De sieradentrends van dit moment? Dit zijn ze!

Als jij haast nooit zonder sieraden de deur uitloopt, kunnen we wel vaststellen dat je een echte sieradenliefhebber bent. Ieder jaar zijn er dan ook weer een aantal sieradentrends die je in de gaten kunt houden. Gouden sieraden, zilveren sieraden, gekleurde sieraden: je kunt alle kanten op. Wat de sieradentrends van dit moment zijn? Wij zetten er hieronder een aantal voor je op een rij, zodat je dit wellicht kunt gebruiken ter inspiratie!

Statement sieraden

Sieraden mogen momenteel echt gezien worden. Het kan dus echt geen kwaad om tegenwoordig te kiezen voor een groot, opvallend sieraad. Dit is juist enorm trendy en daarom zeker iets om over na te denken. We hebben het hier over echte eyecatchers. Je zou hierbij bijvoorbeeld kunnen denken aan schakelsieraden of sieraden met unieke vormen. Ook gekleurde sieraden zijn momenteel hip, dus dit is ook het overwegen waard. Of je nu op zoek bent naar een nieuwe armband, ketting, horloge of ring: het mag nu allemaal lekker opvallend.

Parels en schelpen

Met de lente- en zomermaanden in het vooruitzicht zijn parels en schelpen enorm populair als we het hebben over trendy sieraden. Sieraden met parels of schelpen geven dan ook een vrolijke uitstraling, waardoor het in de lente- en zomermaanden enorm leuk is om te dragen. Het kan dan ook echt een leuke toevoeging zijn aan jouw lente- of zomeroutfit. Je kunt bijvoorbeeld denken aan een ketting of armband met parels en schelpen.

Persoonlijke sieraden

Een sieradentrend die ook goed is om te onthouden, zijn persoonlijke sieraden. Hierbij zou je bijvoorbeeld kunnen denken aan sieraden met initials. Of het nu je eigen initial is of die van je partner, vriendin of familielid: je kunt hiermee alle kanten op. Je kunt hierbij denken aan een mooie ketting, armband of ring. Deze soorten sieraden zijn bovendien in allerlei soorten en kleuren te koop, waardoor je hier een ruime keuze in hebt.

Gekleurde sieraden

Waar je normaal gesproken bij sieraden misschien al snel denkt aan de kleur goud, zilver of roségoud, zijn ook gekleurde sieraden momenteel een grote trend. Je kunt hierbij denken aan allerlei verschillende kleuren. Gekleurde sieraden hebben een vrolijke uitstraling en zijn vooral in de lente- en zomermaanden hartstikke leuk om te dragen. Het kan echt een leuke toevoeging zijn aan jouw outfit en jouw uitstraling hierdoor een boost geven.

Lange oorbellen

Waar minimalistische oorbellen populair zijn, geldt dat momenteel ook voor lange oorbellen. Je kunt hiermee dus flink uitpakken. Lange oorbellen zijn te koop in talloze verschillende soorten, waardoor je hiermee alle kanten op kunt. Ze zijn er in verschillende vormen, kleuren en stijlen. Waar je ook voor kiest, met lange oorbellen loop jij stijlvol de deur uit de komende tijd.

Als je op zoek bent naar nieuwe sieraden, dan kun je bovenstaande trends zeker in gedachten houden. Deze sieraden zijn namelijk niet voor niets momenteel ontzettend trendy. Of je nu een nieuw horloge, armband, ketting of ring nodig hebt: deze trends hierboven kunnen je wellicht wat meer inspiratie geven. Deze soorten sieraden kunnen jouw outfits echt een boost geven!