De Physalis – een exotische vrucht

Laatst geüpdatet op februari 27, 2024 by Redactie

De goudgele physalis is met zijn perkamentachtige omhulsel mooi om te zien en wordt daarom vaak gebruikt als decoratie voor drankjes en zoete desserts. Hun smaak doet denken aan een mengsel van kruisbessen en ananas.

Lees ook: 7 Braziliaanse fruitsoorten en hun voordelen

De vruchten, die ongeveer zo groot zijn als een kers, kunnen puur worden gegeten. Ze zijn ook lekker in fruitsalade en yoghurt, in compotes, als topping op taarten, gedoopt in chocolade of in zoete desserts zoals panna cotta. In de salade harmonieert het exotische fruit met rucola, tomaten en mozzarella. Voor een pittige physalischutney combineer je deze met uien, chili en gember.



Voordat je gaat eten, open je de papierachtige verpakking en draai je de vrucht voorzichtig eruit. De rijpe bes is van nature bedekt met een kleverige laag die onschadelijk is voor de gezondheid. Als je hem onder stromend water wast, smaakt de physalis milder. Wassen is aan te raden, omdat hierdoor eventueel aanwezige bestrijdingsmiddelenresten worden verwijderd.



De Physalis heeft veel namen zoals Andeskers en Inca-pruim, die duiden op zijn oorspronkelijke thuis in Zuid-Amerika. Hij wordt ook wel Kaapse kruisbes genoemd omdat hij in de 19e eeuw naar Kaap de Goede Hoop in Zuid-Afrika kwam en zich van daaruit verspreidde.



De kruidachtige plant behoort tot de nachtschadefamilie en wordt tot twee meter hoog. Na de bevruchting vormen de bloembladen een papierachtige kelk waarin de vrucht groeit. De optimale rijpheid wordt bereikt wanneer de “lampion” bruinachtig is en de bes goudgeel is. Het sappige vruchtvlees bevat veel kleine eetbare zaadjes en is rijk aan waardevolle ingrediënten zoals flavonoïden, provitamine A, B-vitamines en vitamine C, calcium, ijzer en fosfor.

Lees ook: Steenfruit: Maak kennis met 5 verschillende steenvruchten

December tot juni is het hoogseizoen voor Kaapse kruisbessen, die los of in kleine plastic mandjes worden verkocht. De Phyalis wordt uit Peru, Kenia, Zimbabwe, Zuid-Afrika, Colombia en Nieuw-Zeeland geïmporteerd. Controleer de vruchten voordat je ze koopt, omdat ze gemakkelijk schimmelen. Idealiter zijn ze stevig en goudgeel van kleur. Physalis blijft in zijn papierachtige omhulsel tot tien dagen goed als het op een luchtige, droge en koele plaats wordt bewaard.