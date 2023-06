De nieuwste trends in de beauty-industrie: wat moet je weten als beautyprofessional?

Laatst geüpdatet op juni 12, 2023 by Redactie

Als beautyprofessional ben je maar al te graag als eerste op de hoogte van de laatste trends die er spelen. Niet alleen ben je maximaal voorbereid en heb je tijd om de nodige certificaten te halen. Het is ook een erg groot pluspunt als je deze behandelingen uit kunt voeren op het moment dat ernaar gevraagd wordt in de salon. Denk daarbij aan een pedicure opleiding. Wat de grootste trends zijn binnen verschillende soorten gebieden, lees je hier.

Neutrale en rustige kleuren zijn gewilder dan ooit voor de nagels

Kies je ervoor om behandelingen aan te bieden voor de nagels in de salon? Voor het perfecte resultaat is een kleurtje op de nagels meer dan gewenst. Investeer dus altijd in een paar lakjes die dit jaar enorm geliefd zijn. Je kunt daarbij denken aan rustige en neutrale kleuren. Tinten zoals beige, roze en lichtbruin doen het dit jaar bijzonder goed bij klanten. Redenen genoeg dus om deze kleurtjes in huis te halen.

Ga voor volle en verzorgde wenkbrauwen bij je klanten in een salon

En voer je juist regelmatig behandelingen uit op het gezicht? Ook dan zijn er een aantal trends die je zeker een keer uit moet voeren, net als tijdens een schoonheidsspecialiste cursus. Een natuurlijke look is daar een van de belangrijke trends voor. Dit betekent dat volle wenkbrauwen een belangrijke trend is. Maar je kunt ook denken aan het uitvoeren van een lash lift. Hierdoor krijgen de eigen wimpers net even wat meer volume en er wordt dus ook niet langer meer gebruikgemaakt van volle extensions. Let er wel op dat dit behandelingen zijn waar je de nodige certificaten voor moet behalen.

Binnen ieder vakgebied in de wereld van beauty zijn er weer andere trends gaande

Je hebt het dus goed gelezen. Er zijn binnen verschillende soorten branches weer verschillende soorten trends. Het is dus altijd een goed idee om je wat verder te gaan verdiepen in de grootste trends binnen je eigen branche. Dit maakt het selecteren van een opleiding of een cursus ook weer net even wat makkelijker. En door zo veel mogelijk specialisaties aan te kunnen bieden, kan het zomaar zo zijn dat je klantenbestand een aanzienlijke boost gaat krijgen. Wel zo leuk om te weten natuurlijk. Ga je binnenkort ook aan de slag met een nieuwe cursus of opleiding? En welke cursus of opleiding wordt het dan voor jou?