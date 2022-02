De mooiste natuurlijke plekken in Malta

Malta staat voornamelijk bekend als culturele schatkamer in de Middellandse Zee. Maar wist je dat er ook natuurlijke plekken te vinden zijn, ver weg van de drukte van de steden? Maak een mooie wandeling door het Majjistral park, spreid je picknickkleed uit in de Buskett Woodlands en geniet van het schitterende uitzicht over de zoutpannen op Gozo.

Majjistral natuur- en geschiedenispark

Het Majjistral park, dat vernoemd is naar de wind die flink kan waaien in de regio, ligt aan de noordwest kust van Malta. Het strekt zich uit over zes kilometer, van Ramla Bay tot Mellieħa. Het park is het thuis van egels, vleermuizen, konijnen, wezels, kameleons en vele soorten vogels. Daarnaast vind je er allerlei archeologische overblijfselen, zoals karrensporen, graven en verdedigingswerken die de Ridders van Malta gebouwd hebben. Leer meer over het gebied in het bezoekerscentrum, maak een mooie wandeling, neem een duik in de kristalheldere zee of ga voor een lekkere picknick; in het park is van alles te beleven!

Buskett Woodlands

Buskett Woodlands is het enige beboste gebied op de Maltese eilanden. Niet zo gek dat het dal ook wel ‘de longen van Malta’ wordt genoemd! Het gebied is in de 16e eeuw aangelegd door de Ridders van Malta, die het als jachtgebied gebruikten. Er groeien allerlei verschillende soorten bomen, zoals geurige sinaasappelbomen, dennen, cipressen, olijfbomen, palmbomen en cactussen. Vogelliefhebbers kunnen er roofvogels spotten die tijdens hun trek voedsel en beschutting zoeken. Spreid je picknickkleed uit en geniet net als de lokale bevolking van een gezellige picknick onder de bomen.

Zoutpannen van Xwejni

Op Gozo, het groene zusje van Malta, vind je zoutpannen die wel 350 jaar oud zijn. Het zeewater stroomt de pannen in en verdampt, waarna het zout blijft liggen. De traditie van de productie van Gozo zeezout werd van generatie op generatie in stand gehouden. Ook vandaag de dag verzamelen en verpakken zoutboeren in de lente en de zomer het zout nog met de hand. De eeuwenoude pannen strekken zich over drie kilometer uit en zijn met het glinsterende water ontzettend fotogeniek.