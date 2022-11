De populairste attracties voor toeristen in Midden-Amerika

Laatst geüpdatet op november 7, 2022 by Redactie

Natuurparken, Werelderfgoed sites, oude ruïnes, tropische flora en fauna, imposante vulkanen en paradijselijke stranden zijn slechts enkele van de belangrijkste attracties van Midden-Amerika. Het verkeersbureau van Centraal-Amerika tipt enkele van de populairste attracties binnen deze regio.

Belize: Het Grote Blauwe Gat

Gelegen voor de kust van Belize ligt het Lighthouse Reef, een klein atol met daarin de zogenaamde Great Blue Hole, een circelvormig onderwatergrot met een diameter van iets meer dan 300 meter en een diepte van 125 meter en opgenomen in de UNESCO Werelderfgoedlijst. Het is een van de uniekste duiklocaties ter wereld. Hier zwemmen onder meer verpleegsterhaaien, gigantische tandbaarzen of groupers en verschillende soorten rifhaaien, zoals de Caribische rifhaai en de zwartpunthaai.

Costa Rica: Arenal Vulkaan en La Fortuna National Park

Een van de meest bezochte nationale parken is het Arenal national park- vernoemd naar dé trekpleister – de prachtige kegelvornmige Arenal vulkaan met een hoogte van zo’n 1670 meter. Het was vroeger een van de meest actieve vulkanen in het land – de laatste grote uitbarsting was in 1968 – maar is de laatste 10 jaar slapend. Er lopen verschillende wandelpaden door het park en andere bezienswaardigheden zijn het Arenal-meer, heetwaterbronnen en de La Fortuna-waterval. Uiteraard is ook de flora en fauna indrukwekkend.

El Salvador: Meer van Coatepeque

Het meer van Coatepeque in El Salvador ligt onwaarschijnlijk mooi, het is een kratermeer, ligt op een hoogte van 750 meter en meet zo’n 26 km². De ligging is 18 kilometer ten zuiden van de stad Santa Ana. Een bijzonder fenomeen is dat het water soms verkleurt van blauw naar een soort groenblauw turkoois, de verkleuring duurrt zo’n 15 dagen tot een maand en wordt veroorzaakt door micro-algen.

Guatemala: Tikal

Tikal ligt in het regenwoud van de provincie Petén in het noorden van Guatemala en was een van de belangrijkste steden van de oude Maya-beschaving. Archeologen schatten dat de bevolking op zijn hoogtepunt tussen de 50.000 en 100.000 inwoners bereikte.



Onder de grote verscheidenheid aan Maya-sites in Midden-Amerika is Tikal een van de meest indrukwekkende vanwege de weelderige vegetatie eromheen. Bezoekers kunnen naar de top van enkele van de piramides klimmen en een panoramisch uitzicht krijgen over de boomtoppen. Zonder twijfel een van de meest interessante plaatsen om te bezoeken in de regio.

Honduras: Bay Islands

Paradijselijke eilanden met parelwitte stranden en diepblauw zeewater… je zult niet direct aan Honduras denken maar voor de kust liggen de Bay Islands (Baai eilanden) met het hoofdeiland Roatán. De combinatie van turquoise water, tropische vissen en wit zand maken het een waar paradijs. Daarnaast kan de reiziger genieten van watersporten, zwemmen met dolfijnen, vissen en duiken. Het eiland, 60 kilometer lang, kent een weelderige vegetatie en ligt 50 km uit de Hondurese kust.

Panama: Panamakanaal

Het is het onbetwistbare symbool van het land – het Panamakanaal, de nationale trots van iedere Panamees. Het is ruim 81 km lang en verbindt de Grote Oceaan met de Caribische Zee. Al in 1881 begonnen Fransen – Frankrijk bezat er reeds een spoorlijn – aan de aanleg maar dat eindigde in een (financieel) fiasco en Amerika nam het megaproject in 1904 over met als resultaat dat in augustus 1914 het eerste schip door het kanaal voer.



Het merendeel van toeristen bezoekt de Miraflores sluizen met een bezoekerscentrum en een museum. Het bezoekerscentrum heeft vier zalen waar de de aanleg, feiten en cijfers en andere wetenswaarsdigheden modern gepresenteerd worden. Ook is er een observatiedek waar je een schitterende zicht hebt op hoe de schepen de sluizen passeren.

Nicaragua: Granada

Opgericht door Francisco Hernández de Córdoba in 1524 is de stad Granada, ook bekend als “La Gran Sultana”, een van de belangrijkste toeristische attracties in Nicaragua. De koloniale en neoklassieke architectuur van het oude centrum, de musea, galeries, hotels, restaurants, bars en kosmopolitische sfeer maken het een bestemming op zich en een prima uitvalsbasis om de andere attracties van de regio te erkennen.



Ten zuiden van Granada ligt het Mombacho Volcano National Park met prachtige trails rondom de krater van de vulkaan op een hoogte van 1345 meter.