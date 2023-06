De nieuwste boeken om nu te lezen

Laatst geüpdatet op juni 7, 2023 by Redactie

Het is bijna zomer – en dat betekent dat het tijd is om lekker te ontspannen met een goed boek in de hand. Vooral met een aantal van de releases die nu of binnenkort in de schappen liggen. Hier zijn 9 nieuwe boeken die je deze zomer niet kunt neerleggen.

Ziek van liefde

De lijn tussen liefde en mishandeling is niet altijd duidelijk, Vanessa Muyldermans probeert helderheid te scheppen in Ziek van liefde. Het boek is doorspekt met pakkende getuigenissen uit de praktijk, die de theorie op interessante wijze illustreren.

In Ziek van liefde doorbreekt relatietherapeute Vanessa Muyldermans het taboe dat nog steeds rond emotionele en psychische mishandeling hangt. Ondanks de vele vormen, zogezegd onschuldige opmerkingen tot openlijke vernederingen, is psychisch geweld nog steeds veel minder zichtbaar dan fysiek geweld en blijft het daarom nog te vaak onder de radar.

De auteur belicht zowel de kant van de ‘pleger’ als het ‘slachtoffer’. Uiteraard is het veel genuanceerder dan dat: een zogezegde dader kan ook lijden onder de situatie, en een slachtoffer draagt soms ook verantwoordelijkheid. In dit boek is er ruimte voor nuance, mildheid en openheid. Voor veel tinten grijs tussen zwart en wit.

Wat maakt dat iemand in zo’n situatie terechtkomt? Kun je psychisch misbruik voorkomen? Hoe maak je je los uit een toxische relatie? En kun je helen na dader- of slachtofferschap?



Over de auteur

Vanessa Muyldermans is criminologe, seksuologe en relatietherapeute. Daarnaast verdiept ze zich onder andere in de oplossingsgerichte psychotherapie. Met haar boek Ziek van liefde wil ze taboes aankaarten en doorbreken.



BOEKGEGEVENS

Vanessa Muyldermans – Ziek van liefde. € 24,99.

Niet bepaald sexy

Een heel normaal maar onverteld verhaal over vrouwelijke seksualiteit

“De meeste vrouwen die zich uitspreken over seks, lijken er dol op te zijn. Ze zijn seksuoloog, sekswerker of vinden seks gewoon fantastisch. Maar voor mij was seks helemaal niet gewoon, laat staan fantastisch,” aldus Milou Munsters.

Ze had het altijd voor lief genomen: een (fijn) seksleven was blijkbaar niet voor haar weggelegd. Dat ze niet wist wat ze miste, betekende niet dát ze niets miste. Totdat ze merkte dat ze er verdrietig van werd. Maakte het gebrek aan seks haar incompleet?

In een wereld waarin soms álles om seks lijkt te draaien, verbaasde het haar hoe weinig daar op een normale manier over gepraat wordt. Dat wil zeggen: los van geil gelul, geseksualiseerde praat of geromantiseerde ideeën waar er genoeg van zijn. Niet alleen besloot ze uit te zoeken waarom seks voor haar niet vanzelfsprekend was, ze schreef het ook op. Zodat er vanaf nu wél over gepraat zal worden.

“Dat ik een boek zou schrijven over seksualiteit, had ik tot voor kort nooit gedacht. Erover praten vond ik al lastig. Maar ik miste een verhaal zoals het mijne – een verhaal van iemand voor wie fijne seks niet vanzelfsprekend was. Daarom wil ik mijn zoektocht graag delen.”

Niet bepaald sexy. Een heel normaal maar onverteld verhaal over vrouwelijke seksualiteit

Milou Munsters

Paperback € 12,50

Monika Peetz – Zomerzussen

Monika Peetz studeerde aan de universiteit van München en werkte als dramaturg en redacteur bij de Bayerische Rundfunk. Sinds 1998 schrijft ze scenario’s voor grote tv-producties in Duitsland en Nederland. Met haar debuutroman Dinsdagvrouwen, brak ze internationaal door; de vertaalrechten werden verkocht aan vijfentwintig landen. Monika Peetz woont met haar gezin in Amsterdam.

Vier volwassen zussen ontvangen een raadselachtige uitnodiging van hun moeder voor een bijeenkomst in Bergen aan Zee. In de vakanties gingen ze hier als kleine meisjes al naartoe. Ze hadden er de tijd van hun leven en noemden zich de zomerzussen. Aan deze vakanties was abrupt een einde gekomen toen hun vader om het leven kwam bij een ongeluk. Later zijn er barsten in het gezin ontstaan.

Waarom heeft hun moeder hen uitgenodigd? Waarom juist daar?

Ze nemen allen geheimen mee, maar hun moeder blijkt de grootste te hebben..

Heerlijke roman over familieverhoudingen.

Monika Peetz – Zomerzussen € 22,99

Wellust

Waarom we als vrouwen te weinig van seks genieten en hoe we dat veranderen

Hoe komt het dat seksueel genot voor vrouwen vaak ver te zoeken is – en hoe kunnen we dat veranderen? Diep ingesleten culturele mythes over vrouwelijke lust, aangeleerde schaamte over het eigen lichaam en een gebrek aan kenis beperken de mogelijkheden voor vrouwen om hun seksualiteit te beleven zoals zij dat zelf zouden willen.

Daarom is er nu Wellust, een boek over vrijheid en genot! Hierin helpt seksuoloog Elise van Alderen vrouwen op weg naar seksuele autonomie. Haar boek geeft heldere uitleg over je seksorganen, bevrijdt je van verwachtingen en druk, prikt vele hardnekkige mythes door en biedt handvatten en oefeningen om je eigen seksualiteit te ontdekken. Opdat je als vrouw eindelijk voluit en vrij van seks kunt genieten.

Elise van Alderen | Wellust | € 24,99

Tijgerlelie

De ijzersterke nieuwe thriller van Gouden strop-winnaar 2022 Marion Pauw

Vol enthousiasme vertrekt de half-Spaanse Lili met haar vijf huisgenoten naar de Pyreneeën. Haar oom heeft haar gevraagd twee maanden op El Refugio te passen, zijn hotel dat in de wintermaanden door hevige sneeuwval afgesloten raakt van de bewoonde wereld. Op het allerlaatste moment besluit een van de huisgenoten een oude schoolvriendin mee te vragen, de flamboyante Monica.

‘Monica deed me denken aan bepaalde meisjes op de middelbare school. De bijenkoninginnen die vinden dat alles hun toekomt en die op de een of andere oneerlijke manier ook altijd krijgen wat ze willen. Ik had geleerd om bij hen uit de buurt te blijven.

Door Monica’s aanwezigheid verandert de groepsdynamiek en er ontstaat een toxische sfeer. Lili valt steeds meer buiten de groep en op een avond loopt het zo vreselijk uit de hand dat er een dode valt.

Zeventien jaar later kampt Lili mentaal nog steeds met de gevolgen van het traumatische verblijf in de Pyreneeën. Als ghostwriter leidt ze een anoniem en geïsoleerd bestaan en antidepressiva houden haar op de been. Wanneer een van Lili’s oud-huisgenoten zelfmoord pleegt, besluit ze de anderen te confronteren met het verleden.

Voor Tijgerlelie liet ze zich inspireren door haar ervaringen als deelnemer aan Expeditie Robinson waar ze niet werd geaccepteerd door ‘de groep’.

Marion Pauw (1973) is schrijver en scenarist. Ze schreef onder andere de succesvolle thrillers Daglicht, Zondaarskind en Hemelen. Met haar laatste thriller Vogeleiland won ze in 2022 voor de tweede keer de Gouden Strop.

Tijgerlelie € 22,99

Het chalet

Auteur: Sarah Goodwin

In Het chalet van Sarah Goodwin strandt een jong stel op weg naar een trouwfeest in een vervallen chalet. Mila en haar echtgenoot zijn op weg naar de bruiloft van haar zus, die plaatsvindt in een luxueus skioord. Voor het eerst in tijden heeft ze het gevoel dat ze haar leven weer op de rails heeft – het contact met haar zus is weer goed en ze is gelukkig met Ethan.

Dan valt de auto stil, midden op de weg, hoog in de bergen – de motor wil ook niet meer starten. Mila en Ethan zijn gestrand. Omdat ze geen bereik hebben stappen ze uit de auto en lopen terug naar een afslag die naar enkele blokhutten leidt. De houten huisjes zijn vervallen en Mila krijgt het gevoel dat ze er niet langer dan nodig moeten blijven. Wanneer Ethan de volgende ochtend verdwenen is, blijkt haar akelige voorgevoel te kloppen. Nu is ze helemaal alleen, of lijkt dat maar zo?

Sarah Goodwin

Sarah Goodwin heeft een bachelor en een master in creative writing. Ze schrijft niet alleen boeken maar heeft ook haar eigen podcast: Witchfix. Goodwin woont in Hertfordshire.

Het Chalet 22,99

De Zomerliefde: Reis af naar Corfu

In de serie Ticket naar de liefde neemt Isabelle Broom je mee naar een prachtige locatie waardoor je je op vakantie waant. Zo ook De zomerliefde die op 13 juli verschijnt. Reis af naar Corfu, waar Ava voor het eerst sinds jaren weer verenigd wordt met haar oude vakantieliefde. Een roman vol geheimen, familiedrama en natuurlijk liefde! Vraag hier een drukproef en/of interview aan.

Negentien jaar geleden bracht de Britse Ava een zomer door op het eiland Corfu. Ava’s zus Mattie is destijds op het eiland gebleven en getrouwd met de Griekse Niko. Ava is inmiddels gescheiden en haar leven lijkt in de verste verten niet op het leven waar ze ooit van droomde. Als haar dochter achttien wordt, brengt de hele familie opnieuw een vakantie door op Corfu. Ava weet dat ze na al die jaren de mensen onder ogen moet komen die toen haar hart hebben gebroken. Zowel diepe gevoelens als lang begraven geheimen komen aan het licht. Dit belooft een zomer te worden die vele levens gaat veranderen…



Isabelle Broom woont in Suffolk, maar reist de wereld

over op zoek naar de mooiste locaties voor haar escapistische romans. Ze won de Best Contemporary Novel Award.

De Zomerliefde: Reis af naar Corfu

Verschijnt 13 juli 2023

Paperback| Prijs: € 20,99

‘Een wijngaard op Mallorca’, eerste deel van meeslepende historische familiesaga

Op 15 juni verschijnt Een wijngaard op Mallorca, het eerste deel van een vierdelige historische familiesaga. Volg Antonia als ze het betoverende Mallorca verlaat om met haar verloofde een nieuwe toekomst te beginnen, en leef mee met de liefde en het verraad rondom achterblijvers op Mallorca en de wijngaard van de familie Delgado. Voor de lezers van Rebekka Eder, Marie Lamballe en Corina Bomann. Vraag hier een drukproef en/of interview aan.

Mallorca, 1913. De familie Delgado heeft een kleine wijngaard, maar de zaken gaan niet goed. Oudste dochter Antonia en haar verloofde Mateo gaan naar Cuba om een nieuwe wijngaard te beginnen, zodat ze de familie kunnen ondersteunen. Maar als ze daar aankomen, blijkt de situatie minder rooskleurig dan Antonia had verwacht, en ook Mateo laat zich van een andere kant zien. De charmante ondernemer Frederico biedt zijn hulp aan, maar Antonia weet niet of ze hem kan vertrouwen. Zal de familie Delgado de moeilijke tijden doorstaan? En tegen welke prijs?

CARMEN BELLMONTE is het pseudoniem van Elke Becker en Ute

Köhler, allebei ervaren schrijvers, die al jaren op Mallorca wonen.

Ze delen een bijzondere vriendschap en een liefde voor wijn, en zo

ontstond het idee voor deze epische familiegeschiedenis.

Een wijngaard op Mallorca

Verschijnt juni 2023

Prijs: € 20,99

Het tweede deel van de bestsellerserie De Verloren Dochters: De Cubaanse dochter

De Cubaanse dochter is het tweede deel in de achtdelige serie De verloren dochters, met meeslepende liefdesgeschiedenissen over de hele wereld. Ideaal voor de lezer die na het laatste deel van De zeven zussen door wil lezen. De succesformule waarin moderne vrouwen op zoek gaan naar hun verborgen familiegeschiedenissen achter hun grootmoeders’ schijnbaar gewone levens, spreekt grote groepen met lezers aan. In De Cubaanse dochter neemt Soraya Lane je mee in het tragische leven van Esmeralda Diaz en in de zoektocht van Claudia.

Londen, heden. Claudia’s leven is in korte tijd ingrijpend veranderd: ze heeft haar verloving verbroken en haar drukke baan bij een bank opgezegd. Wanneer haar moeder vraagt mee te helpen haar grootmoeders geschiedenis uit te zoeken, wordt ze nieuwsgierig. Het enige spoor is een kistje van de familie Diaz, haar voorouders, ooit een van de rijkste families van Cuba. Ze besluit spontaan om naar Havanna te gaan. Daar ontmoet ze Matteo, die een foodtruck runt, en met zijn hulp ontdekt ze stukje voor stukje het verhaal van haar overgrootmoeder.

Havanna, 1950. Esmeralda is de oudste en favoriete dochter van Julio Diaz, de eigenaar van de grootste suikerplantage van Cuba. Sinds haar moeder is gestorven, helpt ze haar vader met het onderhouden van zakelijke relaties. Maar wanneer ze verliefd wordt op de Britse Christopher, weet ze dat haar vader deze liefde nooit goed zal keuren. De keuze die Esmeralda maakt, zal bepalend zijn voor haar hele familie.



Soraya Lane droomde er haar hele leven van om te schrijven. Nu is ze fulltime auteur, en woont met haar man en twee zoontjes op een kleine boerderij in Nieuw-Zeeland, waar ze vanaf haar bureau uitkijkt over een weiland waar hun paarden staan te grazen. Met De Italiaanse dochter veroverde Lane ook de Nederlandse lezers. Het eerste deel van De verloren dochters staat sinds verschijnen onafgebroken in de Bestseller60 en er werden al 40.000 exemplaren verkocht.

De verloren dochters – De Cubaanse dochter

Verschijnt 27 juni 2023

Prijs: € 20,99