De perfecte zitplek

Na een zware dag werken, is het lekker om even rustig op een tuinset een verfrissend drankje te drinken. Dit hoeft niet een plek te zijn voor jezelf maar ook voor met vrienden en familie. Met een grote eettafel en een aantal comfortabele stoelen creëer jij al de zitplek voor in de zomer om samen te zitten. Moet je nou nog tuinmeubelen kopen voor deze zitplek? Op het internet vind je gemakkelijk het voordeligste tuinmeubilair.



In de romantische tuin vind je plekjes waar je heerlijk even wat tijd voor jezelf hebt, denk hierbij aan een boek lezen, je favoriete hobby uitvoeren of simpelweg om even na te denken. Heb je nou een ruime tuin en heb je er bijvoorbeeld een mooie boom staan waar je verliefd op bent? Maak hier door een knus bankje en sfeervolle verlichting onder te plaatsen helemaal jouw plekje van. Mocht je nou toch een wat kleinere tuin hebben en heb jij nou een schuurtje waar je niets specifieks mee doet? Tover hem dan om naar jouw droomplekje waar jij je favoriete hobby’s kan doen. Maak er de plek van om te schilderen, pottenbakken, yogaën of probeer hier een nieuwe hobby uit.

Vol kleur en geur

Bij geur en kleur moet je je voorstellen dat deze tuinen vaak volstaan met de meest geur- en kleurvolle bloemen en planten. Denk hierbij aan zinnia’s, tulpen, ridderspoor, grote leeuwenbek, zonnebloemen, afrikaantjes en natuurlijk niet te missen lavendel. Al deze bloemen zien er niet alleen prachtig uit maar ruiken ook ontzettend lekker, deze geuren zijn heerlijk en in de zomertijden zal je hele tuin ernaar ruiken.

Biodiversiteit

Biodiversiteit betekent dat er in de tuin rekening wordt gehouden met alle insecten zoals: bijen, vlinders en staarvliegen. Hiervoor plaats je bloemen in de tuin om ze te voorzien van voedsel en nectar zodat ze voort kunnen leven. Met alle beplanting in de tuin lok je verschillende soorten dieren naar je tuin en maak het ontzettend levendig.

Verschillende soorten tuinen

Niet elke vrouw is hetzelfde natuurlijk, iedereen heeft een andere smaak. De ene houdt van een tuin vol met bloemen in borders en de ander van een strakke of een romantische tuin. Maar er zijn ook zogenoemde stijlen voor de tuin. Een voorbeeld hiervan is een Engelse cottage tuin, één die gezelligheid en romantiek uitstraalt en waar menig vrouw verliefd op wordt. Toch zal je altijd zien dat elke vrouw hier haar eigen draai aan geeft en een unieke achtertuin ontwerpt.