De must-see films van maart bij Pathé

Maart zit vol nieuwe filmtitels om samen te beleven bij Pathé. Van langverwachte blockbusters, een meeslepende arthouseparel tot legendarische klassiekers; er is voor iedereen wat wils. Sci-fi fans kunnen zich verheugen op Mickey 17, de nieuwste film van Oscarwinnaar Bong Joon Ho met Robert Pattinson in de hoofdrol, terwijl Disney liefhebbers worden betoverd door de magische live action versie van Snow White. Op zoek naar actie? In A Working Man laat Jason Statham zien waarom je hem beter niet tegen je kunt hebben. Voor liefhebbers van indrukwekkende arthousefilms is er I’m Still Here, een aangrijpend drama over moed en veerkracht tijdens een onderdrukkend regime. En voor wie graag verrast wordt, heeft Pathé de Mystery Classic gelanceerd: elke maand een legendarische film terug op het grote doek.



Ook voor de jongste filmfans is er genoeg vermaak, met onder andere Brandweerman Sam – De Grote Show, een gloednieuw avontuur voor het hele gezin. Als kers op de taart zijn er deze maand speciale events zoals de live-finale van Wie is de Mol? en concertregistraties van Hans Zimmer & Friends en Imagine Dragons. Liever een filmavondje thuis? Bij Pathé Thuis stream je nu al Mufasa: The Lion King. Genoeg reden om een avondje Pathé te plannen!

Pathé Nieuws

Finale Wie is de Mol? keert terug op het doek bij Pathé

Dit jaar keert de knallende finale van Wie is de Mol? terug op het grote doek bij Pathé. Bezoekers beleven de ontknoping van het 25e seizoen op zaterdag 8 maart 2025 om 20:30 uur live bij 27 Pathé bioscopen verspreid door heel Nederland.

Mystery Classic bij Pathé

Sommige klassiekers horen op het grote doek. Daarom lanceert Pathé de Mystery Classic: een maandelijkse verrassing met een iconische film uit het verleden. Van tijdloze animatie tot indrukwekkend drama en legendarische avonturen – elke editie biedt iets bijzonders. Bezoekers weten de titel niet vooraf, maar krijgen een cryptische hint via de social kanalen van Pathé.

Nieuwe specials bij Pathé

Hans Zimmer & Friends: Diamond in the Desert Ladies Night – 19 maart

Hans Zimmer & Friends: Diamond in the Desert toont een bijzondere live uitvoering van enkele van Zimmers meest geliefde composities, zoals muziek uit Dune, Gladiator, Interstellar en The Lion King.

Imagine Dragons: Live From The Hollywood Bowl With The LA Film – 26 maart

De wereldberoemde en met een GRAMMY Award bekroonde band Imagine Dragons heeft het LA Film Orchestra ingeschakeld om hun grootste hits en nieuwe topnummers ten gehore te brengen in de iconische Hollywood Bowl.

Nieuwe topfilms bij Pathé

Mickey 17 – 6 maart (Dolby Cinema, Dolby Atmos, IMAX, 4DX)

Bong Joon Ho, de schrijver/regisseur die met Parasite verscheidene Oscars won, komt nu met zijn volgende grensverleggende film: Mickey 17. De onwaarschijnlijke held Mickey Barnes (Robert Pattinson) heeft een heel bijzondere baan. Zijn werkgever eist namelijk van hem de ultieme toewijding: hij moet sterven voor zijn salaris.

Disney’s Snow White – 19 maart (Dolby Cinema, Dolby Atmos, IMAX, Screen X, 4DX)

Disney’s Snow White is een nieuwe, muzikale live-action interpretatie van de klassieke film uit 1937. Dit magische avontuur neemt je mee terug naar het tijdloze verhaal met de geliefde personages Bashful, Doc, Dopey, Grumpy, Happy, Sleepy en Sneezy.

A Working Man – 27 maart (Dolby Cinema, Dolby Atmos, 4DX)

Levon Cade (Jason Statham) was een onderscheiden militair betrokken bij geheime operaties, maar heeft die carrière opgegeven voor een eenvoudig leven als bouwvakker. Als de dochter van zijn baas, die hij als familie beschouwt, ontvoerd wordt door mensenhandelaars, gaat hij naar haar op zoek en stuit hij op een onvoorstelbaar grote wereld vol corruptie.

Nieuwe arthouse films bij Pathé

I’m Still Here – 13 maart

Na de verdwijning van Rubens Paiva staat het leven van zijn vrouw Eunice (Fernanda Torres) en hun vijf kinderen op zijn kop. Gevangen en onder druk gezet door het regime, weigert ze haar dierbaren te verraden. Na haar vrijlating vecht ze vastberaden tegen corruptie en voor de rechten van duizenden verdwenen burgers en hun families.

KIDS films bij Pathé

Brandweerman Sam – De Grote Show – 6 maart

Brandweerman Sam – De Grote Show brengt zeven gloednieuwe, nooit eerder vertoonde afleveringen vol spannende avonturen! Tijdens het Grote Piekepolderfestival loopt alles in de soep—van een chaotische broodbakwedstrijd tot een hilarische talentenshow. Gelukkig staan Brandweerman Sam en zijn team altijd klaar om de dag te redden!

Nieuwe films bij Pathé Thuis

Mufasa: The Lion King – Nu al premium

Rafiki vertelt de legende van Mufasa, de verdwaalde welp die een sympathieke leeuw ontmoette genaamd Taka, de erfgenaam van een koninklijke bloedlijn.