De must-see films van April bij Pathé

April zit boordevol nieuwe films en speciale vertoningen bij Pathé om samen te beleven. Zo kunnen fans van actie en avontuur zich verheugen op de allereerste live-action verfilming van Minecraft, waarin vier buitenbeentjes in een kubistische wereld moeten overleven. Daarnaast brengt The Amateur met Rami Malek in de hoofdrol een zenuwslopende spionagethriller en laat Ryan Coogler’s Sinners je op het puntje van je stoel zitten met een duister verhaal vol mysterie en spanning. Marvel fans kunnen genieten van Thunderbolts*, waarin een team van antihelden op een gevaarlijke missie wordt gestuurd. Daarnaast zijn er deze maand ook prachtige arthousefilms te zien, waaronder The Last Showgirl, een ontroerend drama over een showgirl die na dertig jaar afscheid moet nemen van haar carrière in Las Vegas.



Deze maand zijn er ook unieke specials om samen te beleven, zoals Ladies Night met de Nederlandse film Dubbel Zes. Muziekliefhebbers mogen André Rieu’s 75th Birthday Celebration op 12 april niet missen en voor Star Wars fans is er een speciale re-release van Star Wars: Episode 3 – Revenge of the Sith op 24 april, waarmee je de iconische saga opnieuw op het grote scherm kunt beleven. Voor de jongste filmfans staan Dog Man, de hilarische verfilming van Dav Pilkey’s populaire boekenreeks, en Fien & Teun gaan op Schattenjacht op de agenda. Voor een avondje thuis stream je bij Pathé Thuis nu al Babygirl en Bridget Jones: Mad About the Boy vanuit je eigen woonkamer.

Dolby Cinema Relax Seats de Munt

De Dolby Cinema zaal bij Pathé De Munt is uitgerust met Relax Seats. Daarmee is Pathé De Munt de eerste bioscoop in Nederland die Dolby Cinema combineert met ultiem comfort. Deze hoogwaardige stoelen zorgen voor een ongeëvenaarde bioscoopervaring, met maximaal gemak in combinatie met de indrukwekkende beeld- en geluidskwaliteit van Dolby Cinema.

De Kuip Relax Seats

Film kijken in Rotterdam wordt nog relaxter! De best bezochte bioscoop van Nederland, Pathé De Kuip, heeft de deuren geopend van de eerste Relax Seats zaal. De komende maanden worden alle zalen – met uitzondering van de 4DX zaal – voorzien van deze luxe verstelbare stoelen, zodat alles vóór de zomervakantie gereed is. Pathé de Kuip is de eerste bioscoop in Rotterdam met Relax Seats.

Nieuwe specials bij Pathé

Ladies Night: Dubbel Zes – 2 april

2 april is Ladies Night! De verwende chaoot Annabel krijgt het voor elkaar om in één nacht ongeveer alles kwijt te raken wat ze heeft: haar erfenis, haar huis en haar relatie. Tot overmaat van ramp eindigt de avond in de cel. De problemen stapelen zich op en uiteindelijk raakt Annabel totaal verstrikt in de ene na de andere onhandige leugen, de keuze tussen twee mannen en zelfs twee identiteiten.

André Rieu’s 75th Birthday Celebration: The Dream Continues – 12 april

André Rieu viert zijn 75e verjaardag! En daarom nodigt de koning van de wals jou uit voor een boottocht samen met hem en zijn geliefde Johann Strauss orkest door zijn thuishaven Maastricht.

Star Wars: Episode 3 re-release – 24 april

Star Wars: Revenge of the Sith komt terug naar de bioscoop voor een re-release. In een politieke verschuiving trekt senator Palpatine alle macht naar zich toe. Hij wil de krachtige Jedi Anakin Skywalker inpalmen, om samen de Republiek te veranderen in een Keizerrijk. Anakin komt klem te zitten tussen goed en kwaad.

Nieuwe topfilms bij Pathé

A Minecraft Movie – 2 april (IMAX, Dolby Cinema, 4DX, Atmos)

De eerste live-action verfilming van Minecraft volgt vier buitenbeentjes die via een mysterieus portaal in de kubistische wereld van de game belanden. Om terug te keren, moeten ze samenwerken en vechten tegen vijanden zoals Piglins en Zombies. De film wordt geregisseerd door Jared Hess en de hoofdrollen worden vertolkt door Jason Momoa en Jack Black.

The Amateur – 10 april (IMAX, 4DX, Atmos)

Rami Malek speelt Charlie Heller, een briljante maar teruggetrokken code-expert bij de CIA. Zijn leven verandert ingrijpend wanneer zijn vrouw omkomt bij een terroristische aanslag in Londen. Wanneer zijn leidinggevenden weigeren actie te ondernemen, neemt hij het heft in eigen handen en begint aan een gevaarlijke wereldwijde zoektocht naar de daders.

Sinners – 17 april (IMAX, Dolby Cinema, 4DX, Atmos)

Ryan Coogler — regisseur van Black Panther en Creed — komt met een nieuwe kijk op angst in Sinners met Michael B. Jordan in de hoofdrol. Om hun problematische leven te ontvluchten keren twee tweelingbroers (Jordan) terug naar hun geboorteplaats om opnieuw te beginnen. Maar daar blijkt een nog groter kwaad op hen te wachten. “Als je danst met de duivel, volgt hij je een keer naar huis.”

Thunderbolts* – 30 april (IMAX, Dolby Cinema, ScreenX, 4DX, Atmos)

In Thunderbolts* brengt Marvel Studios een ongebruikelijk team van antihelden samen: Yelena Belova, Bucky Barnes, Red Guardian, Ghost, Taskmaster en John Walker. Wanneer ze in de dodelijke val van Valentina Allegra de Fontaine lopen, worden ze gedwongen een gevaarlijke missie te volbrengen.

Nieuwe arthouse films bij Pathé

The Last Showgirl- 10 april

Las Vegas showgirl Shelley staat op een keerpunt in het leven als haar show na dertig jaar plotseling tot een einde komt. Als danseres van in de vijftig worstelt ze met het vervolg van haar carrière.

KIDS films bij Pathé

Dog Man – 9 april (4DX, Atmos)

DreamWorks Animation, de studio achter de populaire blockbuster franchises Kung Fu Panda, Trolls, Hoe Tem Je Een Draak, De Gelaarsde Kat en De Boss Baby, presenteert Dog Man, de hilarische verfilming van Dav Pilkey’s succesvolle boekenreeks over een hondenheld die de misdaad bestrijdt

Fien & Teun gaan op Schattenjacht – 16 april (4DX, Atmos)

Ga mee op een echt piratenavontuur met Fien, Teun, Sem en alle dierenvriendjes in hun nieuwste bioscoopfilm. Neefje Sem komt logeren bij Fien en Teun op de boerderij en daar hebben ze super veel zin in! Met zijn drietjes gaan ze op avontuur en natuurlijk mogen de dieren ook mee. Als ze nog maar net op weg zijn, doen ze al een grote ontdekking. Ze vinden een oude boot met een kist vol piratenkleding en… een schatkaart! Dat kan maar één ding betekenen: Het is tijd voor een schattenjacht!

Nieuwe films bij Pathé Thuis

Babygirl – nu al premium, reguliere huur vanaf 10-04

Een invloedrijke CEO zet haar carrière en gezin op het spel wanneer ze een affaire begint met haar veel jongere stagiair.

Bridget Jones: Mad About The Boy – 16 april premium, reguliere huur vanaf 30-04

Bridget Jones navigeert door het leven als weduwe en alleenstaande moeder. Onder druk van vrienden gaat Bridget weer aan het werk en waagt ze zich zelfs op een datingapp, waar ze versierd wordt door een jongere man.



Releasedata onder voorbehoud.