De mooiste stranden van het idyllisch vakantieparadijs Formentera

Ben je op zoek naar witte stranden en een azuurblauwe zee, dan hoef je niet altijd naar het Caraïbisch gebied af te reizen. Met een oppervlakte van zo’n 83km² mag het eiland Formentera ten zuiden van Ibiza met recht klein worden genoemd, het heeft wel een groots aanbod aan turkoois water en paradijselijke stranden. Dit is te danken aan het ‘posidonia oceanica’ verschijnsel – een haag van lange zeegrasplanten rondom het eiland die het water filteren en het deze mooie turquoise kleur geeft. De 69 km lange kustlijn telt tientallen baaien en kleine en lange zandstranden en de vele houten vlonderpaden maken toegang tot het strand vaak makkelijk. In tegenstelling tot Ibiza vind je hier geen hoogbouw, is er nauwelijks een partyscene en bijzonder – jet ski’s zijn er nergens te huur.

Playa de Ses Illetas

Gross modo wordt dit als het mooiste strand van Formentera bestempeld. Het ligt op het Es Trucadors schiereiland in het uiterste noorden en staat op de UNESCO Werelderfgoedlijst. Het is een lang en small zandstrand en er zijn verschillende restaurants. Kom je te voet of op de fiets dan is de toegang gratis, kom je met de auto of scooter dan betaal je een toegangsprijs.

Llevant

Dit strand ligt ten noorden van Ses Illetas en heeft een lengte van zo’n 1400 meter. Er is hier geen bebouwing, behoudens een houten beach bar en is een geliefde plek voor rustzoekers. Omdat er langs deze kust iets meer wind waait, is het populair bij surfers.

Migjorn

Met een lengte van 5km is dit het langste strand op Formentera, het ligt aan de zuidkust en biedt een mix van rustige baaitjes en rotsachtige delen die ieder een eigen naam hebben. Je vindt hier leuke restaurants en beach bars, waaronder Sol Y Luna restaurant, Blue Bar en Beach Club 10.7

Cala Saona

Dit is een van de weinige stranden aan de rotsachtige westkust van het eiland maar bij de eilanders een van de populairste. Een klein maar breed strand en een van de beste locaties om Ibiza én een zonsondergang te zien. Op 10 minuten lopen vind je de mooie kliffen van Punta Pedrera en Punta Rasa.

Cavall d’en Borras

Dit strand ligt op 2km lopen ten noordwesten van de haven van Formentera en is rustiger dan het nabij gelegen Ses Illetes. Het water is hier ondiep en je ziet velden met het Posidonia zeegras.

Es Pujols en Sa Roqueta

Dit strand met kraakhelder water ligt naast het plaatsje Es Pujols, een populaire badplaats. Het strand heeft een lengte van bijna 700 meter en is 25 meter breed. Langs de boulevard volop keuze aan barretjes en restaurants. Ook aanbevolen voor windsurfliefhebbers. Iets verder naar het noorden ligt het rustige playa Sa Roqueta.

Gemiddelde temperatuur

Formentera maakt onderdeel uit van de Spaanse Balearen eilandengroep en ligt in de Middellandse Zee op zo’n 24 km ten zuiden van Ibiza. Temperatuur tussen mei en oktober varieert van 22 tot 28 graden. Ook de wintermaanden zijn aangenaam met gemiddeld 5 uur zon per dag. Het eiland heeft geen eigen luchthaven, het is te bereiken via Ibiza met een boottocht van 30 minuten. Deze bootverbinding gaat ongeveer 20x per dag.