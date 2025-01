De mooiste filmmomenten beleef je ook in 2025 samen met Pathé

Laatst geüpdatet op januari 3, 2025 by Redactie

Met familie, vrienden of je (prille) liefde: bij Pathé beleef je samen de mooiste filmmomenten ook in 2025. Skip de post-feestdagen dip in januari met een gevarieerd aanbod aan topfilms. Zo kun je griezelen bij de vampierthriller Nosferatu, of genieten van het indrukwekkende levensverhaal van Robbie Williams in de muzikale biopic Better Man. Zin in een romantisch drama? Laat je raken door We Live in Time, met Andrew Garfield en Florence Pugh in de hoofdrollen. Voor liefhebbers van bijzondere verhalen biedt Pathé deze maand unieke en gelauwerde arthousefilms. Zoals Babygirl, een sensuele thriller over de donkere kanten van een vrouwelijk CEO, gespeeld door Nicole Kidman en geregisseerd door Halina Reijn. Maar ook A Real Pain, een emotionele en droogkomische roadtrip door Polen waarin neven David en Benji elkaar en hun roots herontdekken.



Daarnaast kun je je onderdompelen in Queer, een intiem en indrukwekkend portret van twee mannen (Daniel Craig en Drew Starkey) die elkaar in het Mexico-Stad van de jaren ’50 ontmoeten. Ook voor de jongste bezoekers is er genoeg te beleven bij Pathé. Paddington in Peru neemt kinderen mee op een spannend avontuur naar het Amazonewoud met beer Paddington en de familie Brown. Thuis kun je genieten van de Gladiator II, comfortabel vanaf je eigen bank. Kortom, januari bij Pathé staat garant voor een gevarieerd aanbod aan films voor jong en oud.



Pathé Nieuws

Pathé Popcorn exclusief verkrijgbaar bij online bezorgdienst Flink

Pathé zorgt voor een bioscoopervaring thuis met de introductie van echte Pathé Popcorn, te bestellen bij online bezorgdienst Flink. Vanaf nu zijn deze zakken in zowel zoete als zoute variant in de grote steden bij Flink te bestellen. De popcorn wordt gemaakt volgens de bekende Pathé X Jimmy’s receptuur, die tot nu toe alleen in Pathé bioscopen verkrijgbaar was.

Pathé De Munt eerste Amsterdamse bioscoop volledig uitgerust met Relax Seats

Voor alle Amsterdamse filmliefhebbers is er mooi nieuws: vanaf begin december zijn alle reguliere zalen van Pathé De Munt volledig vernieuwd en uitgerust met de comfortabele Relax Seats. Als kers op de taart krijgt ook de Dolby Cinema zaal begin 2025 Relax Seats, een primeur in Nederland! Hiermee wordt Pathé De Munt de eerste bioscoop in Amsterdam met uitsluitend Relax Seats en zelfs de Pathé bioscoop met de meeste Relax Seats zalen in Nederland: 12 stuks.

Wegens succes Pathé Ypenburg extra Relax Seats zaal geopend door burgemeester van Zanen

Vanwege het grote succes van Pathé Ypenburg in Den Haag heeft de bioscoop een splinternieuwe zaal geopend, waarin negentig extra Relax Seats zijn toegevoegd voor de Haagse filmliefhebbers. De extra zaal is geen overbodige luxe, want sinds de opening in 2023 is de Haagse bioscoop de op een na meest bezochte bioscoop in Nederland. Burgemeester Jan van Zanen opende de zaal en verwelkomde de eerste bezoekers bij Gladiator II.

Nieuwe specials bij Pathé

Queer (Pride Night) – 8 januari

William Lee, een Amerikaanse expat in Mexico-Stad, is het grootste gedeelte van de dag op zichzelf met uitzondering van een aantal contacten uit de kleine Amerikaanse gemeenschap. Zijn ontmoeting met Eugene Allerton, een oud-soldaat en nieuw in de stad, laat hem voor het eerst zien dat het misschien toch mogelijk is om een intieme connectie met iemand op te bouwen.

Opera Encore: The Magic Flute – 12 januari

De grensverleggende uitzending van The Magic Flute (Die Zauberflöte) markeerde in 2006 de start van de bekroonde Live in HD-serie van de Met. Het verhaal volgt prins Tamino, die in opdracht van de Koningin van de Nacht haar dochter Pamina moet bevrijden uit de handen van priester Sarastro. Samen met Papageno, die zijn eigen geliefde zoekt, gaat Tamino op pad, gewapend met een toverfluit en een magisch klokkenspel.

Se7en (30 year anniversary) – 23 januari

Twee rechercheurs zoeken een briljante en ongrijpbare moordenaar die een reeks gruwelijke moorden pleegt op personen die een van de zeven hoofdzonden hebben begaan. David Fincher’s nagelbijtende thriller Se7en keert na 30 jaar tijdelijk terug in de Nederlandse bioscoop. De film, met Brad Pitt en Morgan Freeman in de hoofdrollen, is voor de eerste keer ook in IMAX te zien.

Nieuwe topfilms bij Pathé

Nosferatu – 2 januari (IMAX, ATMOS)

Robert Eggers’ Nosferatu is een huiveringwekkende film over de obsessie tussen een gekwelde jonge vrouw en de lugubere vampier die verliefd op haar is, wat leidt tot ongekende gruwelijkheden. Met o.a. Bill Skarsgård, Nicholas Hoult, Lily-Rose Depp, Aaron Taylor-Johnson, Emma Corrin, Ralph Ineson, Simon McBurney en Willem Dafoe.

Better Man – 2 januari (ATMOS)

Better Man is een muzikaal spektakel over de opkomst, val en comeback van popicoon Robbie Williams. Onder regie van Michael Gracey (The Greatest Showman) brengt de film Robbie’s carrière en leven in beeld, van zijn tijd bij Take That tot zijn recordbrekende solocarrière, met aandacht voor de uitdagingen van roem en succes.

We Live in Time – 9 januari

Andrew Garfield en Florence Pugh schitteren in dit hartverscheurende én komische liefdesdrama over een koppel dat leert hun gezamenlijke momenten te koesteren terwijl de tijd wegtikt. Na een verrassende ontmoeting bouwen Almut en Tobias tien jaar vol liefde, mijlpalen en uitdagingen op, totdat Almut’s ernstige ziekte hun leven op zijn kop zet.

Nieuwe arthouse films bij Pathé

Babygirl – 2 januari

Babygirl is een erotische thriller over CEO Romy (Nicole Kidman), wiens leven ontspoort door een affaire met stagiair Samuel (Harris Dickinson). Terwijl ze de controle verliest, confronteert ze haar diepste verlangens en duistere kanten. De door Halina Reijn geschreven en geregisseerde film ging in première op het Filmfestival van Venetië en is genomineerd voor een Golden Globe (Beste Vrouwelijk Hoofdrol).

A Real Pain – 9 januari

A Real Pain volgt de neven David (Jesse Eisenberg) en Benji (Kieran Culkin) die erg van elkaar verschillen. Ze herenigen zich voor een rondreis door Polen om hun geliefde oma te eren. Het avontuur neemt een wending wanneer de oude spanningen van het excentrieke paar weer opduiken tegen de achtergrond van hun familiegeschiedenis.

KIDS films bij Pathé

Paddington in Peru (NL) – 11 december (OV en 4DX)

Het geliefde beertje Paddington keert terug naar zijn geboorteland Peru om zijn tante Lucy te bezoeken die daar in een tehuis voor oude beren woont. Samen met de familie Brown belandt hij daar in een spannend en mysterieus avontuur dat hen tot diep in het Amazone regenwoud en naar de bergtoppen van Peru brengt.



Releasedata onder voorbehoud.

Nieuwe films bij Pathé Thuis

Gladiator II (te zien vanaf 13-1)

Als kind zag Lucius met eigen ogen hoe zijn oom de grote gladiator-held Maximus doodde. Nu staat hij zelf in het Colosseum, nadat zijn thuis is veroverd door keizers die met harde hand over het Romeinse Rijk regeren.