslaan, naast de open haarden aan de buitenmuren van de huizen.

Ossana

Van 1 december tot 7 januari kun je in Ossana in Val di Sole genieten van de Kerstmarkt, die plaatsvindt binnen de muren van Castel San Michele en op het Centrale Plein. Het is een unieke gelegenheid om door de stalletjes op de markt te struinen. Vergeet niet de route van de stad naar het kasteel te nemen, waar je ongeveer 1.600 kerststallen kunt bewonderen, die elke dag van 10.00 uur tot 22.00 uur geopend zijn voor bezoekers. Het eindpunt van deze fascinerende route is Castello San Michele, waar je een bijzondere kerststal kunt bezoeken die de daadwerkelijke gebeurtenissen tijdens een kerstnacht in de Eerste Wereldoorlog verbeeldt, met soldaten en loopgraven.