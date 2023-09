De nieuwste beauty producten

Laatst geüpdatet op september 8, 2023 by Redactie

Dagelijks komen er nieuwe beauty producten op de markt, en de mailbox is dan ook overvol met de nieuwtjes over parfums, haar, make-up en huidverzorgingsproducten. We hebben weer een overzicht gemaakt van de nieuwste producten in beauty land! Klik op de prijs om te shoppen.

Charlotte Tilbury Magic Water Cream

Geïnspireerd door Charlotte’s bekroonde, best verkopende Magic Cream moisturizer, heeft Charlotte samen met ’s werelds toonaangevende huidverzorging experts de Charlotte’s Magic Water Cream ontwikkeld. Deze Magic Water Cream is een veerkrachtige gel en vrij van parfum waardoor de moisturizer super hydraterend is voor het directe herstel van de huid.

Wat maakt het magisch?

Skin-quenching waterlocking fusion – overspoelt de huid met microdruppeltjes hydratatie en helpt de huidbarrière actief te trainen om meer vocht vast te houden.

Niacinamide – verfijnt de zichtbaarheid van poriën.

Transversal blend of bio and replexium™ peptides – vermindert de zichtbaarheid van fijne lijntjes en rimpels en helpt de huidbarrière van de huid te verbeteren.

Klinisch bewezen resultaten:

100 uur hydratatie *

Poriën lijken met 54% verkleind in slechts 28 seconden*

De huidtint is 69% egaler in slechts 28 seconden*

Roodheid is met 100% verminderd in slechts 4 weken*

De huidtextuur lijkt 74% gladder in slechts 4 weken*

De huid voelt 6x steviger + elastischer aan in slechts 6 weken*

Hoe te gebruiken?

Breng een hoeveelheid ter grootte van een druppel van Charlotte’s geurloze Magic Water Cream aan en masseer deze in op een fris gereinigde huid als onderdeel van je ochtendroutine. Voor het beste resultaat, volg Charlotte’s Magische Massage

gezichtstechniek en eindig met haar Tilbury Tap!

Charlotte’s Magic Water Cream is verkrijgbaar op charlottetilbury.com en debijenkorf.nl voor € 95,-.

Estée Lauder Advanced Night Repair Rescue Solutions

Estée Lauder introduceert de nieuwe Advanced Night Repair Rescue Solution, een verzachtende huidverzorgingsspecialist voor de geïrriteerde, roodheidgevoelige of gevoelige huid. Het allereerste Advanced Night Repair-product ooit dat geschikt is voor de gevoelige huid. Het is bewezen dat de formule roodheid met 48% bestrijdt met één toepassing en de huidbarrière in slechts 4 uur versterkt.

De snel absorberende, vloeibare textuur is doordrenkt met anti-oxidanten en hydrators en is ideaal voor de kwetsbare, kwetsbare huid. De formule vermindert de algehele roodheid van het gezicht en rode vlekken na acne – en er is ook aangetoond dat het de zichtbare irritatie verbetert die wordt veroorzaakt door externe triggers zoals zure peelings. De huid voelt kalm, gehydrateerd en soepel aan en ziet er helderder en stralender uit.

De nieuwe Advanced Night Repair Rescue Solution is vanaf september 2023 verkrijgbaar bij o.a. debijenkorf.nl. Adviesprijs € 84,-.

La Mer | New Lifting Firming Serum

Het New Lifting Firming Serum is La Mer’s nieuwste doorbraak op het gebied van huidverzorgingsinnovatie, geïnspireerd door de kracht van het geheugen uit de natuur, cognitief welzijn en materiaalwetenschap. Als eerste serum in zijn soort, ontworpen om het geheugen van de huid aan jeugdige stevigheid en gelifte uitstraling nieuw leven in te blazen, wekt het Lifting Firming Serum het mechanische geheugen van de huid aan elasticiteit op en richt het zich op 6 microzones, om de stevigheid, dichtheid, volume en elasticiteit van de huid te helpen vernieuwen.

Het Lifting Firming Serum is verkrijgbaar bij o.a. debijenkorf.nl in een flesje van 30 ml en kost € 405,-.

Estée Lauder | Advanced Night Repair Cleanser Collection

Als autoriteit op het gebied van nachtelijke huidverzorging begrijpt Estée Lauder hoe belangrijk het is om de onzuiverheden en make-up van de dag te verwijderen om de huid te resetten en voor te bereiden op het nachtelijke vernieuwingsproces. Voortbouwend op tientallen jaren onderzoek en expertise heeft Estée Lauder twee hoogwaardige reinigers ontwikkeld: NIEUWE Advanced Night Cleansing Gelée en de geliefde Advanced Night Cleansing Balm in een nieuwe verpakking.

De zuurmantel van de huid is een dun laagje op de buitenste laag van de huid en fungeert als eerste verdediging tegen schadelijke invloeden van buitenaf. De delicate zuurmantel kan gemakkelijk worden aangetast door agressieve reinigingsmiddelen. Beide Advanced Night Cleansers zijn samengesteld met zachte ingrediënten en het is klinisch bewezen dat ze de pH-waarde of de zuurmantel van de huid tijdens het reinigen niet verstoren.

​NIEUWE Advanced Night Cleansing Gelée is vanaf september 2023 verkrijgbaar bij o.a. iciparis.nl en debijenkorf.nl. Adviesprijs €45,-.

Advanced Night Cleansing Balm is vanaf september 2023 verkrijgbaar bij o.a. iciparis.nl en debijenkorf.nl. Adviesprijs € 57,-.

L’Oréal Paris Infaillible Matte Resistence

Wat als er een lipstick was waarop je echt kon vertrouwen dat deze bleef zitten? Zou je die dan kunnen weerstaan? L’Oréal Paris introduceert een nieuwe matte lipstick. Infaillible Matte Resistance, de vloeibare matte lipstick die makeup regels voor jou breekt en herschrijft, omdat je het waard bent. Een krachtige kleur die tot wel 16 uur blijft zitten en comfortabel aanvoelt op de lippen. Door de langhoudende formule is de lipstick kiss-proof, smudge-proof en geeft niet af. Lips just can’t resist. De nieuwe Infaillible Matte Resistance kost €18,99 en is vanaf 14 augustus verkrijgbaar bij de Etos en bol.com.

Matte kleuren die standhouden

De krachtige matte lipstick, Infaillible Matte Resistance is er in 17 kleuren waaronder nude, roze, rood en paars. Elke kleurnaam vertelt een verhaal over alles wat we niet kunnen weerstaan – van winkelen en sprookjesachtige verhalen tot luie zondagen en, natuurlijk, echte romantiek.

Deze lipstick breng je gemakkelijk in 1 beweging aan en blijft goed zitten. Daarnaast heeft deze lipstick een ultralichte textuur die over de lippen glijdt en ze transformeert. Deze vloeibare lipstick verrijkt met hyaluronzuur trekt niet in de lijntjes van je lippen en droogt de lippen niet uit. De pluche applicator voelt zacht op je lippen, met de punt kun je de lipstick gemakkelijk en heel precies aanbrengen.

Moroccanoil Color Depositing Mask Clear

Moroccanoil, de wereldwijde marktleider op het gebied van met arganolie verrijkte beautyproducten, introduceert met veel trots het nieuwste product in de geliefde Color Depositing Masks-collectie: Clear! Clear is de allereerste pigmentvrije, gloss-achtige variant uit deze productlijn met kleurrijke tinten. Clear zorgt voor een schitterende glans en biedt voordelen voor alle haartypes en -kleuren.

Deze kleurloze formule geeft glans van salonkwaliteit, terwijl het haar intensief wordt verzorgd. Met Moroccanoil’s gepatenteerde ArganID-technologie brengt dit masker de antioxiderende krachten van arganolie, het hoofdingrediënt van het merk, diep in de cortex van het haar. Abessijnse olie zorgt voor een stralende glans, waardoor het haar er gezond en levendig uitziet. Het nieuwe Color Depositing Mask Clear zal niet alleen fungeren als een gloss op zichzelf, maar biedt ook de mogelijkheid om pastelkleuren te creëren door het toe te voegen aan de bestaande Color Depositing Mask tinten.

De Color Depositing Masks zijn voedende, tijdelijke kleurmaskers die gebruikmaken van de ArganID-technologie en zijn ontworpen met alle haartypes in gedachten. Of je nu op zoek bent naar een schitterende glans of je look wil veranderen naar de nieuwste modetint, de eenvoudig te gebruiken maskers bieden niet alleen een tijdelijke kleur, maar ook blijvende voordelen.

Prijzen en beschikbaarheid

Color Depositing Mask Clear is (als onderdeel van het totale collectie maskers) verkrijgbaar vanaf 21 augustus 2023 op Moroccanoil.nl, bij De Bijenkorf, diverse webshops en salons.

Collistar Impeccabile Mascara Waterproof

Collistar Clean Research introduceert Impeccabile Mascara Waterproof. Geniet van een vegan-friendly formule zonder siliconen die is getest op alle weersomstandigheden en meest intense work-outs!

Dankzij een combinatie van plantaardige wassen – waaronder carnauba-, rijst-, kamille- en zonnebloemwas – is de mascara licht, zacht en mild voor de wimpers, zodat die gezond blijven met een natuurlijke schoonheid.

Met de ergonomische, gebogen applicator bereik je zelfs de kortste wimpers. De mascara klontert niet en loopt niet uit. En dankzij de ultrazachte, blendbare textuur breng je je wimpers moeiteloos in model voor een oogverblindend resultaat.

Adviesprijs: 28,50 en verkrijgbaar bij o.a. iciparisxl.nl

Bobbi Brown Vitamin Enriched Skin Tint

Vitamin Enriched Skin Tint SPF 15

Met multivitaminen doordrenkt vocht en precies de juiste dekking in de nieuwste toevoeging aan de Vitamin Enriched Collection. Het is make-up die meer doet, met huidvriendelijke voeding en natuurlijk ogende dekking die onvolkomenheden vervaagt in 18 flexibele tinten die zich aanpassen aan een reeks huidtinten – voor meer multitasking met minder inspanning. De kleur blijft 12 uur lang behouden met een pure, precies goede dekking die je huid laat doorschijnen. Bovendien helpt SPF 15 UVA- en UVB-schade te voorkomen en te beschermen terwijl het perfectioneert. Vitamin Enriched Skin Tint SPF 15 is een tint die meer doet, zodat jij meer kunt zijn. Adviesprijs: € 50 bij debijenkorf.nl of bol.com.

Vitamin Enriched Pressed Powder

Met Vitamin Enriched Pressed Powder helpt vocht in de loop van de tijd vast te houden, verfijnt de huidtint en reguleert de olie de hele dag om de huid in balans te brengen voor een frisse, gezonde uitstraling. Adviesprijs: € 52 bij debijenkorf.nl

Charlotte Tilbury XL Airbrush Flawless Setting Spray

In 2020 lanceerde Charlotte haar Airbrush Flawless setting spray – de ultieme Airbrush make-up fix. De hydraterende formule fixeert je make-up gewichtloos tot wel 16 uur lang, voor magische make-up die er ‘net aangebracht’ uitziet.

Het is de social media sensatie in elke clutch, strandtas, handbagage en make-up kit. Speciaal voor deze zomer lanceert Charlotte Tilbury tijdelijk de Airbrush Flawless Setting Spray in XL-formaat van 200ML.

WAT MAAKT HET MAGISCH?

Verzacht en fixeert make-up tot wel 16 uur lang

Het houdt je look onmiddellijk vast voor magische make-up die er ‘net aangebracht’ uitziet.

Flawless Film Formers werken als een onzichtbaar schild om make-up de hele dag flawlessly te fixeren. No melting, geen vervaging.

Verzachtende aloë vera + hydraterende Japanse groene thee voor een huid die er gladder, zachter en gehydrateerd uitziet en aanvoelt.

De XL setting spray is verkrijgbaar bij debijenkorf.nl voor €47,-.

Clinique High Impact High-Fi Full Volume Mascara

Zie direct 230% meer volume met een ultragepigmenteerde, met vezels doordrenkte mascara die het wimpervolume maximaal vergroot.

Wat het doet

Onze meest volumineuze mascara voor je luidste wimperlook. High Impact High-Fi versterkt de wimpers onmiddellijk voor 230% meer volume.

De lichtgewicht gelformule zit vol met kleine dimensionale vezels die bij elke beweging door de wimpers worden afgezet, waardoor het volume maximaal wordt verhoogd.

Ultra-intensieve pigmenten zorgen voor een superverzadigde kleur voor een hoge impact in één toepassing.

De innovatieve High-Def Wave Brush heeft golvende borstelharen om elke laatste wimper te kammen en te bedekken, plus een precisiepunt om kleine hoekwimpers gemakkelijk te vangen en te definiëren.

Doordrenkt met een voedende oliemix van kokos-, argan- en moringa-olie om de wimpers sterker en zachter te laten aanvoelen en er gezonder uit te zien.

Door oogartsen geteste formule is veilig voor gevoelige ogen en dragers van contactlenzen.

Verkrijgbaar in Intens Zwart en Intens Zwartbruin voor 36,00 bij o.a. iciparisxl.nl

Huda Beauty 1 Coat WOW! Extra Volumizing and Lifting Mascara

Huda Beauty zorgt voor een ware revolutie met de lancering van een nieuwe alles-in-één mascara. Bereid je voor op een adembenemend effect met de splinternieuwe Huda Beauty 1 Coat WOW! Extra Volumizing and Lifting Mascara.

De Huda Beauty 1 Coat WOW! mascara is absoluut betoverend. Slechts één dip met deze mascara is voldoende om beide ogen een intense impact te geven, ongeacht de gebruikte techniek. 1 Coat WOW! evenaart valse wimpers en heeft een verbluffend effect dat niet mag ontbreken in ieders beauty routine.

De dubbel gevormde concave-convex borstel heeft zowel korte als lange haartjes die de wimpers helpen verlengen en scheiden voor extra grote impact. De holle, concave kant houdt genoeg formule vast om elke wimper volledig te bedekken, terwijl de bolle, convex kant de formule door de wimpers kamt om te scheiden en te definiëren.

De zachte, ultrazwarte formule is gemaakt van een mix van wassen die volume opbouwen en tegelijkertijd licht en soepel zijn op de wimpers. De applicatie is soepel en gemakkelijke dankzij de innovatieve borstel en formule die zorgen voor directe lengte en extra volume!

De nieuwe Huda Beauty 1 Coat WOW! Extra Volumizing and Lifting Mascara is verkrijgbaar bij ICI PARIS XL, in de winkels en online via www.iciparisxl.nl en via www.thebeautyeditor.com.

1 Coat WOW! Extra Volumizing and Lifting Mascara: €24,-