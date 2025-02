De nieuwe Holie’s Crunchy Bars

Laatst geüpdatet op februari 26, 2025 by Redactie

Een snelle, gezonde snack vinden zonder toegevoegde suikers of zoetstoffen? In het tussendoorschap is dat nog steeds een uitdaging met een wirwar aan vage claims. Het Nederlandse krokante granenmerk Holie’s brengt daar verandering in met drie gloednieuwe smaken Crunchy Bars. De Crunchy Bars van Holie´s zijn de eerste krokante graanrepen ter wereld zonder toegevoegde suiker en zoetstoffen. Vanaf nu zijn de varianten Protein Chocolate Chip, Low Carb Cinnamon en Protein Peanut Chocolate verkrijgbaar bij Albert Heijn, Jumbo en PLUS.

Voor iedere snacker wat wils

Na het grote succes van de eerste varianten Holie’s Crunchy Bars die afgelopen jaar uitkwamen, brengt het merk drie nieuwe smaken uit. De nieuwe varianten bieden voor iedere snacker wat wils. De Crunchy Bar Protein Chocolate Chip combineert knapperigheid met chocolate chips en bevat 22% proteïne. Voor wie minder koolhydraten wil, is er de Crunchy Bar Low Carb Cinnamon, boordevol pompoen- en zonnebloempitten en een vleugje kaneel, met 70% minder koolhydraten. Daarnaast heeft de Crunchy Bar Protein Peanut Chocolate een vernieuwd recept met geroosterde pinda’s, cacao en 22% proteïne.



“Voor ons is het totaal onbegrijpelijk dat het in het tussendoorschap voor mensen zo moeilijk wordt gemaakt om een gezonde keuze te kunnen maken. Iedereen wordt misleid door healthwashing en verborgen suikers, en daar wilden wij met Holie’s verandering in brengen. Twee jaar lang hebben we gewerkt aan de perfecte receptuur voor onze Crunchy Bars — repen die zonder toevoegingen fantastisch smaken. Onze eerste reeks, gelanceerd vorig jaar, bleek een groot succes. Daarom introduceren we nu deze nieuwe smaken, die net zo lekker en verantwoord zijn.” zegt Valentijn van Santvoort, medeoprichter van Holie’s.