De meest voorkomende ‘situaties’ die je kunt tegenkomen tijdens Cuffing Season

Laatst geüpdatet op september 26, 2023 by Redactie

Voor velen is dit het begin van Cuffing Season, een periode waarin mensen vaak actief op zoek gaan naar een partner om de wintermaanden mee door te brengen. Cuffing Season brengt echter ook diverse uitdagingen met zich mee. Mensen kunnen zich gedwongen voelen om te daten om aan sociale verwachtingen te voldoen, wat kan leiden tot allerlei soorten ‘situaties’ – sommige positief, andere minder wenselijk.

Lees ook: Single zijn of een relatie hebben: wat is beter?

Daarom hebben we Dr. Caroline West, Bumble’s expert op het gebied van seks en relaties, gevraagd om inzichten te delen over deze periode. Dr. West benadrukt dat onze opvattingen over daten vaak worden beïnvloed door de culturele tijdsgeest, en dat het belangrijk is om te onthouden dat je op elk moment van het jaar een betekenisvolle connectie kunt vinden. De herfst is weliswaar een populaire tijd om te daten, maar niemand zou zich gedwongen moeten voelen om dit te doen, tenzij het authentiek aanvoelt. Om je te helpen deze verbindingen authentiek en doelgericht te houden tijdens Cuffing Season, heeft Dr. Caroline West drie van de meest voorkomende ‘situaties’ die je kunt tegenkomen uiteengezet, samen met advies over hoe je hiermee kunt omgaan. We hopen dat deze inzichten helpen om te gaan met Cuffing Season.

De Veiligheidsnet-Situatie

“Veel mensen voelen de druk om zich tijdens het Cuffing Season ’te koppelen’, wat kan leiden tot het opnieuw ontbranden van bekende en comfortabele oude vlammen. Bepaalde bekende beroemdheden hebben dit al in gang gezet, waarbij ze een nieuwe Cuffing Season-trend van ‘veiligheidsnetten’ laten zien – een term die door Bumble is bedacht voor het opnieuw aanwakkeren van oude vlammen om troost te bieden. Dit kan vooral vaak voorkomen als we tijdens de feestdagen thuiskomen en eerdere partners tegenkomen.

“Hoewel dit een situatie is die zich kan voordoen tijdens het Cuffing Season en daarna, toont recente app-gegevens van Bumble aan dat meer dan de helft (58%) van de vrijgezelle mensen meer openstaat voor daten buiten hun gebruikelijke ’type’ – wat betekent dat er een verlangen is naar meer verkennend daten. Er is geen reden om terug te vallen op je ‘veiligheidsnet’, alleen omdat het Cuffing Season is. Het kan empowerend zijn om deze tijd te gebruiken om jezelf prioriteit te geven, dus overweeg jezelf mee uit te nemen op een paar solo-dates als een traktatie.”

De Veelbelovende Situatie

“Iemand daten tijdens de koudere maanden kan leuk zijn, omdat er veel natuurlijke, romantische momenten zijn om met je date af te spreken – van Halloween-feestjes tot Bonfire Night – wat meer mogelijkheden biedt om gezellig samen te zijn en elkaar beter te leren kennen. Samen kwaliteitstijd doorbrengen met activiteiten is een geweldige manier om een stevig fundament te leggen voor langetermijnrelaties.

“Veel mensen beginnen hun Cuffing Season-situatie niet met het idee dat het langdurig zal zijn, maar soms… eindigt het gewoon zo! Het is belangrijk om te onthouden dat alleen omdat een relatie begon in het Cuffing Season, niet betekent dat het daar ook moet eindigen. Als je merkt dat je emoties zich uitstrekken tot over de volle 365 dagen van het jaar, is het tijd om je kaarten op tafel te leggen en eerlijk te zijn tegenover de persoon met wie je date. Bumble- gegevens tonen aan dat eerlijk en open zijn het belangrijkste is in een relatie voor 84% van de vrijgezellen, dus de lat is hoog gesteld.”

Lees ook: Tips om de feestdagen te overleven als je alleen bent

De Beschermende Situatie

Uit onderzoek van Bumble blijkt dat tijdens het feestseizoen meer dan 1 op de 3 (38%) Gen Z en millennials zeggen dat vrienden en familie hen slecht lieten voelen omdat ze geen significante ander meenamen naar evenementen. Deze druk kan ertoe leiden dat mensen een situatie aangaan alleen maar zodat ze zich niet voor schut voelen staan tegenover familie of vrienden, ook wel bekend als ‘bescherming’ volgens Bumble.



“Mijn advies in deze situatie zou zijn om de tijd te nemen. Laat simpelweg je familie of vrienden weten dat je opzettelijk aan het daten bent, de tijd neemt om iemand te vinden die aansluit bij je waarden in plaats van overhaast in een relatie te stappen”.