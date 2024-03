De nieuwste zelfhulpboeken

Laatst geüpdatet op maart 29, 2024 by Redactie

In de zoektocht naar jezelf en naar antwoorden op verschillende vragen van het leven, zijn zelfhulpboeken een goede aanvulling. We zetten hier de nieuwste exemplaren op een rij, die nu in de winkel liggen of binnenkort uitkomen.

Come together

Emily Nagoski

De wetenschap (en kunst!) achter het creëren van een blijvende seksuele verbinding

Na het ontdekken van je eigen seksualiteit in Come as you are (10.000 exx. verkocht) nu het boek voor fijne seks met je partner(s).

Maakt korte metten met vooroordelen over hoe we seks zien, en welke rol seks zou moeten spelen in een succesvolle relatie.

Biedt een nieuwe kijk op bevredigende seks in een relatie; van verlangen naar plezier.

Gebaseerd op gedegen wetenschappelijk onderzoek en met voorbeelden uit de praktijk.

Nagoski laat ons zien dat bepaalde mythes die ons zijn voorgehouden niet waar zijn, namelijk dat seks in het begin van een relatie altijd het best en het meest frequent is en dat het afneemt naarmate de relatie langer duurt. Come together gaat niet over hoeveel zin we in seks hebben en hoe vaak we het doen, het gaat erom of je de seks die je hebt fijn vindt. Nagoski leert ons over de obstakels die we tegenkomen

op weg naar een goed seksleven en geeft ons manieren om hiermee om te gaan.

Emily Nagoski doceert Women’s Sexuality aan het Smith College in Northampton, Massachusetts en promoveerde op het onderwerp Health Behavior. Haar kerngebieden zijn vrouwelijke seksualiteit, communicatie en relaties. Eerder schreef ze de bestseller Come as you are.

Paperback €24,99 | ISBN 9789056727116 | Ook beschikbaar als e-book

Gedachten zijn klootzakken

Tem je innerlijke vijand

Sanne van Arnhem



Vol herkenbare voorbeelden van uiterst-niet helpende-gedachten, gecombineerd met tips vanuit de psychologische kijk op gedachten en gedragsverandering.

Leren omgaan met negatieve gedachten die zomaar je hoofd binnensluipen.

Herkenbaar, praktisch, laagdrempelig en soms om te lachen.



Meer over Gedachten zijn klootzakken

Gedachten zijn klootzakken. Een groot deel van je gedachten is negatief, en duwt je als je niet uitkijkt zó van een niet-helpende gedachtenglijbaan. Dit is zonde van je goede humeur, tijd en

zelfvertrouwen. Het goede nieuws is dat je er iets aan kunt doen.

Net als bij reallife klootzakken kun je er niets aan doen dat deze gedachten bestaan, maar de manier waarop je ermee omgaat bepaalt wel hoe je je erover voelt en hoe je je gedraagt. Jij bent de baas. Pak met dit boek stap voor stap de regie

terug en tem je innerlijke vijand.

Sanne van Arnhem heeft als motto ‘als jij verandert, verandert alles’. Dit is ook de rode draad in haar werk als trainer en begeleider in zelfontwikkeling en communicatie. Ze heeft een

achtergrond in psychologie en communicatie.

Daarnaast worstelt Sanne al jaren op (meestal) effectieve wijze met een angststoornis



Paperback €21,99 | ISBN 9789400517189 | Ook beschikbaar als e-book en luisterboek

Get Fit

Streng diëten volhouden? Onmogelijk. Koolhydraatarm, suikervrij? Niet haalbaar op langer termijn. Stop met diëten, start met afvallen. Waarom moeilijk doen, als het makkelijk kan? Herken je dat? Dat je voor de spiegel staat, jezelf ziet en denkt ik ben er klaar mee? Elke maandag opnieuw beginnen? Meer dan 18.000 vrouwen besloten de stap te zetten en te kiezen voor Get Fit Girl. Hun methode helpt jou je ideale gewicht te bereiken. En nog belangrijker: al deze vrouwen voelen zich weer 100% fijn in hun lichaam. Hun motto is een gezonde leefstijl is geen dieet.

En op veler verzoek komt eindelijk hun boek uit. Ze delen op social media dagelijks en laten échte resultaten zien van vrouwen in alle leeftijden. Het boek van GET FIT laat je ervaren hoe leuk en makkelijk een gezonde leefstijl kan zijn. De recepten zijn snel, makkelijk en lekker. Haalbaar in jouw leven. Geen hongergevoel, balans is key.

Start met het aanleren van een nieuwe leefstijl die je moeiteloos volhoudt dankzij het GET FIT boek. Zodat je elke maandag weer uitkijkt naar een nieuwe week.

De GET FIT auteurs gaan regelmatig viraal op social media (reels > miljoen views) en pakken deze boeklancering groots aan. Met exact nog één maand te gaan tot de lancering hebben ze al duizenden boeken in de pre-order verkocht en ze zijn gaan nu opschalen. Mis dit boek niet dat dé nieuwste hit wordt om je ideale gewicht te bereiken zonder dieet!

Nederlands | Hardcover | GET FIT | ISBN 9789083341729 | 24,99 Euro verkoopprijs |

Over de auteurs

Frederique Ypenburg (1989) en Wendy de Vries (1996) hebben al meer dan tienduizenden vrouwen geholpen met het bereiken van hun ideale gewicht. Dagelijks inspireren ze veel vrouwen met recepten en tips hoe gezond te leven via hun eigen app (25.000 gebruikers), hun community (15.000 actieve leden) én social media (meer dan 130.000 volgers).

Op de tast

Seksualiteit na kanker



In Op de tast deelt Marieke Colpaert haar eigen ervaringen met seksualiteit na kanker en biedt ze ruimte aan de vele verhalen van bondgenoten. Marlies Meersman, met haar expertise als seksuoloog, voegt waardevolle inzichten en heel concrete oefeningen toe, waarmee je aan de slag kan op jouw temp en op jouw manier.

Na een kankerbehandeling wil je je oude leven weer oppakken: je werk, je hobby’s, je gezinssituatie… en ook je seksualiteit. Maar dat blijkt niet zo vanzelfsprekend. Veel vrouwen worstelen met hun zelfbeeld en seksualiteit. En laat seks nu net iets zijn wat niet makkelijk besproken wordt tijdens de consultatie.

In Op de tast: seksualiteit na kanker doorbreken Marieke Colpaert en Marlies Meersman het taboe. Met verschillende experten en aan de hand van de persoonlijke verhalen van lotgenoten en hun partners leggen ze uit welke gevolgen de kankerbehandeling kan hebben. Daarnaast krijg je een waaier aan tips om zowel mentaal als fysiek weer op een positieve manier met seks om te gaan.

Uniek zijn de vele oefeningen om je seksualiteit opnieuw te beleven. Een must-have voor (ex-)kankerpatiënten, hun partners én zorgverleners.



Over de auteur

Marieke Colpaert kreeg op jonge leeftijd borstkanker en ervaarde zelf de impact van de behandeling op haar seksualiteitsbeleving. Marlies Meersman is psychologe, psychotherapeute en seksuoloog.

Marieke Colpaert en Marlies Meersman – Op de tast.

ISBN 978 94 6477 811 3 | Softcover | 287 pag. | € 24,99.

De kracht van ADHD

dr. Anders Hansen

Verrassende inzichten in ADHD en hoe je de positieve aspecten kunt versterken



Voor de lezers van Druks van Francien Regelink en Het verstrooide brein van Gabor Maté

Meer dan 400.000 volwassenen in Nederland hebben ADHD

ADHD is actueel en overal in de media. Veel mensen (met name vrouwen) komen er de laatste tijd op latere leeftijd achter dat ze ADHD hebben

Toegankelijk populairwetenschappelijk boek dat focust op de positieve kanten van ADHD

Van de auteur van de internationale bestseller Het ongelukkige brein



Meer over De kracht van ADHD

Ken jij iemand die heel gedreven, creatief, onverschrokken, leergierig, flexibel en ondernemend is en veel doorzettingsvermogen heeft? Misschien ben je dit zelf wel? Deze positieve eigenschappen zijn typisch voor mensen met ADHD: een aandoening die over het algemeen wordt gezien als een ‘probleem’. Deze gedeeltelijk erfelijke eigenschappen waren echter essentieel voor het voortbestaan van onze voorouders. Mensen die niet de energie hadden om te jagen of zich niet konden hyperfocussen op de savanne, stierven van de honger of werden zelf een prooi. Psychiater Anders Hansen, die zelf ook ADHD heeft, leert je in dit boek hoe je van deze diagnose een kracht kunt maken en hoe je met de negatieve

aspecten van ADHD omgaat, of het nu voor jezelf is of voor je kind.



Anders Hansen (1974) is een Zweedse psychiater, schrijver en spreker. Hij presenteert daarnaast op televisie zijn eigen documentaireseries over de mysteries van het menselijk brein. Hansen heeft verschillende bestsellers gepubliceerd en er zijn meer dan 2 miljoen exemplaren van zijn boeken verkocht.

Verschijningsdatum: 2 april 2024

Paperback €22,99 | ISBN 978 94 005 1700 4 | Ook beschikbaar als e-book en luisterboek

Het geschenk

14 lessen die je leven kunnen veranderen

Edith Eger

Deze herziene editie van Het geschenk bevat twee nieuwe, persoonlijke hoofdstukken waarin dr. Eger de waardevolle inzichten en lessen doorgeeft die ze heeft geleerd tijdens de coronapandemie. Daarnaast deelt ze recepten van enkele van haar favoriete gerechten.

Van de boeken van Edith Eger zijn al meer dan 250.000 exemplaren verkocht in Nederland en België.

Relevant rond Dodenherdenking en Bevrijdingsdag op 4 en 5 mei.



Meer over Het geschenk

Elk moment in Auschwitz was de hel op aarde. Het was ook mijn beste leerschool. Onderworpen aan verlies, martelingen, uithongering en de constante dreiging van de dood, ontdekte ik middelen om te overleven en vrij te zijn, die ik nog steeds elke dag gebruik.

Op haar donkerste momenten ontdekte Edith Eger dat de meest schadelijke gevangenis in haar hoofd zat. Gebaseerd op haar ongelooflijke verhaal en ervaring als gevierd therapeut, deelt ze waardevolle levenslessen om te helpen en te inspireren, zodat ook wij kunnen losbreken van alles wat ons tegenhoudt.

In De keuze deelt dr. Eger haar oorlogsherinneringen en de opmerkelijke verhalen van hen die zij sindsdien heeft geholpen. Ze doet uit de doeken hoe ze als psycholoog haar cliënten al jarenlang helpt om zich uit hun eigen gedachten te bevrijden, en hoe iedereen uiteindelijk voor vrijheid kan kiezen



Dr. Edith Eger is een vooraanstaande psycholoog en een van de weinige Holocaustoverlevenden die nog in leven is, en zich de tijd in een concentratiekamp kan herinneren. In haar praktijk heeft ze met veteranen, militairen en slachtoffers van lichamelijke en geestelijke mishandeling gewerkt. Ze is auteur van de veelbekroonde New York Times-bestseller De keuze en woont in La Jolla, Californië.

Verschijningsdatum: 9 april 2024

Paperback €20,- | ISBN 978 94 005 1730 1 | Ook beschikbaar als e-book en luisterboek

Open monogamie

Tammy Nelson

Hét boek voor als je nieuwsgierig bent naar een andere invulling van je relatie

Een actueel onderwerp – meerdere BN‘ers spreken zich uit over hun relaties die niet aan ‘de norm’ voldoen – voor open-minded vrijgezellen en koppels.

Datingapps als Feeld stijgen enorm in populariteit.

Auteur is expert op het gebied van open relaties.



Meer over Open monogamie

De monogamie zoals wij haar kennen staat ter discussie. Steeds meer mensen komen ervoor uit dat ze hun relatie – met toestemming van alle partijen – op een andere manier vormgeven; dit kan een open relatie zijn, een relatie met meerdere personen tegelijk, of in een andere vorm dan de traditionele, monogame, een-op-eenrelatie. Hoe werkt dat en past dat ook bij jouw relatie? Hoe ga je het gesprek aan, en hoe zorg je dat je allebei eenzelfde visie krijgt over hoe jullie relatie

er óók uit kan zien? Hoe maak je afspraken, hoe ga je om met eventuele jaloezie en andere vraagstukken?

In dit boek helpt relatietherapeut Tammy Nelson je om je relatie, samen met je partner en vanuit de juiste motivatie, op een andere manier vorm te kunnen geven.



Tammy Nelson is psychotherapeut, seksuoloog en seks- en relatietherapeut. Ze is presentator van de podcast The Trouble with Sex en schreef al meerdere boeken. Ze is directeur van het Integrative Sex Therapy instituut en haar werk is verschenen in onder meer The New York Times Magazine, The Washington Post en op CNN.

drtammynelson.com



Paperback €22,99 | ISBN 9789400517127 | Ook beschikbaar als e-book

Het leven dat jou past

Oprah Winfrey en Arthur Brooks zijn jouw gidsen op de mooiste en meest bijzondere reis die je in je leven gaat maken.

Oprah Winfrey

Arthur C. Brooks

Het leven dat jou past combineert het zachte en inspirerende van Oprah met de wetenschap en uitleg van Harvard-professor Arthur Brooks. Het boek behandelt de nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen op het gebied van geluk en emotieregulatie. Het is praktisch en toepasbaar zodat je gelijk aan de slag kunt.

Arthur Brooks en Oprah Winfrey nodigen je uit voor een reis die leidt naar meer geluk, ongeacht waar je staat in het leven en hoe jouw situatie eruitziet.

Het boek leert je zelf dingen kunt veranderen zonder op de buitenwereld te wachten. Brooks en Winfrey geven je inzichten, compassie, hoop en handvatten om met je emoties te leren omgaan, zodat je direct stappen kunt gaan zetten voor een leven dat jou op dit moment gelukkiger maakt.

Het boek is wetenschappelijk onderbouwd en zit vol inspirerende verhalen uit hun eigen leven en die van de mensen die ze hebben leren kennen.

Dit boek is een perfect startpunt voor het begin van jouw beste leven!

Arthur C. Brooks is professor aan Harvard, waar hij colleges geeft over geluk. Hij schrijft de populaire column How to build a life, en is een geprezen spreker en bestsellerauteur.

Oprah Winfrey heeft een ongeëvenaarde relatie opgebouwd met mensen over de hele wereld. Als presentator en uitvoerend producent van de populaire, prijswinnende The Oprah Winfrey Show heeft ze vijfentwintig jaar lang miljoenen kijkers vermaakt, verlicht en aangemoedigd. Haar prestaties als media-icoon en filantroop maken haar een van de meest gerespecteerde en geliefde persoonlijkheden ter wereld.



Gebonden € 22,99 | ISBN 9789400516960 | Ook beschikbaar als e-book