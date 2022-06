De must-tastes in de Algarve: van maïspap tot medronho

Een geslaagde vakantie heeft een aantal vaste ingrediënten, waaronder: goed weer, mooie natuur en lekker eten. Over alle drie hoef je je in de Algarve geen zorgen te maken, maar de smaken van deze regio zijn misschien niet bij iedereen even bekend. Tijd om de keuken in te duiken en te ontdekken wat de gastronomie van de regio zo speciaal maakt.

Mix wat Atlantische Oceaan met Arabische invloeden, voeg een vleugje Middellandse Zee toe met Romeinse overblijfselen, om het vervolgens te garneren met zo’n beetje alles wat hier uit de vruchtbare grond komt én vergeet het zout en de olijfolie niet. Maak je niet druk over ingewikkelde bereidingen, schenk rustig een glaasje lokale wijn in. Zie hier de Algarvische keuken en die bestaat uit heel veel lekkers: van veel vis en zeevruchten, tot rijstgerechten, gegrild vlees en vers fruit. Maar de regio kent ook een aantal onbekendere gerechten en ingrediënten. We geven je 6 ‘must-tastes’ voor tijdens je volgende vakantie.

Frutos do mar

Het is natuurlijk geen verrassing dat de keuken van de Algarve barst van de vis en zeevruchten. Rechtstreeks uit zee proef je gerechten als octopusrijst, zeevruchten açorda (soort broodsoep, met lokaal geproduceerde olijfolie, koriander en knoflook), tonijn met uien, gezouten kabeljauw en de Algarve visstoofpot (‘Caldeirada’). Ook de oesters zijn heerlijk; ze worden samen met andere weekdieren gekweekt in de Ria Formosa. De hele familie aan tafel krijgen is geen kunst als je een mariscada serveert: een gerecht vol met verschillende soorten zeevruchten, van kokkels en scheermessen tot oesters en wulken. Een andere aanrader is de traditionele amêijoas met olijfolie, knoflook en koriander.

Magie in de Cataplana

Het woord ‘cataplana’ kom je regelmatig tegen op de menukaart in de Algarve. Het verwijst niet alleen naar de schelpvormige koperen pan, maar ook naar de heerlijke gerechten die er in worden bereid. In de luchtdichte cataplana wordt het eten op laag vuur langzaam gestoomd. Door het bijzondere deksel worden de smaken en aroma’s perfect gemengd, waardoor een karakteristieke smaak ontstaat. Er is niet veel bekend over de oorsprong van de cataplana, waarschijnlijk hebben de Moren of Arabieren het hier geïntroduceerd. Nog altijd worden de koperen cataplana’s met de hand gemaakt. De lijst met gerechten die er in worden bereid, is eindeloos, meestal bevatten ze in ieder geval tomaat, ui en koriander. Enkele toppers zijn amêijoas à Portimonense (schelpen Portimão-stijl), cataplana de porco com amêijoas (varkensvlees en schelpen) en tamboril (zeeduivel).

Cataplana – Credits: hlphoto

Wie zoet is…

Zoetekauwen komen ook aan hun trekken in de Algarve. Het wordt zelfs lastig alle marsepeincakejes, honingkoekjes en filhós (zoete beignets) te weerstaan. Populaire ingrediënten in veel zoetgoed en desserts zijn amandelen (veel marsepein), vijgen en johannesbrood, wat een beetje naar chocola smaakt. Een populaire traditionele traktatie is de koepelvormige morgadinho, gemaakt van amandelspijs gevuld met zoete kalebas, bedekt met witte fondant en een zilveren suikerbal bovenop. Proef ook een dom rodrigo, vaak verpakt in felgekleurd folie, maar ook vers als dessert op het menu. Het is een creatie van zoete eierdraden (fios de ovos), eidooiers en kaneel. Ook een bijzondere verschijning zijn de kleine vijgenkaasjes. Ze hebben alleen de vorm van een rond kaasje, het is een zoet vijgengebakje met marsepein aan de buitenkant en zoete eierroom aan de binnenkant, bestrooid met subtiel laagje suiker.

Maïspap als diner

Naar de Algarve voor pap? Jazeker, want de pap is hier compleet anders dan thuis. Elke familie heeft wel een eigen versie van de ‘papas de milho’ (ook wel xarém genoemd) en eigenlijk kun je er van alles mee. Of beter gezegd: doorheen doen. Het is in de basis een goedkoop gerecht, dus het was was/is afhankelijk van de smaak en het seizoen, maar zeker ook het budget van een familie wat er in gaat. Maïspap met honing werd veel gegeten door werklui voor ze op pad gingen om tarwe te oogsten. Maar ook later op de dag smult men nog altijd van maïspap, bijvoorbeeld met gebakken brood, varkensspek, sardientjes of maïs gekookt in de “caldeira” bouillon.

Medronhos – Credits: franciscojorgan

Wijnen

Met meer dan 3000 zonuren per jaar en weinig temperatuurverschillen door de milde zeelucht heeft de Algarve een diepgewortelde wijnbouwtraditie. Er zijn vier beschermde oorsprongsbenamingen in de Algarve: Lagoa, Lagos, Portimão en Tavira. Er zijn 30 officiële wijnhuizen, waarvan de meeste in de omgeving van Silves. Je kunt bij vrijwel alle ‘quinta’s’ een rondleiding krijgen door de wijngaarden en in de kelders en natuurlijk álles proeven (en kopen) wat er wordt gemaakt. Enkele tips zijn: Quinta dos Vales (Estômbar), Quinta do Barranco Longo (Algoz) en Morgado do Quintão (Lagoa). Bij sommige wijngoederen bevindt zich ook een restaurant, voor hemelse wijnspijscombinaties. Ook kent de Algarve verschillende wijnroutes, die je langs enkele grote en kleinere wijnhuizen leidt.

Medronho als afsluiter

Het fruit van de Arbutus boom, oftewel medronho, werd waarschijnlijk al in de 10e eeuw door Arabieren geproduceerd in de regio Monchique. Dat wordt nog altijd op de traditionele manier gedaan, met behulp van lage temperaturen en koperen ketels. De echte Algarvische medronho, met beschermde oorsprongsbenaming, wordt gemaakt in gecertificeerde distilleerderijen. Er zijn ook andere varianten om te proberen, zoals melosa, een heerlijke mix van medronho en honing. Wil je proeven en meer informatie? Ga dan naar Monchique voor de distilleerderijroute en bezoek in Marmelete het Casa do Medronho om alles te leren over deze lokale digestief. Ook een perfect souvenir voor thuis!

Ben je klaar om je smaakpapillen op de proef te stellen? In de Algarve kun je authentiek, op traditionele wijze bereid eten combineren met lekker eten en restaurants met Michelinsterren. De regio telt zes restaurants met één Michelinster en twee restaurants met twee Michelinsterren.

Header foto: Açorda de Marisca – Credits: Lina Balciunaite