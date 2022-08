De meerdere gezichten van de Peruaanse keuken

Peru staat wereldwijd bekend om zijn gevarieerde gastronomische ervaringen en heeft een rijke geschiedenis, gekruid met de smaken van verschillende oude beschavingen. De duizenden gerechten die vandaag in de vier hoeken van het land worden bereid, vertellen de geschiedenis en evolutie van duizendjarige volkeren en hun respectieve culturen, zorgvuldig bewaard in de meest traditionele en authentieke keukens van Latijns-Amerika. Ontdek hieronder de belangrijkste pijlers van de traditionele Peruaanse keuken:

Lees ook: 6 x lekkere Peruaanse recepten

De keuken van Arequipa

De keuken van Arequipa staat bekend om zijn kruiden, aroma’s en houtgestookte ovens die Andes- en Spaanse wortels combineren en voorouderlijke kennis met elkaar verweven – evenals producten uit de kust, valleien en bergen – om een ​​originele en unieke maaltijd te produceren.



De beroemde spicyria’s – restaurants en bars die de traditionele gerechten uit de regio produceren en serveren – zijn een must op de route van bezoekers die de volledige smaak van de stad willen ervaren.



De eerste gekruide gerechten in de regio dateren uit het midden van de 16e eeuw in chicha-tavernes – bier op basis van maïs – die in de buitenwijken verschenen. Om chicha te begeleiden, werden intense en pittige smaken gecreëerd en gecombineerd, wat resulteerde in de onvergelijkbare keuken die vandaag alleen in Arequipa bestaat.



De pittige menu’s worden vooral gekenmerkt door chaque, chairo, rocoto relleno, chupe de camarones en adobo arequipeño. En natuurlijk mag je de traditionele chicha de guiñapo – het grootste juweel van de specerijen – niet vergeten, vergezeld van een heerlijke anijslikeur – het anijszaad.



Voor degenen die op zoek zijn naar een meer meeslepende ervaring in de cultuur en keuken van de regio, is het de moeite waard om de stad te bezoeken tijdens de foodbeurzen en festivals, waar je alle culinaire hoogstandjes van Arequipa op één plek kunt vinden en proeven.

De duizendjarige keuken van de noordkust

Met inbegrip van Lambayeque en La Libertad, heeft de noordkust van Peru een warm klimaat en een oceaan vol vis en zeevruchten. Dit, vermengd met pittige smaakmakers en aromatische kruiden, resulteert in een intense gastronomische ervaring, gekenmerkt door frisse en onmiskenbare smaken.



De technieken en smaakmakers die in deze keuken worden gebruikt, dateren van vóór de Inca’s en culturen zoals de Mochica (2e en 7e eeuw na Christus), en worden nog steeds gebruikt door de noordelijke bevolking. Onder de hoofdgerechten van de regio kunnen we de beroemde ceviche benadrukken, die in wezen rauwe vis is die alleen in citroensap wordt gekookt. Je kunt ook de gedroogde geit noemen voor degenen die de voorkeur geven aan rood vlees, en ook de sudados en de shámbar, bouillons bereid met groenten en gevarieerd vlees. Elk gerecht uit het noorden van Peru wordt gegeten met een koud biertje of chicha de jora, een gefermenteerde drank gemaakt van maïs.



Als toetje zijn marmelade en king kong – gigantische alfajores gevuld met ananasjam en blancmange – de meest populaire opties onder restaurants.

Amazone en de kruiden van de jungle

Via Loreto, Ucayali, San Martín en Madre de Dios omarmt de junglekeuken de biodiversiteit van de Peruaanse Amazone, wat tot uiting komt in de bereiding van het vlees, de salades en de bouillon. Chonta, verkregen uit palmbomen, is een hoofdbestanddeel van de keuken van deze regio. De vruchten van het land zijn ook de belangrijkste elementen van de jungle-drankjes, met hun heerlijke sappen en de beroemde masato – een gefermenteerde drank gemaakt van maïs, rijst, maniok of ananas.



Riviervisvlees wordt veel gebruikt in deze regio, waarbij paiche de belangrijkste is. Het soepele en licht verteerbare vlees kan gegrild, geroosterd, gekookt en op vele andere manieren gegeten worden.



De keuken van de Peruaanse Amazone, die toeristen een vooral exotische ervaring brengt, wordt gekenmerkt door haar eenvoudige, natuurlijke en wilde karakter. Tacacho, juanes, paca barbecue en inchicapi onderscheiden zich als hoofdgerechten in deze regio, allemaal rijk aan ingrediënten van het land, zoals maniok, pinda’s, maïs en koriander.

De keuken van de Andes

Bij een bezoek aan de Andes-regio’s van Peru, waaronder Cusco, Áncash, Junín, Pasco, Huancavelica, Apurímac, Ayacucho en Puno, zal je ongelooflijke duizendjarige recepten tegenkomen die rechtstreeks zijn geërfd van de oude bewoners van de Andes. Met behulp van Inca-kooktechnieken – en houtgestookte ovens en aarden potten – wordt de keuken van de Peruaanse bergen gekenmerkt door zijn lichte en aromatische elementen. Hun menu’s bevatten cuy – een van de beroemdste gerechten in Peru -, veldsla, mote con chicharrón, cancha, humitas en papa a la huancaína.



Vermeldenswaard is ook de beroemde Pachamanca – die bestaat uit een stoofpot van verschillende soorten vlees en groenten, vooral aardappelen en maïs, een heel bijzonder gerecht met veel betekenis voor de inwoners van de regio. Er is een sterke traditie van het eten van Pachamanca – wat “aardepot” betekent in het Quechua – in de bergen; Het wordt normaal gesproken geconsumeerd tussen februari en maart, ter viering van de oogst en bij belangrijke religieuze en sociale vieringen zoals bruiloften, jubilea en rituelen bij het offeren aan het land. Het ritueel van het bereiden en consumeren van voedsel gekookt in een gat in de grond samen met een kruis en bloemen in een sfeer van feest met degenen die het dichtst bij je staan, wordt een eerbetoon aan Moeder Aarde en een teken van dankbaarheid voor de oogsten.

Lees ook: 5 dranken die alleen in Peru kunnen worden geproefd

De Nikkei-keuken ontdekken

Nikkei-koks begonnen hun culinaire reis meer dan 70 jaar geleden in Peru in kleine tavernes in het centrum van Lima en Callao, waar ze beroemde Creoolse gerechten zoals lomo saltado kookten. Later, met de komst van verschillende Japanse bedrijven in Peru, ontstond de behoefte om Japanse food restaurants te openen.



Niet alle benodigde ingrediënten werden echter gevonden, dus moesten de koks zich aanpassen aan de Peruaanse input; de technieken die tegenwoordig worden gebruikt om rauw vlees te verwerken, maken zelfs deel uit van het erfgoed van de Nikkei-keuken. De manier waarop ceviche (vers en nog roze vlees, gedoopt in citroensap) tegenwoordig wordt geconsumeerd, naast de heerlijke tiradito (dunne laagjes visvlees gemarineerd in sauzen op basis van citroen en/of peper) zijn enkele voorbeelden van deze aanwezigheid.



Sushi met Peruaanse smaak overspoelde de regio aan het begin van de 21e eeuw en sindsdien is de Nikkei-keuken het resultaat van de ontmoeting tussen Peruaanse en Japanse culturen, waardoor je een ongelooflijke ervaring van beide werelden krijgt wanneer je de straten van het centrum van Lima bezoekt en daar veel Nikkei tegenkomt.