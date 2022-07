De resultaten van het ‘Zomer Vol Liefde’ onderzoek

Deze zomer is een ‘Zomer Vol Liefde’ bij Videoland. De nummer 1 lokale streamingsdienst van Nederland heeft een groot aantal nieuwe programma’s waar ‘love, dating en reality-tv’ de boventoon voert: ‘Love Island’, ‘B&B Vol Liefde’, ‘De Ware Jacob’, ‘Echte Gooische Moeders: La Dolce Vita’, ‘Married at First Sight: Match or Mistake’ en een tweede seizoen van ‘Ronnie: De Familie Flex’.



Ellen van den Berghe, Hoofd Content Videoland:

“Wij zijn de eerste lokale streamingsdienst die dit genre omarmden en inmiddels kan onze abonnee het hele jaar door nieuwe afleveringen streamen in dit populaire genre. Wij voelen ons ook echt pioniers. Wij zijn trots dat we naast de grote vertrouwde merken ook de vernieuwing opzoeken met een aantal geweldige nieuwe Videoland originals in dit genre. Kortom, tijd om de ‘Zomer Vol Liefde’ te vieren!’.



Om de ‘Zomer Vol Liefde’ te vieren heeft het inVotes-panel van onderzoeksbureau No Ties, in opdracht van Videoland een aantal ‘liefdesvragen’ gesteld aan het Nederlandse publiek (n=1.000, 20-54 jaar).



Welke ‘love, dating & reality-tv’ programma’s kijken mensen het liefst? Doen ze dit samen, alleen of met vrienden? Waarom kijken ze naar dit genre? Zijn mensen juist meer tevreden met hun eigen relatie na het zien van deze programma’s of juist niet? En wat zijn de meest memorabele momenten?

De resultaten zijn soms verrassend en altijd leuk en positief:

Op de vraag ‘Welke overall ‘love en dating, reality-tv’ programma’s’ kijkt Nederland wel eens, kwam de volgende top vijf naar voren:



1. First Dates

2. Boer zoek Vrouw

3. Lang leve de liefde

4. Temptation Island

5. Married At First Sight



Bij “Wat is het favoriete ‘love, dating en reality-tv’ programma bij een streamingdienst?” voert ‘Temptation Island’ de lijst aan.



Daarnaast kijkt bijna de helft van de ondervraagden de programma’s alleen, maar ook een derde met haar of zijn partner. Op de vraag ‘Waarom?’ Nederland naar dit genre kijkt, blijkt dat de nummer een reden ‘ontspanning’ is. Gevolgd door ‘lekker mee zwijmelen’. Maar op de derde plek staat ook dat veel kijkers ‘Interesse in de psychologie hebben achter de programma’s’.



Na het kijken van een ‘love, dating en reality-tv’ programma is 70% van alle ondervraagden ‘nog even blij met partner’, maar 27% geeft ook aan ‘nog blijer met de eigen partner’ te zijn.



Ook is er gevraagd wat de meest memorabele momenten uit deze programma’s zijn. Een greep uit de meest gegeven antwoorden:



– De keuze van Evert voor Maud in ‘Boer zoekt Vrouw’

– De reünie van Tony in ‘De Bachelor’

– Dat Marvin niet voor Ferdi koos in ‘Prince Charming’

– En alle momenten van Harrie de Hengst uit ‘Ex On The Beach’.

Kijk in de “Zomer Vol Liefde” de volgende Videoland-programma’s:

Love Island – vanaf vandaag, elke maandag tot en met zaterdag

Vanaf vanavond begint het romantische avontuur voor twaalf singles in een nieuw seizoen van ‘Love Island’ bij Videoland. In een prachtige villa onder de Spaanse zon gaan ze vijf weken lang op zoek naar een nieuwe liefde, onder de begeleiding van Holly Mae Brood en Viktor Verhulst. Elke maandag tot en met zaterdag nieuwe afleveringen te zien van ‘Love Island’.



B&B Vol Liefde – vanaf vandaag en 7 dagen vooruit te kijken

Verspreid over prachtige plekken in Europa zijn zij er klaar voor om de zoektocht naar de eeuwige liefde te beginnen. Maar liefde is pas liefde als het van twee kanten komt. Welke Nederlandse partner durft de stap over de grens te maken en samen met de eigenaren het avontuur der liefde aan te gaan. Maak je op voor een Summer VOL Love. ‘B&B Vol Liefde’ is vanaf maandag 11 juli elke maandag t/m vrijdag om 20.30 uur bij RTL4 te zien. Bij Videoland kijk je een week vooruit!



De Ware Jacob – vanaf 15 juli wekelijks te zien

Jacob, de grote blikvanger van het eerste seizoen ‘B&B Vol Liefde’ probeert na twee moeizame jaren in het toerisme zijn villa Casa do Monte nieuw leven in te blazen. We volgen het wel en wee in de B&B met alle chaos van dien en krijgen een inkijkje in zijn turbulente liefdesleven. Daarnaast kijkt Jacob altijd vooruit en bezoekt hij potentiële nieuwe villa’s om in de toekomst een nieuw miljoenenproject te kunnen starten. Jacob bereidt zich gedurende de serie voor op een summerparty compleet in de jaren ’80 stijl om het zomerseizoen in te luiden en de grote vraag is of hij dit doet met een vrouw aan zijn zijde. De realityserie ‘De Ware Jacob’ is vanaf vrijdag 15 juli wekelijks te zien bij Videoland



Echte Gooische Moeders: La Dolce Vita – vanaf 24 juli wekelijks te zien

Vanaf 24 juli zijn onze lievelingsmoeders ook weer terug bij Videoland. In de vakantiespecial ‘Echte Gooische Moeders: La Dolce Vita’ gaan Bo, Florine, Leslie en Pauline op girls’ trip door Italië. Ze laten hun gezinnen achter voor een welverdiende mom break vol tijd en aandacht voor elkaar. De dames beginnen in Milaan en rijden via tussenstops in Toscane en Rome door naar de prachtige Amalfikust. Echte Gooische Moeders: La Dolce Vita is vanaf zondag 24 juli wekelijks te zien bij Videoland.



Married at First Sight: Match or Mistake – vanaf 22 augustus wekelijks te zien

Married At First Sight komt deze zomer terug in een gloednieuw jasje. Opnieuw wagen zeven stellen een sprong in het diepe en stellen zich open voor dit unieke en onvergetelijke experiment. Zoals vertrouwd trouwen de koppels met een onbekende, gaan ze op huwelijksreis en wonen ze samen. Maar in ‘Married At First Sight – Match or Mistake’ – doen ze dat niet alleen. De stellen leren ook elkaar kennen tijdens hun zoektocht naar de liefde en dat gaat niet zonder slag of stoot. Dit nieuwe programma is vanaf 22 augustus exclusief te zien bij Videoland.



Matched by Mom – in het najaar te zien

Loop je alleen maar blauwtjes in de kroeg en heb je Tinder helemaal uitgespeeld? Dan kun je altijd nog de hulp van je moeder inschakelen bij het vinden van een nieuwe partner. In de nieuwe realityshow ‘Matched by Mom’ gaan moeders op zoek naar hun ideale schoondochter of -zoon. Lukt het ze om de perfecte match te vinden voor hun zonen? Presentator Edson da Graça gaat ze erbij helpen.



Ronnie: De Familie Flex – vanaf 17 augustus wekelijks te zien

Ronnie Flex is terug met een tweede seizoen van zijn realityserie. Vanaf 17 augustus zijn hij, zijn vriendin Demi en dochters Remi en Nori te zien in ‘Ronnie: De Familie Flex’.

Beeld: Tom Cornelissen