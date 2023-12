De seizoensster, witte kool, brengt het feest in huis

Als de meeste lokale groenten het oogstseizoen vaarwel zeggen, komen ze echt tot hun recht: witte kool. Het is de keukenklassieker in de wintermaanden. Uit de superfood tover je heerlijke gerechten en smoothies, die niet alleen perfect passen in de koude tijd, maar ook een echte energieboost geven.

Winterse powergroenten

Er zit veel goeds in witte kool! Het is een van de koolsoorten die het rijkst is aan eiwitten en koolhydraten. Omdat de gekrulde bladeren vol eiwitten, flavonoïden, calcium, kalium en vitamine A, C en E zitten. Een mengsel dat het immuunsysteem versterkt en de groente tot een ideale metgezel maakt in het koude seizoen. Bovendien bevat het weinig calorieën en dankzij het hoge vezelgehalte kun je er volop van eten. Je profiteert zelfs van de spijsvertering en ontgiftende eigenschappen. Witte kool combineert veel positieve eigenschappen.

Tip: Mosterd is voor witte kool wat karwij is voor andere koolsoorten. Net als karwij, dat niet zo lekker zou zijn in witte kool, stimuleren mosterdolie de spijsvertering en maken ze de witte kool beter verteerbaar.

Kooltijd is gastronomische tijd

Niets past beter bij een contemplatieve kerst dan de antistressgroente bij uitstek: witte kool. Het is een uitstekende bron van vitaminen, vezels en mineralen. Vooral het hoge aandeel foliumzuur in kool is een echte zegen na de inspannende pre-kerstperiode. Want samen met de B-vitamines ondersteunt de kool de vermindering van stress en brengt met zijn vezels ook het spijsverteringskanaal op gang. Maar het beste eraan: met een snel recept kan Kerstmis absoluut heerlijk en stressvrij op het bord worden getoverd.

Witte kool smaakt naar huis

Witte kool werd lange tijd onterecht beschouwd als voedsel voor arme mensen. Want de lichtsluitkool, een afstammeling van de wilde kool, heeft veel te bieden! Het kan op verschillende manieren worden bereid.

Knapperige klassiekers van over de hele wereld

Witte kool komt, net als zoveel andere koolsoorten, uit het Middellandse Zeegebied en was al populair in het oude Rome voordat hij andere landen binnendrong. De voordelen ervan liggen voor de hand. Gemeten naar zijn statige formaat is hij niet duur en bij uitstek geschikt om probleemloos een heel groot gezin te voeden. Bovendien is het goed te bewaren. Een niet onaanzienlijk deel van de vitamine- en mineraalrijke groente wordt verwerkt tot de typische zuurkool. Hiervoor wordt de kool in dunne plakjes gesneden, gepureerd en vervolgens enkele weken gefermenteerd door melkzuurbacteriën. Er wordt alleen zout toegevoegd, de bacteriën zijn van nature al op de kool aanwezig.

Applaus voor de kool

De witte kool is met zijn stevige, lichtgroene bladeren een echte allrounder. Ideaal bij stevige stoofschotels, koolrolletjes of salades, bijvoorbeeld met appels, wat spek en een stevige vinaigrette. Een quiche met witte kool is ook heerlijk. Als alternatief kunnen de bladeren ook in een wok worden gebakken of in de oven worden gestoofd – als bijgerecht. Voor welke variant je uiteindelijk ook kiest, het zal niet alleen je smaakpapillen, maar je hele lichaam bekoren.

Seizoen

Witte kool is een populaire herfst- en wintergroente en wordt ook bij voorkeur in het koude jaargetijde bereid. Het is echter al vers verkrijgbaar vanaf het voorjaar – en smaakt dan veel milder dan in het najaar. De hoofdoogst vindt echter pas in september plaats. Door de goede bewaarbaarheid is – vooral de late rassen – bijna het hele jaar door regionaal geteelde witte kool in de winkel verkrijgbaar.

Bereiding

De kool is “netjes verpakt” door de buitenste bladeren. Zodra deze buitenste bladeren verwijderd zijn, kan het direct verwerkt worden en hoeft het niet afgespoeld te worden. Over het algemeen mag witte kool maar kort gekookt worden om zoveel mogelijk van de gezonde bestanddelen te behouden. Het duurt 5-7 minuten om te koken als het in reepjes wordt gesneden en 5-10 minuten als het wordt gestoomd. Gevulde bladeren hebben 25-45 minuten nodig om te sudderen en 20-40 minuten om te stomen.

Verwerkingstips:

Snijd met een goed mes de kop doormidden en vervolgens in vieren.

Snijd de harde steel uit alle kwarten in een wigvorm.

Snijd voor het stoven de kool dwars in lange, smalle reepjes.

Rasp voor salades de kool fijn met een koolsnijder. Als je van een beetje mals houdt, kun je de gehakte kool zouten en pureren. Dit verbrijzelt de vaste bladstructuur.

Gebruik hele koolbladeren voor koolrolletjes, kort blancheren en dan vullen, oprollen, kort bakken en stoven.