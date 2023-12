De romantische kant van Japan

Laatst geüpdatet op december 14, 2023 by Redactie

Terwijl Japan bekend staat om zijn rijke cultuur, adembenemende landschappen en futuristische steden, willen we nu de romantische kant van dit prachtige land belichten. Japan mag dan wel niet meteen als een typische bestemming voor een romantische vakantie in gedachten komen, maar het heeft zoveel te bieden voor koppels die op zoek zijn naar een onvergetelijke ervaring. Of je nu op zoek bent naar rustige, romantische wandelingen door de iconische kersenbloesemtuinen, ontspannen in traditionele warmwaterbronnen, genieten van romantische diners bij kaarslicht in traditionele restaurants of avontuur in een betoverend amusementspark, Japan heeft voor elk verliefd stel iets te bieden. In deze nieuwsbrief hebben we een verzameling romantische ervaringen samengesteld.

Ontspan in romantische warmwaterbronnen in Hakone

Verwen jezelf en je partner met een bezoek aan de warmwaterbronnen van Hakone en geniet van adembenemende uitzichten op de berg Fuji. Deze schilderachtige regio is een populaire bestemming met rustgevende onsen (warmwaterbronnen) om te ontspannen en tot rust te komen. Hakone, gelegen in het oosten van het Nationaal Park Fuji-Hakone-Izu, is gemakkelijk bereikbaar vanuit Tokio voor een dagtocht of een langer verblijf. Naast de warmwaterbronnen biedt Hakone ook prachtige bergen zoals Kamiyama en de berg Komagatake, die bereikbaar zijn via een kabelbaan met spectaculair uitzicht op het gebied, inclusief de berg Fuji. Verder is er het nabijgelegen meer Ashinoko, een ontspannende plek voor sightseeing vanwege het prachtige landschap en de cruises.

Fleurige Winterverlichting tijdens de Ashikaga Flower Fantasy

Geniet van betoverende romantiek tijdens de winterse periode in Japan. De Ashikaga Flower Fantasy, die loopt van midden oktober tot midden februari, is een ware sensatie voor de zintuigen. De tuinen in het park veranderen mee met de seizoenen, waardoor er gedurende het jaar drie verschillende thema’s te bewonderen zijn. Laat je verrassen door de betoverende samensmelting van licht en bloemen tijdens de Light and Flower Collaboration, die doorgaat tot halverwege november. Daarna begint het betoverende Christmas Fantasy spektakel, gevolgd door de schitterende New Year Illumination die start op Nieuwjaarsdag. Laat je meevoeren in een wereld van romantische belevingen en beleef de betovering van Japan. Elke verlichting vertelt een verhaal.

Romantiek in het pretpark

Ontdek samen de magie van Yomiuri Land, een betoverend amusementspark gelegen in de bruisende stad Tokio. Laat je meevoeren naar onvergetelijke momenten. Geniet van de prachtige kersenbloesems tijdens de lente, neem een verfrissende duik in het zwembad tijdens de zomer en maak een betoverende wandeling door een winterlandschap vol fonkelende lichtjes. Geniet van een romantische wandeling door de Tuinen van Licht, waar duizenden kleurrijke lichtjes een sprookjesachtige sfeer creëren. Voor de avontuurlijke stellen biedt Yomiuri Land ook spannende attracties. Neem plaats in een van de vele achtbanen en voel de adrenaline door je aderen stromen terwijl je samen de meest sensationele loopings trotseert. Of laat je innerlijke romanticus los met een ritje in het iconische reuzenrad. Terwijl je langzaam naar boven zweeft, kun je genieten van een panoramisch uitzicht over de betoverende stad Tokio, die ’s avonds oplicht als een fonkelende schatkist.

Oude Elegantie en Betoverende Cultuur

Duik in de betoverende schoonheid van Matsumoto, een historisch juweel te midden van het majestueuze berglandschap van Japan. Struin langs de sfeervolle wijk Nakamachi, waar de tijd lijkt stil te staan. In deze wijk vind je charmante oude koopmanshuizen, waarvan sommige zijn omgetoverd tot trendy cafés en ambachtelijke winkels. Dwaal door Nawate Street, waar verhalen uit een vervlogen tijdperk weerklinken. In het hart van de stad staat het Matsumoto kasteel, een architectonisch meesterwerk uit de feodale periode. Omringd door grachten en stenen muren biedt dit “Kraaienkasteel” panoramisch uitzicht op de stad, omlijst door de Japanse Alpen. De houten structuur met meerdere verdiepingen en uitkijktoren maken het tot een prominent symbool van het Japanse erfgoed.

Tropisch paradijs Okinawa

Een strandvakantie mag zeker niet ontbreken in het lijstje van romantische ervaringen in Japan. Bezoek de romantische eilandjes van Okinawa: Ontsnap aan de drukte van het dagelijkse leven en geniet van de rustige stranden en azuurblauwe wateren van Okinawa met een verbazingwekkend aanbod aan koraal en onderwaterleven. Dit tropische paradijs biedt de perfecte omgeving om quality time door te brengen met je geliefde. Vanaf het vasteland van Japan vertrekken de meeste vluchten naar Okinawa’s Naha Airport vanuit Tokio of Osaka.



