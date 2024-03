De relatie tussen voedselverspilling en het onnodige watergebruik

Laatst geüpdatet op maart 18, 2024 by Redactie

Op Wereldwaterdag (22 maart 2024) wil Too Good To Go, ’s werelds grootste marktplaats voor voedseloverschotten, de aandacht vestigen op de relatie tussen voedselverspilling en het onnodige gebruik van water. Uit een recent onderzoek van Too Good To Go blijkt dat de overgrote meerderheid in Nederland de hoeveelheid water onderschat die nodig is om voedsel te produceren. Nederlanders kunnen gemiddeld maar voor één van de 7 getoonde voedingsmiddelen, zoals brood of een tomaat, een goede inschatting geven. Slechts 1% van de Nederlanders maakt zich zorgen om het water dat verspild wordt wanneer ze eten weggooien.



“Op Wereldwaterdag willen we bewustzijn creëren over de enorme hoeveelheid water die verloren gaat door voedselverspilling”, zegt Geertje Zeegers, Country Director van Too Good To Go Nederland en België. “Wist je dat voor de productie van één chocoladereep van 100 gram tot wel 1.700 liter water nodig is? En voor de productie van één snee brood van 29 gram, 47 liter water? En dat terwijl brood het meest verspilde voedsel in Nederland is. Voedsel heeft een tastbare waarde; niet alleen in economisch opzicht, maar ook vanwege de verborgen hulpbronnen, zoals water, die nodig zijn voor de productie ervan. Daarom biedt juist het wereldwijde probleem van voedselverspilling een belangrijke kans om klimaatverandering aan te pakken: door minder voedsel te verspillen verminderen we niet alleen één van de grootste bronnen van broeikasgasemissies, maar voorkomen we ook het onnodige gebruik van land en water op grote schaal.”

De link tussen voedselverspilling en het onnodige watergebruik

Nederlanders gebruiken gemiddeld 4.000 liter water per dag. Dat staat gelijk aan zo’n 5,5 uur lang de kraan laten lopen. Slechts 130 liter hiervan is bestemd voor huishoudelijk gebruik, zoals koken, drinken en wassen. Het overgrote deel van de 4.000 liter zit verstopt in onze voeding. Wist je bijvoorbeeld dat voor de teelt van één kilo aardappelen maar liefst 290 liter water nodig is? Dat zijn bijna twee badkuipen vol! Uit het recente onderzoek van Too Good To Go blijkt dat de Nederlanders zich bij het weggooien van voedsel meer zorgen lijken te maken over het niet graag weggooien van eten in het algemeen (47%), over het geld dat wordt verspild (27%), over het feit dat mensen elders in de wereld in hongersnood verkeren (17%) dan over de verspilling van water (1%).

Het ‘verborgen water’ achter ons favoriete voedsel

Mensen onderschatten vaak het waterverbruik dat nodig is voor de productie van andere alledaagse voedingsmiddelen, zoals een glas melk of een kop koffie. Gemiddeld konden de bevraagde Nederlanders maar voor één product het waterverbruik correct inschatten.

Benieuwd naar andere verrassende “verborgen water” cijfers?

Tomaat: er is 50 liter water nodig om een tomaat te produceren

Komkommer: er is 140 liter water nodig om een komkommer te produceren

Kop koffie: er is 130 liter water nodig om een kop koffie te produceren

Appel: er is 125 liter water nodig om een appel te produceren

Glas melk: er is 255 liter water nodig om een glas melk te produceren

Kilo aardappelen: er is 290 liter water nodig om een kilo aardappelen te produceren

Brood: Er is 804 liter water nodig om 1 heel brood (500 g) te produceren

Met andere woorden: als we voedsel verspillen, verspillen we ook water. Too Good To Go moedigt iedereen aan om actie te ondernemen tegen voedselverspilling om onze waardevolle watervoorraden te beschermen en klimaatverandering echt te helpen aanpakken, hapje voor hapje, één maaltijd per keer.

