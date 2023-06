De meest voorkomende grill fouten en hoe je ze kunt vermijden

Grillen is geen vak op school en dat is eigenlijk wel jammer. Want hoewel (bijna) iedereen er stellig van overtuigd is dat ze kunnen grillen, worden er vaak ernstige fouten gemaakt op het gebied van gezondheid en veiligheid. Hoe ze te vermijden:

8 grill fouten

– Alles wat gegrild wordt, moet op kamertemperatuur zijn. Haal daarom de gegrilde etenswaren minimaal een uur voor het grillen uit de koelkast en dep ze voorzichtig af met keukenpapier.



– Gezouten vlees of worstjes die nitriet bevatten, zijn niet geschikt om te grillen. Ze bevatten nitrietzout, dat bij verhitting kankerverwekkende nitrosaminen vormt.



– Als je vet vlees gebruikt, druipt er veel vet in de sintels. Hierdoor ontstaan ​​kankerverwekkende stoffen. Het vlees mag echter ook niet te mager zijn, anders droogt het snel uit. Lichte vetmarmering is ideaal.

– Het is gezond om te grillen op aluminiumfolie of een grillplaat. Dit voorkomt dat er vet of water op de sintels druppelt.



– Verreweg de gevaarlijkste barbecue fout is het aansteken van de houtskool met behulp van gedenatureerde alcohol. Dit kan leiden tot hoge vlammen. Geteste grillaanstekers zijn het beste. Ze zijn er in vaste, vloeibare of gelvorm.



– Verwarm de sintels in geen geval met een blaasbalg of een föhn. Hierdoor zouden de sintels te heet worden.



– Steaks en karbonades moeten worden omgedraaid als het vleessap er aan de bovenkant uitkomt. Gebruik altijd een grilltang om te keren, geen vork, omdat de vleessappen verloren gaan als je er in prikt.



– Zout het vlees pas na het grillen, anders droogt het snel uit.