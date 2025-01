De meest inspirerende trends voor jouw New Year’s Resolutions 2025

Laatst geüpdatet op januari 7, 2025 by Redactie

Het nieuwe jaar is begonnen, een moment waarop velen nadenken over goede voornemens. Of het nu gaat om persoonlijke groei, financiële doelen of simpelweg meer balans vinden in het leven, New Year’s Resolutions zijn nog altijd populair. Voor 2025 staan er dan ook weer een aantal inspirerende trends in de spotlight, die jou kunnen helpen de beste versie van jezelf te worden.



Realistische doelen voor jezelf stellen kan soms nog lastig zijn. @_becstewart deelt daarom in haar New Year prep serie haar goal-setting formula, die zij ieder jaar gebruikt om haar doelen daadwerkelijk na te komen. Volgens Bec vormen deze stappen de sleutel tot succes:

Kies de focuspunten waar jij jouw doelen in wil behalen. Dit kan bijvoorbeeld op het gebied van fitness, financiën, of je carrière zijn.

Bedenk 1 à 3 doelen die jij binnen dit focuspunt wil behalen en wees zo specifiek mogelijk hierin.

Schrijf op waarom jij dit doel wil behalen en wat de motivatie erachter is.

Maak het actieplan, waarin je opschrijft of dit doel iets anders van jou in gedrag vraagt en welke stappen je moet ondernemen om het daadwerkelijk te behalen.

Welke goede voornemens ga jij behalen dit jaar?

Focus, focus, focus

De #winterarc (600K posts) van oktober tot en met december 2024 heeft velen al klaargestoomd voor de komst van het nieuwe jaar, maar deze glow-up hoeft daar uiteraard niet te stoppen. Focus, focus, focus, dat is hoe 2025 eruit zal gaan zien voor degenen die zijn/haar persoonlijke doelen wil doorzetten. Of dat nu gaat om je studie, mentale gezondheid of sporten: alles kan. De pro-tip? Vroeg opstaan en dagelijkse checklists maken om stapsgewijs aan je doelen te werken.

Underconsumption core: minder is meer

Begin jij in 2025 ook aan jouw spaardoelen? #Underconsumption (24K posts) core is dé trend die ervoor kan zorgen dat jij financieel sterker wordt en bewustere keuzes maakt over geld. Voor het nieuwe jaar maak je een no-buy 2025 lijst, waarin jij voor jezelf bepaalt waar je geen geld aan hoeft uit te geven om meer te kunnen sparen. @averyhelwig legt uit hoe no-buy 2025 voor haar betekent dat ze geen nieuwe producten koopt als zij hier nog van heeft liggen. Zo mag ze bijvoorbeeld pas een nieuw boek kopen, als ze haar ongelezen boeken heeft gelezen. Naast financiële voordelen belooft deze trend ook positieve invloed op je mentale gezondheid. Durf jij de challenge aan?

Digital declutter

Onze digitale wereld raakt steeds voller met e-mails, apps en meldingen die ons continu afleiden. Een manier om je leven meer op orde te krijgen in 2025, is door middel van de #digitaldeclutter (750 posts), oftewel het opruimen van je digitale leven. Dit betekent: ongebruikte apps verwijderen, overvolle inboxen opschonen, fotogalerij opfrissen en nog meer. Het doel? Jouw digitale ruimte overzichtelijker maken en daarmee ook jouw balans beter te kunnen vinden en de beste versie van jezelf te worden.

Cash stuffing en no-spend weeks

Financial wellness krijgt in 2025 veel aandacht met trends zoals #cashstuffing (153K posts) en de #nospendchallenge (21.3K posts). Financiële doelen kun je dan ook het best creatief visualiseren om het leuker te maken voor jezelf. Met cash stuffing gebruik je gekleurde enveloppen voor spaardoelen of digitale tools voor budgettering. Op deze manier wordt sparen veel leuker en houd je het ook nog eens langer vol.