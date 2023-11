De Naughty & Nice Adventskalender 2023

Laatst geüpdatet op november 3, 2023 by Redactie

De aankomende koude decemberdagen worden dit jaar een stukje warmer met de nieuwe Naughty & Nice adventskalender. Hét ultieme cadeau voor jezelf of je geliefde. In de luxe, erotische adventskalender zit achter elk vakje een nieuwe verrassing: van spannende love toys tot heerlijke massagegel en uitdagende accessoires met een totale waarde van 500 euro. Alles om de zintuigen optimaal te prikkelen. De adventskalender is online verkrijgbaar bij Christine le Duc voor 129,99 euro en zal discreet worden verzonden.



Naughty & Nice Adventskalender 2023

“Bewust aandacht besteden aan je sensueel en seksueel welzijn is essentieel voor een goede gezondheid, maar verdwijnt door drukte vaak naar de achtergrond. Herkenbaar? Mijn tip is om quality time echt in je agenda te blokken. Neem de tijd en prikkel je zintuigen met bijvoorbeeld nieuwe love toys. Zo leer je op een speelse manier jezelf beter kennen en haal je nog meer plezier uit je intieme relaties,” zegt Alissa Askander van Christine le Duc.



De nieuwe Naughty & Nice adventskalender is verkrijgbaar via de website van Christine le Duc.