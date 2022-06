De leukste zomerse buitenuitjes in en om Rotterdam met kinderen

De zomer komt eraan, en dat betekent veel naar buiten gaan met de kids! Zeker wanneer je in een grote stad woont kan het nog best een uitdaging zijn om leuke buitenactiviteiten te vinden. In en om Rotterdam zijn er gelukkig genoeg leuke opties om erop uit te gaan met kinderen. Zo kunnen ze bij klimbos Fun Forest lekker hun energie kwijt terwijl ze tussen de bomen door slingeren en uitdagende parcoursen afleggen. Of zoek het (nog) hogerop en beklim de Euromast van 185 meter hoog, van waar je een spectaculair uitzicht hebt over de stad. Zijn je kids fan van dino’s? Dan kunnen ze in het Beatrixpark in Schiedam deze zomer levensechte dino’s ontmoeten! Genoeg te doen en beleven dus in en om Rotterdam dit seizoen. Jurassic Encounter vindt plaats in de zomervakantie, maar bij Fun Forest en de Euromast kun je nu ook al terecht voor een spannend dagje uit in de buitenlucht.

Gloednieuw parcours bij klimbos Fun Forest

Bij Fun Forest kunnen kinderen helemaal los gaan in de natuur! Klimmend, klauterend en abseilend gaan ze op avontuur in het bos en wordt hun zelfvertrouwen geboost door de stoere uitdagingen. Er zijn voor elke leeftijd aparte parcoursen uitgestippeld op verschillende hoogtes, met de juiste klimonderdelen voor de verschillende niveaus. Parcours 9 is het nieuwste extreme parcours van Fun Forest in het Kralingse Bos in Rotterdam, waarbij een hoop nieuwe, unieke onderdelen te vinden zijn. Zo klim je via de ‘monkey bars’ van de ene naar de andere boom, ren je vliegensvlug over een schuine muur voordat je je evenwicht verliest en klim je met klimgrepen die aan de boom vast zitten hoog de boom in. Heb je alle routes in het Rotterdamse Bos al geklommen en ben je wel toe aan een nieuwe uitdaging? Dan moet je zeker nog een keer terugkomen voor dit nieuwe extreme parcours. Deze route is de meest uitdagende tot nu toe, daarom is deze alleen voor ervaren klimmers vanaf 14 jaar te klimmen.

Bewonder levensechte dino’s bij Jurassic Encounter

Altijd al een ontmoeting willen hebben met levensechte dino’s? Dit kan deze zomervakantie in het Beatrixpark in Schiedam. Hier strijkt de reizende dino tentoonstelling Jurassic Encounter neer, een interactieve installatie van levensgrote bewegende dinosaurussen uit het Jura, Trias en Krijt tijdperk. Bezoekers volgen een ‘gevaarlijke route’ door graslanden en bossen en komen oog in oog te staan met grommende, brullende en sissende dinosaurussen. Met vijftig bewegende dino’s inclusief zwaaiende staarten en brullende geluiden, biedt Jurassic Encounter een spectaculair dagje uit voor het hele gezin. Stap terug in een tijdperk waarin dinosaurussen over de aarde dwaalden en maak kennis met de indrukwekkende reuzen uit de prehistorie. Het vermakelijke en educatieve evenement is te bezoeken in de zomervakantie van 28 juli tot en met 14 augustus 2022 en is een perfect dagje uit voor het hele gezin.

Ervaar Rotterdam vanaf grote hoogte bij Euromast

Kan het voor je kinderen niet spannend genoeg? Zoek het dan hogerop bij de Euromast in Rotterdam. Met een hoogte van 185 meter heb je een spectaculair 360 graden uitzicht over de stad en kijk je met goed weer zelfs tot aan Den Haag en Delft. Vanaf juli opent de vernieuwde Euroscoop die je vanaf het platform helemaal tot aan het uiterste puntje van de mast brengt, terwijl je al ronddraaiend uitkijkt over de stad. De Euroscoop is rondom volledig van glas gemaakt en met een nieuwe lichtshow, muziek en storytelling biedt de Euroscoop nu nog meer beleving! Voor de wat oudere kinderen en ouders is er van mei t/m september een nog spannendere activiteit te doen bij de Euromast: de hoogste abseil van Europa! Vanaf 16 jaar mag je hieraan meedoen, waarbij je vanaf het uitkijkplatform op 100 meter hoogte over de balustrade stapt en je je naar beneden laat afzakken. Een stoere activiteit in de lente en de zomer, voor iedereen die durft.

Fun Forest

Bosbaan 6, 1182 AG Amstelveen

Telefoon: 088-369 7000

Website: www.funforest.nl/

Jurassic Encounter

Locatie: Beatrixpark, Schiedam

Openingstijden: 28 juli tot en met 14 augustus 2022, van 10:00 – 18:00 uur

Tickets : Verkrijgbaar via de website.

Website: www.jurassicencounters.uk/rotterdam-nl

Euromast

Parkhaven 20, 3016 GM Rotterdam

Telefoon: +31 (0) 10 436 48 11

Website: https://euromast.nl/