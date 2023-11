De perfecte wijn voor bij jouw gerecht

Een heerlijk wijntje is perfect voor bij een maaltijd. Een glas wijn kan de smaken van je eten verbeteren en je culinaire ervaring naar een hoger niveau tillen. In dit blog gaan we dieper in op wijn- en gerecht combinaties, en we bieden zowel algemene richtlijnen als specifieke aanbevelingen om je te helpen de juiste wijn te kiezen voor je gerecht. Dat wordt smullen!

Algemene richtlijnen

Bij het combineren van wijn en gerechten zijn er enkele algemene richtlijnen die je kunt volgen. Zo is het belangrijk om de intensiteit goed te matchen. Lichtere wijnen gaan goed samen met lichtere gerechten, terwijl zwaardere wijnen beter passen bij stevige gerechten. Bijvoorbeeld, een lichte Beaujolais wijn past goed bij gegrilde kip, terwijl een stevige Bordeaux goed samengaat met een sappig biefstuk. Probeer ook wijnen te kiezen die overeenkomen met de smaken in je gerecht. Een citroenachtige Sauvignon Blanc past goed bij een visgerecht met citroensaus, terwijl een rode wijn met bessen aroma’s goed samengaat met een gerecht met bessensaus. Soms is het ook zo dat tegenstellingen elkaar aantrekken. Een zoete wijn, zoals een dessertwijn, kan goed werken met pittige gerechten, omdat de zoetheid de pittigheid kan verzachten.

Specifieke gerechten in combinatie met de juiste wijn

Nu we de algemene richtlijnen van wijn hebben besproken kunnen we wat dieper ingaan op de specifieke gerechten in combinatie met de juiste wijn. Wij geven een aantal aanbevelingen voor populaire gerechten:

Gegrilde vis met sauvignon blanc:

De frisse zuren en citrustonen in Sauvignon Blanc passen perfect bij gegrilde vis. Het brengt de smaken van de zeevruchten naar voren en zorgt voor een verfrissende combinatie.

Pasta met pesto en pinot grigio:

Pinot grigio is een lichte, droge witte wijn die goed samengaat met pastagerechten, vooral die met pestosaus. De nootachtige en kruidige smaken in de pesto worden in balans gebracht door de pinot grigio.

Kip Marsala met chardonnay:

Kip Marsala is een rijk gerecht met een romige saus en champignons. Een boterige chardonnay past hier perfect bij, omdat de textuur en smaken van de wijn aansluiten bij de romigheid van het gerecht.

Gegrilde steak met bordeauxwijn:

Een stevige Bordeauxwijn is de ideale keuze voor een sappige gegrilde steak. De tannine en smaken van donker fruit in de wijn vullen het vlees perfect aan. Een goede combinatie voor een heerlijk avondje uit eten dus.

Aziatische gerechten met Riesling:

Aziatische gerechten, vooral die met een beetje pit, gaan goed samen met een zoete Riesling. De zoetheid van de wijn balanceert de kruidigheid van de gerechten. Zo vind je de perfecte balans tussen je drankje en je gerecht.

Desserts met dessertwijn:

Of het nu gaat om een rijke chocoladetaart of een fruitige sorbet, een dessertwijn zoals een zoete Sauternes is de ideale wijn voor desserts. De zoetheid van de wijn versterkt de smaken van het dessert, waardoor het extra smaken wordt! Nu we alle wijnen hebben besproken, voor welke wijn kies jij bij het volgende diner?