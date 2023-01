De ‘onontdekte’ stranden van de Algarve

Laatst geüpdatet op januari 25, 2023 by Redactie

De Algarve heeft ruim 200 kilometer kustlijn met gouden zandstranden en kristalhelder water; van grote brede stranden met veel watersportactiviteiten tot verlaten baaitjes waar je niemand tegenkomt. Stranden als Praia da Rocha en Praia da Falésia staan steevast op het lijstje van toeristen, maar er zijn ook hele mooie onontdekte stranden die zeker niet onderdoen voor de bekende toppers. We zetten er een aantal op een rijtje.

Praia de Cacela Velha

Praia de Cacela Velha, ook wel bekend als Fábrica beach, ligt in het oosten van de Algarve tussen Tavira en Monte Gordo. Het ligt naast het natuurgebied Ria Formosa en is een heel rustige plek, zelfs midden in de zomer. Om het strand te bereiken heb je twee opties: bij laagtij is mogelijk om de Ria Formosa te voet over te steken en bij hoogtij kunnen kleine vissersbootjes je naar het strand brengen. Het strand is praktisch ongerept en het behoudt een bijna wilde schoonheid. Vanaf je handdoekje heb je uitzicht op de baai van Monte Gordo, de kerk en het fort van Cacela Velha, het eiland Tavira, het eiland Cabanas en andere hooglanden van de Algarve.

Ilha Armona

Een perfecte dagtrip vanuit de regio Olhão is een bezoek aan Ilha Armona, een eiland dat onderdeel is van natuurreservaat Ria Formosa. Het eiland, waar slechts een aantal mensen wonen, heeft een prachtig kilometerslang ongerept strand dat bestaat uit fijn wit zand. Ook in de zomer is het hier relatief rustig en als je bereid bent om een stukje te lopen heb je het strand bijna voor jezelf. Een heerlijke plek om te ontspannen. Je komt hier met een ferry die meerdere keren per dag vanuit Olhão vertrekt of je kunt een privé speedboot huren. Blijf ook zeker voor de zonsondergang, die is hier prachtig.

Vale Centeanes

Iets ten oosten van Carvoeiro ligt het strand Vale Centeanes. Het gele strand ligt beschut tussen goudkleurige kliffen, waarin grotten verscholen liggen. De zee is hier kalm en dus perfect om te zwemmen, maar ook de snorkelliefhebber komt hier graag vanwege de prachtige onderwaterwereld. In de zomer is het een leuk alternatief voor het populaire Praia do Carvoeiro, dat 2 kilometer westwaarts ligt.

Praia do Vau

Slechts twee kilometer verwijderd van Praia da Rocha, wellicht het meest bekende strand van de Algarve, ligt Praia do Vau. Het is een geweldig strand om te ontsnappen aan de drukte van Praia da Rocha en het centrum van Portimão. Buiten het hoogseizoen is het strand vaak bijna leeg. Het goudkleurige fijne zandstrand wordt omgeven door indrukwekkende roodgekleurde kliffen, waardoor de bezoekers van dit strand een spectaculair uitzicht hebben. De kliffen houden ook een deel van de wind tegen, waardoor het strand een beetje beschut is. Dit maakt dat het strand erg populair is bij Portugese gezinnen, vooral met kinderen.

Furnas

Praia das Furnas is een klein strand in de gemeente Vila do Bispo in het westen van de Algarve. Het wordt bezocht door zowel nudisten als natuurliefhebbers. Op dit strand ben je omringd door prachtige natuur. Bovendien kun je op hier verschillende grotten en holen verkennen. Praia das Furnas is vrij onbekend en zelfs in hartje zomer zijn er (hooguit) een handjevol mensen op het strand, echt een geheim paradijs. Ook hier is de zonsondergang een aanrader!

Foto Credits: VisitAlgarve