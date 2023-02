Van 6-12 maart vindt de zesde editie van de Nationale Week Zonder Vlees & Zuivel plaats in Nederland. Deze duurzaamheidscampagne is een jaarlijks terugkerend initiatief dat laat zien dat minder vlees en zuivel eten en drinken een positieve impact heeft op de klimaatcrisis. Naast vlees, focust de campagne zich sinds vorig jaar ook blijvend op zuivel vanwege het belastende effect van ook dit dierlijke product op het klimaat. Het doel van de campagne is om heel Nederland te inspireren een week zonder vlees en zuivel te eten en Nederland te laten zien hoe lekker, leuk en eenvoudig het is om plantaardig te eten.

De impact van vlees en zuivel op het milieu

De Nationale Week Zonder Vlees & Zuivel promoot een flexitarisch eetpatroon waarin vlees, vis én zuivel worden afgewisseld met plantaardige gerechten. Door geen vlees en zuivel te consumeren tijdens de Nationale Week Zonder Vlees & Zuivel verlaag je de klimaatdruk van je voeding. Hiermee levert de campagne een wezenlijke bijdrage aan de uitdagende klimaatdoelstellingen.



Wanneer je één week lang geen vlees en zuivel eet en drinkt, bespaar je zo’n 193 liter water en 80 kilometer aan autorijden. Het is daardoor een logische stap om naast vlees, ook zuivel te vervangen en zo een positieve impact te maken op de planeet.

Minder vlees en zuivel door steeds meer Nederlanders

De Nationale Week Zonder Vlees en Zuivel probeert met elke editie een zo groot mogelijke groep deelnemers te betrekken bij de campagne. Met succes: het deelnemersaantal stijgt ieder jaar opnieuw. In 2022 deed maar liefst 1 op de 5 (19%) Nederlanders mee aan de Nationale Week Zonder Vlees & Zuivel tegenover 12% in 2021. Maar uit voorgaande jaren blijkt dat de campagne extra moet inzetten om ook de mannelijke doelgroep te bereiken.



De campagne richt zich in 2023 opnieuw op heel Nederland, maar doet dit jaar extra hun best ook mannen te bereiken door met mannelijke ambassadeurs te werken en de communicatie meer te richten op media met een mannelijke doelgroep. Zo hoopt de campagne zoveel mogelijk Nederlanders te inspireren tot een gebalanceerd en duurzaam voedingspatroon.

Breed gesteunde maatschappelijke campagne

De Nationale Week Zonder Vlees & Zuivel is een non-profit initiatief. Deze breed gesteunde maatschappelijke campagne wordt dit jaar mede mogelijk gemaakt door 67 partners uit de voedingsindustrie. Dankzij de ‘Horizon Action Grant’ van het ‘Horizon Europe funding programme’ kan de campagne vanaf 2023 ook worden uitgerold in verschillende Europese landen, met als doel om ook inwoners van andere Europese landen te laten zien hoe lekker en gemakkelijk een dagje minder vlees eten is. Het eerste land dat aan de beurt is in deze uitbreiding is België, in oktober 2023. Elk daaropvolgend jaar t/m 2026 zal er een additioneel Europees land worden toegevoegd. Hiermee draagt de campagne bij aan de klimaatdoelstellingen voor 2030 en aan een duurzaam, gezond en toekomstbestendig dieet.

Meedoen? Dat kan!

Iedereen kan zich op www.weekzondervleesenzuivel.nl aanmelden om mee te doen. Deelnemers worden op de hoogte gehouden door middel van een nieuwsbrief vol tips en inspiratie. Tijdens de Week krijgen deelnemers toegang tot de speciale Nationale Week Zonder Vlees & Zuivel recepten, zo heb je als deelnemer genoeg inspiratie om zeven dagen te genieten van de lekkerste vegetarische en plantaardige gerechten.

66 partners van De Nationale Week Zonder Vlees en Zuivel 2023

