De pil wat zijn de voor en nadelen

Laatst geüpdatet op januari 24, 2023 by Redactie

Heb je een relatie en nog geen kinderwens? De pil is dan een manier om zwangerschap te voorkomen, maar niet zonder bijwerkingen helaas. Veel vrouwen ervaren namelijk heftige nadelen door de pil. Welke alternatieven zijn er en wat zijn precies de nadelen van de pil? Wil je meer lezen over de pil en het effect ervan op je lichaam? Lees dan verder, tijd voor een realitycheck.

Eerst maar eens de basics:

Er zijn in Nederland 8 soorten anticonceptiemethoden, namelijk de anticonceptiepil, -pleister, -ring, -staafje, prikpil, spiraal, barrièremethoden en sterilisatie. Onder barrièremethoden vallen het condoom, pessarium of vrouwencondoom. De pil is in Nederland een populair voorbehoedsmiddel. Als je deze op de juiste manier neemt is het een zeer betrouwbare optie.



Helaas zijn er ook een aantal bijwerkingen waar je rekening mee moet houden als je de pil gaat slikken. Door de hormonen in de pil kan je onder anderen last krijgen van misselijkheid, hoofdpijn en depressieve gevoelens. In de bijsluiter van de pil staat zelfs dat één op de tien gebruikers last krijgt van depressieve gevoelens door de pil. Ook onderdrukt de pil de productie van testosteron, een hormoon waardoor je je juist goed gaat voelen. De grootste boosdoener van de pil is dus het feit dat het je hormoonspiegels beïnvloed.

Lees ook: Hoe overtuig ik mijn partner om condooms te gebruiken

Stemmingswisselingen zijn dan ook vaak de reden dat vrouwen ervoor kiezen om te stoppen met de pil. Volgens SFK (stichting farmaceutische kengetallen) loopt het gebruik van de pil jaarlijks terug. Apotheken verstrekken jaarlijks steeds minder de pil aan vrouwen.



Er zijn drie alternatieven zonder hormonen voor de pil, namelijk: barrièremethodes, het koperspiraal of sterilisatie. Als je nog een kinderwens hebt voor in de toekomst valt sterilisatie natuurlijk weg. Een populair alternatief voor de pil is de condoom of de koperspiraal. Een groot voordeel van deze spiraal is dat je maar één keer in de vijf à tien jaar aan anticonceptie hoeft te denken. En het grootste voordeel: Er komen geen hormonen in je bloed. Hierdoor heeft dit voorbehoedsmiddel dus geen invloed op je stemming.



Dus to pil or not to pil? Twijfel je na het lezen van dit artikel wat je moet doen? Vraag dan informatie op bij je huisarts. Die kan jou het beste vertellen welke anticonceptie bij jou past.