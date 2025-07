De nieuwe Maggi kruidenmixen speciaal voor de airfryer

Laatst geüpdatet op juli 9, 2025 by Redactie

Maggi introduceert als eerste in Nederland een nieuwe lijn kruidenmixen die speciaal zijn ontwikkeld voor de airfryer. Voor het eerst zijn er kruidenmixen op de markt, waarmee het merk inspeelt op de snelle opmars van deze populaire kookmethode in Nederland. Perfect gekruid, lekker krokant – en klaar in een handomdraai. De lancering is onderdeel van een bredere Europese uitrol in landen als Duitsland, Spanje, Italië en Denemarken.



Inmiddels heeft 33% van de huishoudens wereldwijd een airfryer in huis – een trend die ook in Nederland duidelijk zichtbaar is, waar bij 30% een airfryer in de keuken staat. Maggi speelt daarop in met een serie smaakvolle en handige producten die aansluiten op de behoefte aan gemak, variatie en snelheid in de moderne keuken.



Uit onderzoek blijkt dat airfryer-gebruikers vooral kip en groenten bereiden met het apparaat. Maggi helpt consumenten om juist met deze gerechten te blijven variëren en nieuwe smaken te ontdekken – met verrassende texturen, kruidige smaakcombinaties en inspirerende recepten. Mexicaanse smaken worden steeds populairder – een trend waar de Mexicaanse smaken van de nieuwe Maggi Air Fryer range smaakvol op inspeelt. De nieuwe productlijn bevat in Nederland Maggi Air Fryer Crispy Chicken Tex Mex, Maggi Air Fryer Mexican Style Fajita’s en Maggi Air Fryer Street Style Taco’s.



Via het bijbehorende Maggi-receptenplatform worden consumenten geholpen om elke dag opnieuw iets lekkers en voedzaams op tafel te zetten, zonder gedoe. Zo blijft koken leuk én gevarieerd.



“Onze chefs en productontwikkelaars hebben deze innovaties ontwikkeld door ingrediënten op een slimme manier te combineren, met gebruik van Nestlé’s expertise op het gebied van smaakbeleving en inzicht in lokale smaakprofielen en eetrends,” zegt Kevin Meijer, Brand Manager MaggiI Benelux bij Nestlé. “Deze nieuwe receptmixen zijn een goed voorbeeld van onze kracht om te blijven vernieuwen en in te spelen op de groeiende vraag naar moderne kookoplossingen zoals de airfryer.”



De airfryer-productlijn maakt deel uit van Nestle’s wereldwijde strategie om in te spelen op moderne kooktrends.