De slouchy broek: deze comfortabele broek is de modetrend van 2022!

In tijden van de Corona-lockdowns zijn velen van ons “vergeten” een goede broek te dragen. Voor Corona kon je gemakkelijk de hele dag in spijkerbroek aan je bureau zitten en vond je het zelfs comfortabel, maar nu knelt de spijkerstof na korte tijd en verlang je naar wat ruimers. Als jij er ook zo over denkt, hebben we goed nieuws: in 2022 zullen wijde, casual broeken de modetrend zijn. Ze zien er beter uit dan leggings en joggingbroeken, maar zijn minstens zo comfortabel. Bovendien verbergt de wijde broek kleine probleemzones wonderbaarlijk en past echt bij elke vrouw.

Modetrend slouchy broek

De zogenaamde slouchy broek (“slouchy” komt uit het Engels en betekent “casual”, “cozy” of “baggy”) kenmerkt zich door de hoge taille en extra wijde snit, wat zorgt voor een casual fit. Broeken van soepelvallende stoffen zoals tencel, katoen of linnen zijn bijzonder comfortabel om te dragen, maar ook modellen van imitatieleer, satijn en jeans zijn populair in 2022. We laten je hier een paar geweldige trendy broeken zien, en we vertellen je ook hoe je de broek kunt stylen.

Hoe de broek te combineren

Het praktische van de slouchy broek is dat je hem met bijna alles kunt stylen. Of het nu gaat om sneakers, laarzen of hoge hakken, met een leren jas, blazer of lange jas, met een wollen trui, body of los shirt. Alles past er gewoon bij.