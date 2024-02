Laatst geüpdatet op februari 26, 2024 by Redactie

HGTV is de interieur- en lifestylezender met een breed scala aan interieurinspiratie- en verbouwingscontent. Interieurfans en renovatieliefhebbers kunnen hun hart ophalen aan veel shows waar alles in én rondom het huis centraal staat. Van inrichten, stijlen, renoveren, kopen tot verkopen. We zetten hier de leukste woonprogramma’s op HGTV van dit moment op een rij.

Nate And Jeremiah Home Project

Designerduo Nate Berkus en Jeremiah Brent houden ervan om huizen zo te transformeren dat de identiteit van de bewoners behouden blijft. In het nieuwe seizoen van Nate And Jeremiah Home Project helpen ze weer een aantal gezinnen die niet meer weten hoe ze hun huis leefbaar kunnen maken. Het creatieve koppel gaat eerst in gesprek met de bewoners om te bepalen welke items in het huis absoluut behouden moeten blijven, zodat ze hen daardoor ook beter leren kennen.

My Lottery Dream Home

In My Lottery Dream Home staat presentator en huizenexpert David Bromstad weer klaar om enkele loterijwinnaars te helpen bij het vinden van hun droomhuis. David laat de winnaars in elke aflevering drie prachtige huizen zien, waarna ze een huis kiezen als forever home of als vakantiehuis.

Unsellable Houses

Met hun onorthodoxe aanpak weten makelaars Leslie en Lyndsay zelfs de meest onverkoopbare huizen voor een topprijs van de hand te doen. De gedreven tweelingzussen knappen eerst het huis op met hun eigen geld en hopen het huis dan met extra veel winst te verkopen. Een risico, omdat ze er soms wel tienduizenden dollars in investeren, maar ook een kans op een grotere marge voor de makelaars en de verkopende partij. Pure win-win als het lukt, of zoals de tweeling zelf zegt: twin-win.

No Demo Reno

Je hoeft geen muren te slopen om je huis groter te laten lijken. Dat is de visie van de energieke interieurdesigner Jennifer Todryk. In de nieuwe serie No Demo Reno helpt ze huiseigenaren die vastzitten in hun kleine of ouderwetse woning en graag meer leefruimte willen. Zonder sloophamer, maar met een slim ontwerp gaat Jennifer aan de slag. Om het budget zo strak mogelijk te houden, verkoopt Jennifer de items die ze graag wil vervangen en gaat ze aan de slag met haar team van klusjesmannen.

Fixer To Fabulous

Wie in Betonville, Arkansas zijn oude huis wil verbeteren, kan niet om Dave en Jenny Marrs heen. Dit creatieve echtpaar knapt historische huizen op en maakt van ouderwetse indelingen weer leefbare woonruimtes in een fantastische stijl. In het nieuwe programma Fixer To Fabulous is te zien waar hun krachten liggen.

Married To Real Estate

Egypt Sherrod en Mike Jackson vormen een droomduo op meerdere fronten. Ze zijn niet alleen gelukkig getrouwd, maar werken ook samen om wanhopige huizenkopers hun droomhuis te bieden. Egypt is de slimme onderhandelaar en ontwerper die in elke bouwval potentie ziet, Mike de handige aannemer die de plannen tot in perfectie uitvoert. En dat allemaal terwijl ze ook nog hun eigen drukke gezinsleven draaiende houden.

Christina on the Coast

Huizenexpert Christina is klaar voor een nieuw avontuur in het nieuwe programma Christina on the Coast. Na het flippen van huizen voor de snelle verkoop wat ze eerder deed, helpt ze nu huiseigenaren aan de kust van California om hun gedateerde interieur aan te pakken voor de lange termijn. Ondertussen is Christina ook zelf op zoek naar een nieuw huis voor haar gezin. Kunnen zij een droomhuis vinden waar ze meteen in kunnen, of moet hun indeling ook eerst een nieuwe look krijgen. Als iemand weet hoe dat moet, is het Christina wel!

Bargain Mansions

Tamara Day heeft een neusje voor het opknappen van oude verwaarloosde woningen. In Bargain Mansions gaat ze op zoek naar woningen die er op het eerste gezicht niet uitzien, maar waar Tamara de potentiële schoonheid direct in herkent. Ze koopt het huis op voor een prikkie, maakt een nieuw en modern ontwerp en verbouwt het vervolgens samen met haar vader Ward. Om het daarna weer met winst door te verkopen. Maar winst is niet de enige drijfveer van de bevlogen huizenflipster. Ze geniet er zichtbaar van om de oude woningen weer een nieuw leven te geven.

100 Day Dream Home

Kun je in 100 dagen een compleet huis bouwen vanuit niets? Ja, zeggen aannemer Brian en makelaar Mika die ook nog met elkaar zijn getrouwd. Maar ze zeggen het niet alleen, ze maken het ook waar. In het spectaculaire programma 100 Day Dream Home laat het bevlogen echtpaar zien hoe ze inderdaad een volledig huis bouwen voor klanten die geen zin hebben om langer te wachten.