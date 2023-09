De nieuwe dresscode voor kantoor: vier duidelijke kledingtrends

Laatst geüpdatet op september 21, 2023 by Redactie

De afgelopen drie jaar is de manier waarop en vooral waar we werken compleet veranderd. We verdelen onze werktijd het liefst tussen kantoor, co-workingplekken en thuis, aangezien een hybride werkmodel ons aantoonbaar productiever maakt. Maar niet alleen onze werkplek is veranderd, ook de manier waarop we ons kleden ziet er tegenwoordig anders uit. Wat draag je eigenlijk nu onze werkwereld er zo anders uitziet? Om die vraag te beantwoorden deed IWG, ‘s werelds grootste aanbieder van flexibele werkplekken, onderzoek naar de nieuwe dresscode voor het (hybride) kantoor onder meer dan 1000 hybride werknemers.

De respondenten werd gevraagd naar hun visie op toekomstige modetrends voor het kantoor en hoe de overstap naar een hybride kantooromgeving hun kledingstijl heeft beïnvloed. Bijna 80 procent van de ondervraagden gaf aan dat ze zich anders zijn gaan kleden als gevolg van hun flexibele werklocaties. Vooral mannen (85%) hebben hun werkgarderobe aangepast, ten opzichte van 77 procent van de vrouwen en 62 procent van de non-binaire personen. Comfort is hier een belangrijke drijfveer: 53 procent van alle hybride werknemers zoekt gemakkelijk zittende kleding om eenvoudig te kunnen wisselen tussen een professionele en privé-look. 35 Procent mengt casual en business chique kleding, terwijl maar 21 procent van de respondenten aangeeft zich nog chiquer te zijn gaan kleden na het overstappen naar een hybride werkmodel. Werknemers combineren hun professionele en privé garderobes, waarbij ze de voorkeur geven aan kwalitatief hoogwaardige en multifunctionele kledingstukken die tijdloos zijn. Dit heeft geleid tot een lichte stijging in de totale uitgaven aan kleding ten opzichte van voor de pandemie.

De nieuwe dresscode

Uit het onderzoek komen vier duidelijke kledingtrends onder hybride werknemers naar voren: Quiet Luxury, Dopamine Dressing, Preppy Streetwear en Individualisme.

Quit Luxury – 47%

Bij deze trend draait het om een werkgarderobe die bestaat uit tijdloze kledingstukken die door hun goede kwaliteit nog jarenlang meegaan. Het traditionele beeld van business casual is in 2023 opnieuw uitgevonden door duurzame, strakke kleding en accessoires die allemaal in de categorie less is more vallen.

Dopamine Dressing – 38%

Dopamine dressing weerspiegelt onze optimistische post-pandemie-houding. Bij deze modetrend draagt men kleding of accessoires in felle kleuren en met rijke texturen, waardoor je je gelukkig en zelfverzekerd voelt. Het idee is dat je dopamine – de stof die ook wel het gelukshormoon wordt genoemd – aanmaakt door kleding te dragen die je mooi vindt en die je vrolijk maakt. Een felle trui of opvallende oorbellen kunnen professioneel én speels zijn, vooral op een Zoom-scherm.

Preppy Streetwear – 25%

Een trend waarbij stijl en functionaliteit elkaar ontmoeten. Ideaal voor een hybride werkweek of dag. Bij Preppy Streetwear worden verfijnde items gecombineerd met urban en casual kledingstukken en nemen we afscheid van het beeld van traditionele werkkleding. De catwalk bewijst dat streetwear de laatste jaren bepalend is geweest voor mannenmode. Pakken en getailleerde broeken in combinatie met sportieve schoenen of accessoires zijn een makkelijke manier om je kantooroutfit een moderne upgrade te geven.

Individualisme – 22%

Het doorbreken van stereotypen leidt tot innovatie. Net zoals hybride werken de barrières van traditionele kantoren doorbreekt, doorbreekt individualistische mode de standaard mode. Hierbij draait het om mode zien als een vorm van zelfexpressie en dragen wat je wil. Vooral bij jongere millennials en Gen-Z wordt mode gezien als een vorm van zelfexpressie, die achterhaalde ideeën van wat wel en niet kan op kantoor uitdaagt.

Wat kan wel en wat kan niet?

De meeste bedrijven hanteren nog steeds duidelijke kledingvoorschriften, hoewel 10 procent van de werknemers in de leeftijdsgroep 18-24 niet weet of hun werkgever richtlijnen hanteert als het gaat om kleding op kantoor.