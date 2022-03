De magie van Las Fallas in València keert terug

Las Fallas, het grootste Valenciaanse straatfestival, sinds 2016 cultureel erfgoed op de UNESCO werelderfgoedlijst, is na twee jaar teruggekeerd met de gebruikelijke festiviteiten zoals de mascletaes, de offerande, openluchtdansen en indrukwekkende vuurwerkshows. Het festival is officieel geopend tijdens ‘La Crida’, waarbij het Fallas lont werd aangestoken op de laatste zondag van februari. Het hoogtepunt van het straatfestival vindt plaats van 15 tot 19 maart, waarbij vrijwel alle de straten van de stad zijn gevuld met kunst, humor en satire. Geniet je mee?

Het meest internationale festival van Valencia

Om het begin van dit feest te ontdekken, moeten we honderden jaren teruggaan. Elk jaar op 19 maart werd Sint-Jozef gevierd, de patroonheilige van de timmerlieden. De timmerlieden van de stad haalden oude resten uit hun werkplaatsen en verbrandden deze. Dit markeerde het einde van de winter en zo werd de lente verwelkomd. Het festival heeft in de loop der jaren een hele gedaanteverwisseling ondergaan, zonder de tradities te verliezen. De vreugdevuren ontstaan door het verbranden van de Fallas, monumenten die elke 15 maart in de straten van de stad en de provincie Valencia worden opgezet. Het zijn authentieke kunstwerken, gemaakt door de gilde van fallero kunstenaars, die vergezeld worden door anderen zoals muzikanten, pyrotechnici, kostuumontwerpers en bloemisten. Het zijn stuk voor stuk echte ambachtslieden en ze maken deel uit van de ziel van het festival.

Las Fallas 2022, levendiger dan ooit tevoren

Na een jaar Las Fallas zonder feest te hebben gevierd en een jaar met een minimumprogramma in september om de monumenten te verbranden, herrijst het grote feest van Valencia uit de as. De Fallas stralen opnieuw in de straten van de stad en dat gebeurt met meer vreugde dan ooit. Dit jaar zullen veiligheidsmaatregelen voor covid worden gehandhaafd. Het gebruik van mondkapjes zal verplicht zijn bij alle binnenactiviteiten en bij openluchtmanifestaties waarbij de veiligheidsafstand niet kan worden gewaarborgd. Ontdek het volledige programma.

Buskruit, muziek en veel kunst

Één van de meest spectaculaire evenementen van Las Fallas is de “mascletà”, die tot en met 19 maart elke dag om 14.00 uur op het Plaza del Ayuntamiento terugkeert. Sensatiezoekers mogen het vuurwerk dat elke avond in de Turia Garden wordt afgestoken niet missen. Tijdens de “plantá” in de nachten van 15 en 16 maart belanden de monumenten in de straten. In totaal 800 kunstwerken worden dan verspreid over 400 locaties in de stad. De Fallas worden in verschillende categorieën ingedeeld, naar gelang van hun complexiteit, omvang en originaliteit. Ze zijn allemaal uniek, maar de meest spectaculaire zijn gevestigd in de oude stad, Ciutat Vella en de wijken Ruzafa en Gran Vía. Het beste is een rondleiding met een gids of een Fallas tour te reserveren om de meest spectaculaire monumenten te zien, terwijl zij je vertellen over de details en tradities. De feestkalender wordt voortgezet met de prijsuitreiking, die plaatsvindt op de 16e en 17e, wanneer de Fallas-commissies hun prijzen in ontvangst nemen in het stadhuis, vergezeld door muziekkorpsen.

Het bloemenoffer

Dan volgt het meest opwindende evenement: het bloemenoffer. Elke 17 en 18 maart wordt het offer gebracht aan de Virgen de los Desamparados, de beschermheilige van València. De falleros kleden zich in hun beste kleren, de meest traditionele kostuums, en lopen door de straten van Valencia met boeketten op het ritme van de muziek van plaatselijke bands. De processie eindigt op het Plaza de la Virgen, waar een reusachtig beeld van de beschermheilige is opgesteld en haar mantel met bloemen is bedekt. Op 19 maart komt met de “Cremà” de slotact van Las Fallas, een bijzondere gebeurtenis waarbij de monumenten bezwijken onder de vlammen van de vreugdevuren. Het begint om 8 uur ‘s avonds met de kleine Fallas en om 11 uur met de grote. Even later worden de winnaars van de eerste prijzen in beide categorieën en die van het stadhuis bekendgemaakt. Met de “cremà” nemen de vlammen, vergezeld van vuurwerk, de resten van de Fallas van het huidige jaar weg en beginnen die van 2023, in een zeer magische vernieuwende oefening. Een spektakel dat je minstens één keer in je leven moet meemaken.

Credits: Visit València

