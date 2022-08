De populairste casino spellen onder vrouwen

Iedereen heeft James Bond wel eens gezien. 007 die allerlei gave stunts uitvoert, dure drank en auto’s heeft en de man is in het casino. Je kan niet zeggen dat het geen stoere films zijn. Net zoals Bond in een casino zijn, dat is iets wat toch veel mensen wel eens mee zouden willen maken. Vandaar dat de aandacht naar casino’s de laatste jaren flink groeit over de wereld. Maar de industrie is niet alleen voor mannen bedoeld. Vrouwen neigen ook naar stoere dingen, dit zie je aan alles. Van meer vrouwen in casino’s tot het vrouwenvoetbal wat steeds professioneler wordt. Er komt een steeds mooiere balans tussen mannen en vrouwen in de gokwereld. Dit zie je aan dat het casino unisex spellen aanbiedt, maar ook diverse spellen die juist meer mannen of vrouwen aantrekken.

Vrouwen en casino’s

Vrouwen zijn ook vaak zat in casino’s te vinden, want ook onder de vrouwen stijgt de populariteit van gokken enorm. Ook vrouwen spelen hoofdrollen in casino films, kijk maar naar de bizar goede film ‘Molly’s Game’. Vrouwen hebben tijdens het gokken wel een iets andere smaak dan mannen, ze hebben een bepaalde voorkeur voor de soorten spellen die ze spelen.

Populairste casino spellen onder vrouwen

1) Online slot games

De meest entertainende online casino spellen voor vrouwen zijn online slot spellen. Er zijn diverse soorten slots beschikbaar online, of het nou klassieke, gethematiseerde of video slots zijn, ze zijn allemaal beschikbaar. Je kan tegenwoordig vertrouwd online gokken met Ideal betalingen. Je vindt vele slots op Nederlandse goksites, dit omdat sinds 2021 online gokken legaal is in Nederland.

2) Online Keno

Online Keno is een simpel spel om te spelen wat geen gierige prijzen uitdeelt. Wanneer je online aan het spelen bent, heb je de optie om een traditioneel spel te kunnen gaan spelen, je nummertjes te kiezen en te hopen voor een ‘match’. Maar je kan ook een unieke versie met meer toeters en bellen spelen. Vrouwen zijn vaak geneigd om dit te spelen

3) Poker

Naast alle online casino spellen, zijn vrouwen ook erg geïnteresseerd in poker. Uit een studie is gebleken dat over de laatste aantal jaren, het aantal vrouwen dat poker speelt, met 22% gestegen is. Hoe poker dus eerst een spel voor mannen was, zijn vrouwen nu ook de pokerwereld toegetreden. Sommige van de bekendste pokerspelers ter wereld zijn ook vrouwen. Bijvoorbeeld Shannon Elizabeth en Jennifer Tilly, deze wil je zeker niet aan tafel tegenkomen.

4) Bingo

Als iemand je pen en papier zou geven en zou vragen te tekenen wat het eerst in je opkomt bij het woord ‘bingo’, dan kun je wel bedenken hoe het er uit komt te zien. Het is oké om bingo met oude vrouwtjes te associëren. Maar iets raars is gebeurd de afgelopen paar jaren, steeds meer jongere mensen zijn bingo gaan spelen, voornamelijk vrouwen. Dus schrik niet als er wordt gezegd dat bingo ook een vrouwenspel is.

5) Blackjack

Ook blackjack maakt de lijst, vrouwen zijn namelijk ook actieve blackjack spelers. Er zitten net zo regelmatig vrouwen aan een blackjack tafel als dat mannen dat zitten. Uit studies hebben gebleken dat vrouwen zelfs meer oog hebben voor de strategie die er in het spel zit. Ze pikken het sneller op en hanteren beter de duim regels van het spelletje.



Vrouwen zijn dus tegenwoordig ook wat meer actiever geworden in de wereld van James Bond. Maar hoe stoer, mooi en leuk het allemaal klinkt, let altijd goed op, spelen met geld is niet niks. Het kan zich zo uiten in een gokverslaving, ben je daar al beland? Zoek z.s.m. hulp!