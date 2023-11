De ‘Royal Salute Time Chamber’ whisky ter waarde van €120.000

Royal Salute, meester van Schotse whisky (1953), onthult de tweede editie van zijn Art of Wonder-collectie: de ‘Royal Salute Time Chamber’ door Conrad Shawcross. Deze ultra-prestigieuze blend, gepaard met een indrukwekkend kunstwerk als fles, werd voor het eerst gepresenteerd tijdens de Frieze Art Fair in Londen gedurende het begin van november dit jaar. Op vrijdag 17 november, kende dit meesterwerk zijn Nederlandse primeur in de Wanrooij Gallery.



De Art of Wonder-collectie is een unieke reeks limited edition blends, waarin samenwerkingen met visionaire kunstenaars centraal staan. Geïnspireerd door de kunst van het whisky blending proces, wordt voor elke editie een nieuwe kunstenaar uitgenodigd een fles te ontwerpen als eerbetoon aan de creativiteit in kunst en design.

De ‘Royal Salute Time Chamber’ door Conrad Shawcross

De tweede en nieuwste iteratie binnen deze Art of Wonder serie heeft geleid tot het meesterwerk van de wereldberoemde beeldhouwer Conrad Shawcross, waarin hij de link tussen het concept van tijd in de wereld van beeldende kunst en luxe whisky benadrukt. Het resultaat, de ‘Royal Salute Time Chamber’, combineert een met de hand gesponnen glazen schijf met een kristallen karaf en is ontworpen om de vele dimensies van de tijd te representeren. Het kunstwerk, ter waarde van €120.000 en in een exclusieve oplage van 21 eenheden wereldwijd, waarvan slechts 1 exemplaar de Nederlandse markt bereikt, bevat een 53-jarige Schotse whisky.

Deze verfijnde blend, vakkundig samengesteld door Royal Salute Master Blender Sandy Hyslop, knipoogt naar het jaar 1953, het jaar waarin Royal Salute werd opgericht ter ere van de kroning van Britse koningin Elizabeth II. Met whiskies van minstens 53 jaar oud, zorgvuldig gekozen en gerijpt in een mix van Europese en Amerikaanse eiken vaten, draagt tijd ook bij aan de zeldzaamheid van deze delicate blend. Het resultaat is een exquisiet profiel, met rijke, fruitige tonen in de neus, een boeket van sappige bessen, rijke toffee, geroosterde amandelen en pittige stemgember op het gehemelte, en een lange, zoete afdronk met een vleugje kruiden.



Op vrijdag 17 november, kende dit meesterwerk zijn Nederlandse primeur in de Wanrooij Gallery. De ‘Royal Salute Time Chamber’ werd hier onthuld aan een exclusief gezelschap van bekende kunst en whisky verzamelaars. Een bijzondere presentatie waar kunst en whisky op smaakvolle wijze werden gecombineerd.



Ontdek de ‘Royal Salute Time Chamber’ door Conrad Shawcross tijdens de MASTERS EXPO in RAI Amsterdam van 7 tot 11 december, of bezoek Royal Salute: The Art of Wonder om deze samenwerking verder te ontdekken.

Verkoopinformatie:

De ‘Royal Salute Time Chamber’ door Conrad Shawcross is voor een prijs van €120.000 in zeer beperkte oplage beschikbaar voor aankoop bij geselecteerde retailers. Van slechts 21 exemplaren wereldwijd, is er 1 fles beschikbaar op de Nederlandse markt die verkrijgbaar zal zijn tijdens de MASTERS EXPO van 7 tot 11 december. Bij interesse tot aankoop kan men evenals contact opnemen met Brand Manager Amélie Moreau via Pernod Ricard op telefoonnummer 020 800 0888.