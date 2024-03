Laatst geüpdatet op maart 6, 2024 by Redactie

Het kiezen van een locatie is een van de belangrijkste punten van het plannen van je bruiloft. De locatie is meer dan alleen een plek om je bruiloft te vieren. Het kiezen van de juiste locatie speelt een grote rol in de uitstraling van het feest en jullie persoonlijkheid. Of je nu voor luxe, budgetvriendelijk of iets er tussenin gaat, er zijn tal van trouwlocaties om uit te kiezen. We zetten hier de mooiste locaties om te trouwen op een rij.

Trouwen aan het water

Of je nu uitkijkt op de zee, een meer of een rivier, er is iets onmiskenbaar romantisch en vredigs aan een trouwlocatie aan het water. Voor de ceremonie bieden veel trouwlocaties aan het water speciale opstellingen met bogen of tenten die naar jullie eigen persoonlijke smaak worden versierd. De ontvangstruimte kan een paviljoen zijn, een grote tent, een binnenruimte met glazen openslaande deuren of buiten onder de sterrenhemel.

Een mooie tuin

Er gaat niets boven een karakteristieke bruiloft in een mooie tuin. Van het elegante groen, prachtige bloemen tot romantische fonteinen, wij denken dat een tuin een van de meest romantische trouwlocaties is die je kunt hebben. Tuinen bieden een prachtige natuurlijke omgeving voor ceremonies, recepties en foto’s, wat betekent dat je waarschijnlijk niet veel bloemen en groen hoeft mee te nemen om je op de tuin geïnspireerde bruiloft te versieren.

Een rustieke boerderij

Voor een bruiloft in een landelijke of rustieke stijl is er geen betere locatie dan een echte boerderij, compleet met een prachtige schuur voor een feest. Een boerderij is net als een schuur een veelgevraagde trouwlocatie. Vaak biedt deze locatie meerdere opties op het terrein voor een prachtige ceremonie achtergrond, samen met voldoende ruimte voor foto’s en voor een receptie, of het nu gaat om een diner op het gazon of een dansfeest in de schuur.

Een wijngaard

Trouwlocaties op wijngaarden zijn niet alleen voor wijnliefhebbers. Deze locaties hebben vaak een aantal van de mooiste evenementenruimtes binnen en buiten, en het is vrijwel vanzelfsprekend dat je een aantal werkelijk spectaculaire foto’s zult hebben (en ja, de wijn is een pluspunt).

Een boot of jacht

Organiseer je bruiloft en receptie op het dek van een zeilboot of luxe jacht en geniet een dag of avond op het water. Boten zijn ideale trouwlocaties omdat jullie je ceremonie aan land of op het water kunnen houden (of beide). De grootte van de boot die je nodig hebt, hangt uiteraard af van de grootte van je gastenlijst, maar zeilboten of kleine jachten zijn geweldig voor intieme bruiloften.

Een groen park

In heel veel lokale parken kun je trouwen. Sommige vereisen dat je een reservering maakt of een vergunning krijgt, maar dat is over het algemeen slechts een formaliteit, zodat ze je kunnen informeren over wat wel en niet is toegestaan. Parken zijn ideaal voor bruiloften, omdat ze over het algemeen erg groen zijn en paviljoens hebben. Ze hebben ook toiletten en speelplekken voor kinderen.

Een sprookjesachtig kasteel

Verwerk sprookjesachtige romantiek in je mooiste dag met een bruiloft in een kasteel. Balzalen, muren met houten lambrisering, kroonluchters en grote marmeren trappen geven je dag een koninklijke elegantie. Buiten bieden verzorgde gazons, terrassen, en bloementuinen eindeloze mooie decors voor foto’s.



Het is belangrijk dat je een locatie kiest die past bij jullie stijl, budget en het aantal genodigden. Het is ook raadzaam om de beschikbaarheid van de locatie te controleren en eventuele vergunningen te regelen voor de ceremonie.