De opkomst van NoLo: tips om mee te doen aan de trend van geen of weinig alcohol

Laatst geüpdatet op januari 21, 2025 by Redactie

De maand januari gebruiken veel mensen om hun alcoholconsumptie te verminderen, een trend die bekendstaat als “Dry” January. Maar het hele jaar door minder alcohol drinken — de zogenaamde NoLo levensstijl (geen alcohol of weinig alcohol) — is ook een groeiende trend onder jongeren. Het stimuleert ook de vraag naar leuke alcoholalternatieven zoals mocktails. Voor degenen die overwegen om NoLo in 2025 te proberen, delen we enkele tips en trucs.

Hoe te beginnen

Beoefen Dry January: Gebruik deze 31-daagse uitdaging als hulpmiddel om te beginnen met het verminderen van alcoholgebruik. Door het met een groep te doen, kan de ervaring succesvoller worden.



Doe aan mindful drinken: Overweeg om alcoholconsumptie te verminderen als een zelfzorgtechniek.

Denk aan je budget: Alcohol kan duur zijn. Bespaar geld door er één minder te drinken als je uitgaat of door helemaal geen alcohol te drinken.



Breng kleine veranderingen aan: Volledige onthouding is niet altijd nodig of gewenst. Probeer in plaats daarvan de gebruikelijke drankjes te vervangen door opties met minder alcohol. Verminder daarnaast de hoeveelheid die je consumeert door nee te zeggen of shots over te slaan.



Maak een fitnessresolutie: Mensen die calorieën willen bijhouden en gezonder willen worden in het nieuwe jaar, stoppen vaak als eerste met alcohol. Ze kunnen hierdoor beter slapen en makkelijker trainen. Maar het is ook belangrijk om op alcoholvrije alternatieven te letten, omdat sommige mocktails net zoveel — of meer — calorieën bevatten als mixdrankjes.

Zorg dat gezonde gewoontes blijven hangen

Sociale media: Influencers maken vaak slimme hashtags (#dryjanuary, #sobercurious, #mindfuldrinking) die bewustzijn creëren voor vormen van nuchterheid en mensen helpen contact te leggen met gelijkgestemde personen. Het vinden van een groep die naar hetzelfde doel toewerkt, kan het makkelijker maken om nieuwe gewoontes op te bouwen en te behouden.



Let op sociale signalen: In het verleden werden mensen vaak ondervraagd over hun keuze om niet te drinken of over hun veronderstellingen over het herstellen. Het stigma rond nuchterheid is de afgelopen jaren verdwenen, waardoor het makkelijker is om zonder uitleg “nee, dank je” te zeggen.



Eerlijkheid duurt het langst: Als je tijdens Dry January een drankje hebt gehad, was dat dan omdat je een drankje moest hebben of omdat je de bruiloft van je neef vierde? Als je het verschil kent, kun je beter begrijpen hoe alcohol in je leven past, of niet.



Probeer het nog eens: Als je bent afgehaakt, kun je er weer op. Als Dry January vorig jaar een mislukking was, doe het dan dit jaar nog eens. Oefening baart kunst en elk klein beetje telt.



Wees aardig: Het kost tijd en geduld om te leren nuchtere keuzes te maken. Geef jezelf en anderen genade op deze reis.



Sta open voor hulp: Alcoholgebruik kan, net als elke verslavende stof, worden beïnvloed door genetische aanleg. In dat geval kan het zoeken naar professionele hulp onderdeel zijn van de reis.