De smaak van Nederland in 2023: Het jaaroverzicht van Thuisbezorgd

Terwijl de feestdagen in aantocht zijn, deelt Thuisbezorgd haar jaaroverzicht met de populairste, ongewone en opvallendste bestellingen in Nederland. De geanonimiseerde data van de bestellingen van zes miljoen mensen bij bijna 13.000 aangesloten restaurants geven een indruk van wat er in 2023 op het menu staat in Nederland. Verrassende uitkomsten zoals onze onweerstaanbare trek in frikandel speciaal op nieuwjaarsdag, de verdere groei van vega en vegan gerechten in Nederland, maar ook de populariteit van ontbijtjes aan huis of de bezorging van toetjes, komen terug in dit jaaroverzicht.

DIT VALT HET MEEST OP UIT DE BESTELLINGEN VAN 2023 BIJ THUISBEZORGD.NL

Speciaal nieuwjaar: Het gerecht waarmee Nederlanders massaal het nieuwe jaar starten is de frikandel speciaal. Op geen enkele andere dag worden er zoveel bestellingen geplaatst voor deze Nederlandse cult snack.



Koninklijke pizza: Het meest bestelde gerecht na Koningsdag is dan weer de pizza margherita. Die bestellen we in grote getalen met vrienden of familie.



Samen is niet alleen: Sowieso bestellen Nederlanders vooral samen met en voor anderen hun maaltijden. Koppels: 46% Familie: 39% Alleen: 23% Vrienden: 16%



Genieten met een bestelling: In Nederland combineren we de bestellingen bij onze favoriete restaurants het liefste met het kijken van een film of serie (20%), samenzijn met vrienden (13%), het vieren van een speciaal moment zoals verjaardagen (9%) of als beloning na een lange werkdag (26%).



Groen doen: De vegetarische en veganistische keuken is in Nederland weer verder gegroeid. Van alle bestellingen is inmiddels 29,72% vegetarisch en 13,23% veganistisch.



Scoren met een kapsalon: Het best scorende gerecht tijdens de Champions League finale van dit jaar was de Döner Kapsalon.



Een echte zoetekauw: De grootste zoetekauw in Nederland bestelde 577 desserts,waarvan 174 cheesecake macarons. Sowieso zijn toetjes in Nederland heel populair in 2023. Enkele van de meest bestelde toetjes zijn chocolade lavacake, kaneelstengels, baklava, chocolate chip cookies, en tiramisu.



Nederlands bestelkampioen: De absolute bestelkampioen van Nederland komt dit jaar uit Amsterdam. Die persoon bestelde 852 keer dit jaar, waarvan 200 broodjes kaas. Iemand anders uit Amsterdam kan rekenen op de allerduurste bestelling van 2023 met een rekening van €1.113, zonder fooi.



Een goede fooi: In Nederland lag de hoogste fooi dit jaar op € 46,45. Alleen in Zwitserland (€50,16) en Duitsland (€50) werden hogere fooien betaald. De meeste fooi geven mensen in Drenthe, Zeeland en Noord-Holland. Terwijl ze in Friesland en Groningen veruit het zuinigst zijn met fooien geven.



Grote bestellers: In de provincies Noord-Brabant, Noord-Holland en Utrecht wordt het meeste geld uitgegeven aan bestellingen bij Thuisbezorgd.nl. Ook hier blijkt weer dat Friezen en Groningers het een stuk zuiniger aan doen dan de rest van Nederland.



Nachtleven: In Amsterdam, Rotterdam en Den Haag worden opvallend veel bestellingen ‘s nachts geplaatst. Maar de absolute nachtbrakers zijn in Groningen te vinden, waar 3,7% van de bestellingen diep in de nacht worden gedaan.

WAT BESTELDEN WE IN 2023 BIJ THUISBEZORGD.NL

De meest bestelden gerechten:

Pizza margherita

Döner kapsalon

Cheeseburger

Pizza salami

Pizza shoarma

De meest bestelde gerechten gerangschikt per keuken:

Italiaans: Pizza margherita, Pizza salami, Pizza shoarma

Amerikaans: Cheeseburger, Hamburger, Kipburger

Japans: Gyoza, Chicken teriyaki bowl, Maki mix

Chinees: Babi pangang, Noedels, Wantan

Indiaas: Butter chicken, Chicken tikka masala, Chicken biryani

De snelst groeiende keukens:

Koreaans

Indiaas

Amerikaans

Mexicaans

Japans

Top 5 vegafans:

Noord-Holland (31,62%)

Groningen (31,17%)

Utrecht (30,32%)

Gelderland (30,13%)

Zuid-Holland (29,28%)

Top 5 veganfans:

Noord-Holland (14,39%)

Groningen (14,24%)

Limburg (13,87%)

Gelderland (13,45%)

Zuid-Holland (13,12%)

WAT BETAAL JE VOOR POPULAIRE BESTELLINGEN

Gemiddelde uitgaven, per gerecht, per regio geven een beeld van de prijsverschillen in Nederland.

Regio #1 – Amsterdam

Pizza margherita € 11,29

Kapsalon € 9,54

Frikandel € 2,83

Regio #2 – Rotterdam

Pizza margherita € 10,40

Kapsalon € 9,27

Frikandel € 2,84

Regio #3 – Den Haag

Pizza margherita € 11,22

Kapsalon € 9,23

Frikandel € 2,87

Regio #4 – Utrecht

Pizza margherita € 10,31

Kapsalon € 9,87

Frikandel € 2,79

Regio #5 – Groningen

Pizza margherita € 8,78

Kapsalon € 9,87

Frikandel € 2,71