De nieuwe innovatieve Maaslander Proteïne kaas

Maaslander lanceert als eerste een kaas met een hoog proteïnegehalte, met de vertrouwde volle en romige smaak. Maaslander Proteïne sluit perfect aan bij een gezonde en actieve levensstijl. Naast het hogere eiwitgehalte van 33 gram proteïne per 100 gram, bevat de kaas namelijk 40% minder vet in vergelijking met een 48+ kaas. Maaslander Proteïne is er in een handige meeneemreep, plakken en geraspte kaas. Met deze innovatieve productlijn speelt Maaslander slim in op de grote vraag naar proteïne producten en bevestigt hiermee zijn positie als voorloper in de zuivelmarkt.



Maaslander bevat een natuurlijke bron van eiwit, waardoor de kaas gemakkelijk in het dagelijks eetpatroon opgenomen kan worden. “We zijn trots dat we als eerste A-merk binnen kaas een proteïne kaas op de markt brengen. Niet alleen is de kaas rijk aan natuurlijke eiwitten, maar het heeft ook een verlaagd vetgehalte. Zonder hierdoor aan smaak en kwaliteit in te boeten,” aldus Misja Peters, Marketing Manager bij Maaslander. “Met deze innovatie spelen we in op de behoefte aan gezonde, eiwitrijke producten die passen bij een drukke en actieve levensstijl.”

Natuurlijke eiwitten

De vraag naar eiwitrijk voedsel is de afgelopen jaren sterk toegenomen, vooral door groeiende fitness- en gezondheidstrends. Afgelopen jaar steeg de waarde van proteïne zelfs met 44,5%*. Binnen proteïne heeft zuivel het grootste marktaandeel, maar Maaslander Proteïne is de eerste binnen het kaas segment die zich hierop richt. Proteïne speelt een cruciale rol in het ondersteunen van spierherstel, gewichtsbeheersing en een gezonde levensstijl. Veel eiwitrijke producten zijn bewerkt, zoals proteïnerepen en eiwitpoeders. Maaslander Proteïne bevat uitsluitend natuurlijke eiwitten, wat het een gezonder alternatief maakt.

Proteïne Kaasrepen, Kaasplakken en Kaasrasp

De nieuwe Maaslander Proteïne kaas bestaat uit drie varianten die elk inspelen op verschillende behoeften en voorkeuren. De Proteïne Kaasrepen zijn ideaal als snelle en voedzame on-the-go snack, de Proteïne Kaasplakken zijn geschikt voor een gezond ontbijt of lunch en de Proteïne Kaasrasp voegt een eiwitrijke twist toe aan maaltijden en is ideaal als smaakmaker in gerechten.

Prijzen en beschikbaarheid

De producten zijn vanaf week 42 verkrijgbaar bij de grotere filialen van Albert Heijn en Plus volgt de week erna. Consumenten adviesprijzen: Sta-zak met 4 repen van 30 gr: €3.99 / Plakken 120 gr €2.99 / Rasp 125 gr €2.99 / Losse reep €1,19