De perfecte outfits voor een warme winterdag

We gaan de koudere dagen weer tegemoet, maar ook in de wintertijd heb je regelmatig mooie zonnige dagen. Op zo’n stralende winterdag kun je van alles buitenshuis ondernemen. Bezoek eens een stad waar je nog niet eerder bent geweest of ga gewoon eens ouderwets gezellig een avondje stappen met vriendinnen. De vraag is dan natuurlijk: wat trek je aan? En welke schoenen zijn het meest geschikt om daarbij te combineren?

Hou het simpel

In je vrije tijd draag je bij voorkeur kleding die zo comfortabel mogelijk zit. Casual, maar toch stijlvol. Ons advies: hou het simpel! Eenvoud siert de mens en dat geldt niet in de laatste plaats voor het schoeisel. Met een mooie jeans, een leuk shirt en eenvoudige schoenen val je zeker niet uit de toon. Je kunt bijvoorbeeld een paar mooie espadrilles kopen om onder deze outfit te dragen. Geen aanrader bij extreme vrieskou, maar zolang de temperaturen vriendelijk zijn, haal je op deze manier een stukje zomer terug!

Sneakers voor elke gelegenheid

Een andere prima optie is de vertrouwde sneaker. Eigenlijk scoor je met het dragen van sneakers onder een casual outfit altijd wel punten. Je draagt ze zowel op je werk als tijdens je bezoek aan een festival, maar je kunt ze net zo goed aantrekken als je bij iemand op visite gaat.

Universeel

De grote vraag is dan natuurlijk nog welke kleur sneakers voor jou de beste match is. Twijfel je? Ga dan voor wit! Uit ervaring weten we dat witte sneakers voor dames eigenlijk in vrijwel alle gevallen een veilige keuze is. Het maakt nauwelijks uit welke kleur outfit je gekozen hebt, wit is een universele keuze waarmee je nooit de plank misslaat.

Seizoen

Van oudsher associëren we met name de sneakers vooral met het voorjaar en de zomer, maar dat is tegenwoordig niet meer het geval. Je kunt dit type schoen eigenlijk het hele jaar door goed dragen. Natuurlijk hangt het wel af van de vraag of je veel tijd in de buitenlucht doorbrengt en welke temperatuur daar heerst.

Onderhoud

Voor elke schoen geldt dat goed onderhoud belangrijk is. Wil je lang plezier blijven houden van je nieuwe schoenen, hou ze dan goed schoon! Sneakers kun je reinigen met een zachte borstel of met een spons. Maat een sopje van water met wat groene zeep of ossengalzeep en droog de schoenen daarna met een doek.