De Maastricht studie: fors meer mensen lopen hoog risico op diabetes type 2

Alleen al in de leeftijd van 40 tot 75 jaar hebben zo’n 1,4 miljoen mensen een aanzienlijk risico om diabetes type 2 te krijgen. Zo blijkt uit een recent onderzoek van de Universiteit Maastricht. Bijna 1 op de 5 mensen heeft daarmee prediabetes; een voorfase van de ziekte waarin je ongemerkt al schade aan je lichaam oploopt. Het is een flinke stijging vergeleken met een eerdere schatting van 1,1 miljoen in 2018. Hiernaast hebben al 1,1 miljoen mensen in ons land deze chronische ziekte. En dat aantal groeit. Iedere week wordt bij bijna 1.000 mensen diabetes type 2 vastgesteld. Ook over jongeren luidt de noodklok: kinderartsen zien steeds vaker kinderen en jongeren die de ziekte hebben of in de voorfase zitten. Er moet nu iets gebeuren. Met als doel een diabetesvrije toekomst zet het Diabetes Fonds in op vroegtijdig testen zodat Nederlanders zich bewust worden van hun risico en dit zo mogelijk kunnen verkleinen.



Miranda Schram, hoogleraar diabetesepidemiologie aan de Universiteit Maastricht: “In de Maastricht studie volgen we jarenlang mensen tussen de 40 en de 75 jaar naar onder andere het ontstaan van diabetes type 2. Dit betekent dat de hoge risicogroepen ouder dan 75 jaar en de jongere groepen niet zijn meegenomen. Dat maakt dat de cijfers voor de totale Nederlandse bevolking nog veel hoger uitkomen.”

Alarmerend

“We zitten in een diabetes-crisis. Het aantal mensen met een hoog diabetesrisico is alarmerend”, zegt Diena Halbertsma, directeur Diabetes Fonds. “Uit het onderzoek blijkt dat in de loop van acht jaar 14% van de mensen met prediabetes diabetes type 2 ontwikkelt; dat zijn alleen al in de leeftijdsgroep tussen de 40 en 75 jaar zo’n 200.000 mensen. Als we nu niets doen, komt er straks een diabetesgolf op ons af en dat heeft ernstige gevolgen. Diabetes is een ziekte waar niet prima mee te leven valt. Je hebt een grotere kans op gezondheidsproblemen, zoals hart- en vaatziekten, uitvallende nieren en oogproblemen. Nog steeds zijn weinig mensen hiervan op de hoogte.”

‘Sluipmoordenaar’

Jaren voordat mensen de diagnose diabetes type 2 krijgen, kunnen ze al rondlopen met prediabetes. Zonder dat ze dit in de gaten hebben lopen ze al blijvende schade op. Dat maakt van deze ziekte een ‘sluipmoordenaar’. Vaak denkt men: “Ik heb geen klachten en ik eet toch gezond?” Of: “Ik ben daar toch veel te jong voor?” Iedereen kan in zijn leven diabetes type 2 krijgen. Jong en oud. Er zijn veel factoren die het risico op de ziekte vergroten. Een ongezonde leefstijl, zoals ongezonde voeding, roken, te weinig beweging, overgewicht, stress en ook achtergrond, leeftijd en erfelijkheid zijn van invloed.

Bewustwording en testen

Weten dat je risico loopt. Dat is cruciaal, ver voordat je de diagnose krijgt. Op tijd erbij zijn, betekent de schade nog kunnen beperken en de ziekte mogelijk voorkomen. Daarom start het Diabetes Fonds vandaag met een meerjarige campagne om mensen bewust te maken van hun diabetesrisico. Via de test op www.diabetesfonds.nl krijg je inzicht of je in de gevarenzone zit. Afhankelijk van de uitslag volgt een advies. Dit loopt uiteen van leefstijltips tot het bezoeken van de huisarts. Het risico op diabetes type 2 kan gehalveerd worden door gezonder te leven.

Iedereen vrij van Diabetes

Halbertsma: “Via een duurzame aanpak willen we ons doel ‘iedereen vrij van diabetes’ realiseren. We willen mensen met een hoog risico op diabetes type 2 eerder opsporen en met persoonlijke leefstijladviezen ondersteunen. We willen voorkomen dat ze de ziekte krijgen en medicijnen moeten slikken. De aanpak van de diabetescrisis vraagt om bewustwording en betrokkenheid van iedereen. De politiek en voedselindustrie mogen niet wegkijken van deze alarmerende cijfers. Onze voedselomgeving moet gezonder worden: gezonde voeding moet makkelijk, logisch en betaalbaar worden.”