De mild aromatische pecannoot

Laatst geüpdatet op april 24, 2024 by Redactie

De pecannoot was al een belangrijk onderdeel van het Indiaanse dieet. Tegenwoordig zijn de noten met hun lichtzoete tot boterachtige geur wereldwijd gewild – als energierijk tussendoortje of ingrediënt voor zoete en hartige gerechten.

Lees ook: Alles over walnoten

Gebruik

In de VS wordt de pecannoot vaak gebruikt in roomgerechten, zoetwaren en gebak zoals koekjes en muffins. De zoete cake “Pecan Pie” is een specialiteit uit de zuidelijke staten en wordt vooral geserveerd op feestdagen zoals de Amerikaanse Thanksgiving. In de veganistische keuken worden geraspte pecannoten gebruikt als vervanger van Parmezaanse kaas en als basis voor een notendrank als alternatief voor koemelk. Pesto maak je ook heel gemakkelijk als je de zachte zaadjes met olijfolie, parmezaanse kaas, knoflook, verse basilicum, zout en peper in een keukenmachine hakt. De koudgeperste notenolie geeft saladedressings een bijzonder tintje.

Oorsprong

De pecannoot komt oorspronkelijk uit het zuiden van de Verenigde Staten en Mexico. De vruchten groeien aan bomen tot wel 30 meter hoog en zijn omgeven door een vlezige groene schil die bij rijping openbarst. Binnenin zitten de cilindrische moeren, die meestal aan de uiteinden puntig zijn en een dunne schaal hebben die vaak zonder notenkraker met de hand kan worden geopend. De zachte zaadkern lijkt visueel op onze walnoot, waaraan de pecannoot nauw verwant is. Met zijn schaal lijkt hij op een grote eikel.



Door het hoge vetgehalte van 72 procent is de noot zeer calorierijk. Het bevat echter vooral waardevolle onverzadigde vetzuren zoals oliezuur en linolzuur. Andere positieve ingrediënten zijn mineralen zoals kalium, calcium en magnesium, evenals B-vitamines en vitamine A.

Lees ook: Macadamia noten: waarom je ze zou moeten eten

Verkrijgbaarheid

Pecannoten zijn het hele jaar door verkrijgbaar, maar de herfst- en wintermaanden zijn het hoogseizoen. Ze worden vaak aangeboden als onderdeel van notenmengsels. Zoals bij alle noten geldt dat als ze al in plakjes, gehakt of gemalen zijn, ze na het openen van de verpakking snel moeten worden geconsumeerd. Omdat ze zo snel hun aroma verliezen en door het hoge vetgehalte snel ranzig kunnen worden. Ongepelde noten kunnen daarentegen maximaal een jaar op een koele, donkere en droge plaats worden bewaard. Bij onjuiste opslag kunnen echter schimmelgifstoffen zoals aflatoxine en ochratoxine ontstaan, die vaak niet visueel, geur- of smaakherkenbaar zijn. Als noten vreemd ruiken, zwarte vlekken hebben, ongewoon smaken of een olieachtige glans hebben, mogen ze niet meer worden gegeten.