De nieuwste zelfhulpboeken

Laatst geüpdatet op augustus 3, 2023 by Redactie

In de zoektocht naar jezelf en naar antwoorden op verschillende vragen van het leven, zijn zelfhulpboeken een goede aanvulling. We zetten hier de nieuwste exemplaren op een rij, die nu in de winkel liggen of binnenkort uitkomen.

Kleine trauma’s

van Meg Arroll



Kleine trauma’s is het boek voor iedereen die niet precies weet wat er mis is, maar voor wie ook niets in het leven echt goed voelt. Door je kleine trauma’s te herkennen en aan te pakken helpt trauma-expert Meg Arroll je om meer uit je leven te halen. Kleine trauma’s is voor de lezers van de boeken van bestsellerauteurs Bessel van der Kolk en Brené Brown. De vertaalrechten zijn verkocht aan 23 landen.

Hoe gaat het nou écht met je?

Is jouw antwoord ‘een beetje bleh’, ‘mwoah’, of ‘ik weet het eigenlijk niet’? Weet dan dat het niet aan jou ligt. Het komt door alle blauwe plekken die je tijdens het leven hebt opgelopen. Emotionele onbekwaamheid, uitdagende familierelaties, giftige positiviteit of gaslighting zijn allemaal voorbeelden van ‘trauma’s met een kleine t’, die vaak leiden tot bijvoorbeeld angstklachten, perfectionisme, troosteten en slaapproblemen.

Maar het leven hoeft niet zo te voelen. We zijn het onszelf verschuldigd om onze kleine trauma’s te herkennen, te accepteren en actie te ondernemen, en het leven te leiden dat we verdienen.

Het stelt niet zoveel voor, niets ergs… en je kunt je vinger er niet helemaal op leggen, maar op een of andere manier… voel je je toch… teleurgesteld, niet gewaardeerd en niet geliefd. Lees alvast de inleiding van Kleine trauma’s.

Dr. Meg Arroll is psycholoog, wetenschapper en auteur, en gespecialiseerd in gezondheid en welzijn. Haar aanpak is oplossingsgericht, vol tips en strategieën om makkelijker door het leven te gaan. Haar Instagram is @megarroll.

Paperback € 24,99 | Ook beschikbaar als e-book

Rightbrainer

Marijn van der Poll

Het survivalhandboek voor origineel denken



Onze linkerhersenhelft heeft jarenlang scholing achter de rug gehad en heeft daardoor toegang tot allerlei slimme tools, zoals taal en rekenen. Dat werkt prima als een vraag slechts één juist antwoord heeft. Als we echter worden geconfronteerd met een iets complexer probleem, staan we ineens voor een witte muur met plakkerige geeltjes in onze handen.

We moeten onze rechterhersenhelft op het niveau van onze linkerhelft zien te krijgen als we het volledige potentieel van ons brein willen benutten. Zo ontsluiten we de kracht van onze ideeën voor de uitdagingen in ons werk en verdere leven.



Marijn van der Poll richtte zijn ontwerpstudio op in 2000. Zijn werk maakt deel uit van de collectie van onder meer het Victoria and Albert Museum in Londen en het San Francisco Museum of Modern Art. Hij adviseert overheidsorganisaties zoals het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en is ambassadeur van de internationaal gerenommeerde Dutch Design Week. Hij heeft een Bachelor of Arts in Industrial Design van de Design Academy Eindhoven, waar hij ook faculteitslid is, en een Master of Science van de University of Nebraska Lincoln. Hij woont in Eindhoven met zijn vrouw en twee zonen.

Nederlandse editie: paperback € 22,99 | Ook beschikbaar als e-book en luisterboek

Ik voel me zo

Sabine Klaver

Als therapeut zou je moeten weten hoe je mentaal gezond blijft. Wat doe je als je daar toch mee worstelt?



Sabine Klaver werkt als psycholoog, maar dan belandt ze zelf aan de andere kant: ze gaat in therapie. Ze voelt zich als de tandarts met het slechte gebit. In haar therapieproces leert ze haar emoties toe te laten en net zo goed voor zichzelf te zorgen als ze anderen helpt te doen. Aan de hand van de sessies met haar cliënten en met haar eigen therapeut geeft ze antwoord op de vragen ‘Wat voel ik?’, ‘Waarom voel ik het?’ en ‘Wat kan ik doen?’. Door deze openhartige en intieme kijk in de praktijk van een psycholoog krijg je als lezer inzicht in je eigen gevoel en in hoe je daar goed voor kunt zorgen.

Sabine Klaver (1992) is psycholoog. Naast haar werk in de behandelkamer zet ze zich in om mentale gezondheid meer bespreekbaar te maken, onder andere door het hosten van PsychoLogisch Podcast (100.000 plays), het geven van lezingen en haar activiteiten op social media.



Gebonden € 22,99 | Ook beschikbaar als e-book en luisterboek

Ongelimiteerd leven: van ‘is dit alles?’ naar #lovemylife

Jouw droomleven creëren in vijf minuten per dag? Steffy Roos du Maine heeft een manier gevonden: de Ongelimiteerd Leven Formule. De formule is een mix van spirituele tools zoals dankbaarheid, manifesteren en affirmaties en inzichten uit de gedragswetenschap en de veranderpsychologie. In haar nieuwe boek loodst Steffy je met haar expertise en humor door het heldere stappenplan om te worden wie je echt wil zijn. Door middel van de Ongelimiteerd Leven app én het kaartendeck, kun jij de formule eenvoudig in de praktijk toepassen en echt transformeren.

Hoe zou het zijn om het leven te leiden van die geweldige persoon die ergens diep in jou verstopt zit, bedekt onder lagen van boodschappenlijstjes, excuses, verantwoordelijkheden en onzekerheden? Goede voornemens zijn er, maar vaak zijn de doelen te groot en vallen we terug in oude gewoontes en zelfsaboterende gedachten. Ongelimiteerd Leven brengt daar verandering in. En omdat een boek vaak vooral inpsiratie geeft, zet de app aan tot actie.

Van lezen ter inspiratie naar doen voor transformatie

Toen Steffy de Ongelimiteerd Leven Formule steeds meer ging gebruiken, ging zij op zoek naar apps om de formule in bij te houden. Dit bleek nog niet zo makkelijk te zijn. Een simpele gewoontetracker bleek al onmogelijk, laat staan één waar zij haar dagelijkse affirmaties en dankbaarheid in kon bijhouden.

De Ongelimiteerd Leven App is geboren. “Ik dacht: dit boek schreeuwt om een app. Een app gaat dit boek zó next level maken. En omdat niet alleen ik deze app nodig heb, maar straks iedereen die het boek leest, dacht ik… ik ga het gewoon doen.” aldus Steffy.

Vijf minuten per dag is alles wat je nodig hebt voor jouw ongelimiteerd leven. Hiermee lukt het wél om jouw droomleven te creëren.

Vier functionaliteiten één app:

Vul je affirmaties in en lees ze terug Dankbaarheid en trots dagboek Track je magische gewoontes Inclusief meditatie bibliotheek

Ongelimiteerd Leven Kaartendeck

Naast het Ongelimiteerd Leven boek en de app, lanceert Steffy Roos du Maine het Ongelimiteerd Leven kaartendeck. Een extra tool om jezelf er elke dag aan te herinneren wie je wilt worden en zijn. De kaarten helpen je in contact te komen met je onderbewustzijn. Met dat deel van jou dat precies weet wie ze is en wat ze wil, maar dat je soms vergeet doordat je wordt meegezogen in de drukte van alledag. Door een kaart te trekken, tune je direct in op je gevoel, op je diepe weten dat je vertelt welke kant je op moet gaan.

Steffy: “Mijn wens voor jou is dat de kaarten je helpen de keuzes te maken die echt bij jou passen. Zodat je jouw leven leeft, en niet een leven waarvan je denkt dat het zo hoort, zo moet, eenmaal zo gelopen is of niet anders kan. Mijn wens is dat je door de reminder op elke kaart je eigen koers blijft varen in een chaotische wereld vol stress, deadlines, Netflix, meningen van anderen en je eigen angsten. Want je bent het waard om de vrouw te zijn die diep in jou verborgen ligt. Die vrouw die precies het leven leidt dat ze wil leiden. Die vrouw die trots is op haar verhaal en grenzeloos haar licht deelt met de wereld. Die vrouw die we allemaal wel eens vergeten, omdat we te druk zijn met onze verplichtingen, boodschappenlijstjes en ons druk maken om dingen die er uiteindelijk misschien niet toe doen. Laat deze kaarten een reminder zijn voor jouw ongelimiteerde leven.”

Steffy Roos du Maine

Ongelimiteerd leven

PRIJS: € 21,99

Sparen voor geluk

Een #1-bestseller uit Japan vol wijsheid.

Wanneer een van Miho Mikuria’s collega’s door ziekte thuis komt te zitten en Miho’s vriendje blijkt te verwachten dat ze na hun bruiloft stopt met werken, wordt ze gedwongen na te denken over wat ze écht wil in het leven. Zij is niet de enige in haar familie die haar levenskeuzes onder de loep neemt. Grootmoeder Kotoko is weduwe en hoewel ze wat spaargeld heeft, overweegt ze weer te gaan werken – de kosten voor levensonderhoud nemen toe. Maho, Miho’s zus, is getrouwd en heeft een dochter. Ze gelooft heilig in zuinigheid. Dan ziet ze de prachtige verlovingsring van een vriendin: kan ze zich niet af en toe toch een uitspatting veroorloven? Miho en Maho’s moeder Tomoko komt na haar chemotherapie thuis en haar man verwacht nog steeds dat ze het huishouden op zich neemt. Wanneer ze hoort dat een vriendin van haar na dertig jaar gaat scheiden vraagt ze zich af of ze gelukkiger zou kunnen zijn.

Sparen voor geluk van Hika Harada gaat over vrouwen, over hun plek in de samenleving en binnen het gezin. Het stemt tot nadenken over wat er echt toe doet in een wereld vol onzekerheden.

Hika Harada (1970) werd geboren in de prefectuur Kanagawa, ten zuiden van Tokio. Ze heeft meerdere romans op haar naam staan, maar Sparen voor geluk, die maandenlang bovenaan de Japanse bestsellerlijsten stond, betekende haar grote doorbraak.

PRIJS: € 22,99

Discipline is het doel

De kracht van zelfbeheersing

van RYAN HOLIDAY

Ryan Holiday bracht het stoïcisme naar miljoenen lezers.

Van titels van Ryan Holiday zijn meer dan 20.000 exemplaren verkocht.



Een inspirerend pleidooi voor de kracht en belofte van zelfdiscipline.

Zelfdiscipline. Zonder discipline bereiken we niets. Met discipline versterken we alles wat we doen. Als we iets willen beheersen, moeten we eerst onszelf leren beheersen: onze emoties, onze gedachten, onze daden. Dit klassieke idee is belangrijker dan ooit in deze chaotische wereld waarin afleiding en verleiding constant op de loer liggen. Van topsporters tot staatshoofden, van militaire leiders tot filosofen: de grootste krachtmetingen in de geschiedenis zijn altijd die met de ‘ik’ geweest. Alleen winnaars van deze strijd geven leiding in plaats van dat ze worden geleid, stellen grenzen en sturen hun gewoontes.

Eerder verscheen van Ryan Holiday in de serie over de vier kardinale deugden Het geluk is met de dapperen Overwin angst en leid een moediger leven.

Ryan Holiday is een van de prominentste denkers en schrijvers over hoe je klassieke filosofie kunt toepassen in het dagelijkse leven. Hij is een populaire spreker, strateeg en auteur. Zijn boeken zijn in meer dan dertig talen vertaald en wereldwijd zijn er meer dan twee miljoen exemplaren van verkocht.

Paperback €22,99

Schaamteloze seks

Leer hoe je je vrijer kunt voelen in jouw seksualiteit

van NYNKE NIJMAN

Ben jij helemaal honderd procent vrij in je seksualiteit? Of zijn er dingen waar jij je voor schaamt? Een fantasie, een bepaalde voorkeur of misschien schaam je je voor je eigen lichaam of voor de geluiden die je maakt tijdens de seks…? In dit boek laat Nynke Nijman zien hoe schaamte rondom seks ontstaat en hoe we dit kunnen loslaten, en hoe divers seksualiteit eigenlijk is, zodat je weet dat je nooit de enige bent met jouw seksuele verlangens en behoeftes.



Nynke schreef eerder het lovend ontvangen boek De relatie-apk

Met voorbeelden uit de praktijk én wetenschappelijke onderbouwing



Mensen worden belemmerd in hun seksualiteit omdat ze het gevoel hebben dat hun seksuele verlangens, behoeften en fantasieën afwijken van de norm. En vanuit het gevoel afwijkend te zijn ontstaat schaamte. Maar hoe divers zal seksualiteit kleuren als we de schaamte loslaten? Hoeveel verschillende fantasieën, verlangens en behoeften bepalen dan de seksuele norm? In dit boek schrijft Nynke Nijman over schaamte, hoe het ons belemmert en hoe bevrijdend het kan zijn voor onze seksualiteit als we dit leren loslaten. Voorbeelden uit de praktijk, heldere uitleg en wetenschappelijke onderbouwing maken dit een belangrijk boek voor iedereen die zich seksueel vrijer

wil voelen.

Drs. Nynke Nijman (1989) is psycholoog, relatietherapeut en consulent seksuele gezondheid NVVS. Ze werkt als relatietherapeut en seksuoloog, en schreef De relatie-apk. Ze doceert, schrijft columns, en verschijnt wekelijks op radio en tv. Daarnaast maakt ze podcasts over seksualiteit en relaties.

Paperback €22,99 | Ook beschikbaar als e-book en luisterboek

The Big Leap

Overwin je angsten en breng je leven naar een hoger niveau

van GAY HENDRICKS

Een klassieker op het gebied van persoonlijke ontwikkeling

Van The Big Leap werden meer dan 500.000 exemplaren verkocht

Voor de lezers van Atomic Habits – James Clear

Onbewuste overtuigingen weerhouden ons er vaak van om door te blijven groeien. We denken bijvoorbeeld: ‘Je kunt niet altijd succesvol zijn’, ‘Mijn collega’s vinden me vast niet meer aardig als ik voor die promotie ga’ of ‘Ik kan niet te lang gelukkig zijn, dan gaat er vast weer iets mis’.

Herkenbaar? Gay Hendricks noemt dit een upper limit problem, een negatief gevoel dat ons bekruipt wanneer er iets positiefs in ons leven gebeurt. Dit boek helpt je om dit patroon te doorbreken, jouw eigen upper limit problem op te lossen en de sprong naar je hoogst haalbare niveau van succes te wagen. Dit boek helpt je niet alleen te groeien op financieel gebied, maar ook in de liefde en het leven in het algemeen.



Gay Hendricks is psycholoog en therapeut. Hij coachte het topmanagement van onder andere Dell, Hewlett-Packard, Motorola en KLM. Als pionier op het gebied van persoonlijke ontwikkeling schreef hij mee aan maar liefst 35 boeken, waarvan meerdere New York Times-bestsellers.



Paperback € 22,99 | Ook beschikbaar als e-book en luisterboek

Waarom je huwelijk strandt

Een hoopvolle aanpak om je relatie te redden

van Matthew Fray

Toen hij in scheiding lag, besloot Matthew Fray onder invloed van een paar vodka’s te veel zijn ervaringen van zich af te schrijven. Hoe kon zijn lieve vriendin, die jarenlang verliefd op hem was geweest, veranderen in de boze vrouw die hem had verlaten?

Langzamerhand drong de waarheid zich aan hem op: hij was een prima kerel, maar een waardeloze partner geweest. Zijn eerste blog ging viral en bleek een bron van herkenning voor velen. In dit boek bundelt Matthew de wijze lessen die hij zelf door schade en schande heeft geleerd en de adviezen die hij als relatiecoach al jarenlang aan koppels geeft.

Matthew Fray is schrijver en relatiecoach. In 2016 publiceerde hij zijn eerste blog, waarmee hij binnen een maand miljoenen lezers bereikte. Zijn artikelen verschenen in The New York Times, The Sunday Times en The Huffington Post. Matthew woont in Ohio.

Gebonden € 21,99 Ook beschikbaar als e-book en luisterboek

Je toekomst is nu

Maak morgen beter, start vandaag

We willen allemaal een geweldige toekomst. Waarom lukt het ons dan toch zo vaak niet om de beste keuzes voor de lange termijn te maken, zoals gezond eten, regelmatig sporten en voldoende sparen?

In Je toekomst is nu deelt psycholoog en gedragswetenschapper Hal Hershfield zijn baanbrekende onderzoek waaruit blijkt dat we vaak geneigd zijn om te kiezen voor onmiddellijke bevrediging van onze behoeftes, ook al gaat dat ten koste van onze gezondheid en ons welzijn op de lange termijn. Hershfield helpt je om te ontdekken welke mentale fouten je vaak maakt als je over de toekomst denkt, en laat zien hoe je een verbinding kunt maken met je toekomstige zelf, zodat je leven later én nu beter wordt.



Hal Hershfield is professor marketing, gedragswetenschap en psychologie aan de University of California. Zijn onderzoek naar het toekomstige zelf is geplaatst in prestigieuze academische tijdschriften en in media als The New York Times, The Wall Street Journal, The

Boston Globe, The Washington Post enThe Atlantic

Verschijningsdatum: 9 augustus 2023

Paperback € 22,99 | Ook beschikbaar als e-book

Zelfzorg is het begin van alles

En waarom dat geen egoïstische keuze is

Klinisch psycholoog, psychotherapeut en bestsellerauteur Nina Mouton schreef met Zelfzorg is het begin van alles een toegankelijk stappenplan voor iedereen die er klaar voor is om radicaal voor zichzelf te kiezen, zodat je beter kunt zorgen voor de mensen om je heen. Zelfzorg is daarbij het begin van alles.

Hoe komt het dat jij zo goed voor anderen kunt zorgen, en daarbij jezelf zo goed als kunt vergeten? Dat is de centrale vraag in Zelfzorg is het begin van alles.

De auteur neemt je in haar boek mee op weg naar meer en diepere zelfzorg. Ze toont hoe je blauwe plekken uit het verleden en transgenerationeel trauma kunt detecteren, vastgeroeste patronen kunt doorbreken en je grenzen kunt bewaken. Onderweg legt ze uit waarom zelfzorg dan juist geen egoïstische keuze is. Integendeel: door beter voor jezelf te zorgen, kun je ook beter zorg dragen voor de mensen om je heen.

Zelfkennis

Echte zelfzorg vertrekt vanuit zelfkennis: weten wie je bent, waar je vandaan komt en waar je naartoe wil.

Mouton: ‘Ik hoop dat het boek voor de lezer het begin is van veel moois. Het begin van meer zelfkennis. Van mildheid voor jezelf. Van leven volgens de eigen grenzen en behoeften. Van diepere verbinding met anderen. De weg ernaartoe is lang. Maar stap voor stap kom je er: bij je authentieke, echte zelf.’

Zelfzorg is het begin van alles staat sinds de verschijning eind oktober 2022 (dus al meer dan 30 weken) onafgebroken in de top-3 non-fictie boeken in Vlaanderen. De zevende druk is inmiddels bijna uitverkocht en verovert nu ook de Nederlandse boekenmarkt. In maart 2023 won Zelfzorg is het begin van alles de Storytel Award in de categorie Beste Vlaamse Luisterboek.

De auteur

Nina Mouton is klinisch psycholoog, psychotherapeut en in Vlaanderen een veelgevraagd expert in de media. Van haar bestseller Mild Ouderschap zijn inmiddels meer dan 35.000 exemplaren verkocht. In 2020 is zij gestart met zeer succesvolle online-opleidingen, onder meer over zelfzorg.

Zelfzorg is het begin van alles | Nina Mouton | € 24,99