De speelgoedtrends van 2023

Laatst geüpdatet op oktober 9, 2023 by Redactie

In aanloop naar de feestdagen presenteert bol.com de Nederlandse speelgoedtrends van 2023. Hieruit blijkt onder meer dat Ken dit jaar eindelijk uit de schaduw van Barbie stapt. Ouders vallen vaker voor speelgoed dat nostalgische gevoelens opwekt, maar dan wel in een modern jasje. TikTok krijgt steeds meer invloed op speelgoedhypes en er is een verdere groei van speelgoed voor volwassen: de kidult trend. Andere trends draaien om het schaars maken van speelgoed en het feit dat bekende figuren uit games en series steeds vaker te vinden zijn op de speelgoedplank. De trends zijn gekoppeld aan de lancering van Het Grote Speelgoedboek, dat deze week bij gezinnen in heel Nederland op de mat valt.

De zes speelgoedtrends van 2023 zijn als volgt:

Dankzij jarenlange ervaring in de speelgoedwereld en toegang tot een grote hoeveelheid (online) speelgoeddata kan bol goed voorspellen welk speelgoed een trend gaat worden – of blijven. Voor de feestdagen van 2023 zijn de speelgoedexperts van bol weer aan de slag gegaan om te bepalen welke trends en items bovenaan de verlanglijstjes in Nederland komen te staan.

1 Barbie Mania & Kenergy

Deze zomer kleurden de Nederlandse bioscopen roze. De Barbie film is een megahit en dit had direct invloed op de populariteit van Barbie speelgoed. Barbie is rondom de feestdagen altijd al populair, maar dit jaar liet de verkoop van Barbie items al in de zomermaanden een piek zien. Maar niet alleen Barbie profiteert van de populariteit van de film. Ook de verkoop van Ken laat een duidelijke stijging zien. Deze zomer werden er zelfs meer Ken poppen gekocht dan tijdens de feestdagen van 2022, het gebruikelijke piekmoment. Eindelijk stapt Ken dus wat uit de schaduw van Barbie: Kenergy!

2 TikTok Power

TikTok is voor kinderen en jongvolwassenen dé plek waar trends beginnen, ook in speelgoed. Mede dankzij TikTok zijn de mini-verzamelgerechten van Miniverse een hype. Met Miniverse kan je een (niet eetbaar) gerecht in het klein maken, zoals een hamburger, pizza of milkshake. Dit trendy speelgoed combineert knutselen en verzamelen en werd recent gekozen tot Speelgoed van het Jaar. In navolging van de TikTok fidget trend uit 2021, is dit jaar de elektronische pop it fidget toy een hit op TikTok en daardoor in de speelgoedverkoop. Dit spelletje verbetert je concentratie en reactiesnelheid, maar zorgt ook voor ontspanning.

3 Kidults – speelgoed voor volwassenen

Het woord kidults is een combinatie van ‘kids’ en ‘adults’. Bij deze trend draait het dus om speelgoed voor volwassenen.

Beïnvloed door de pandemie nam de populariteit van dit speelgoed al een vlucht. Vooral bord- en kaartspellen en items om te tekenen en knutselen werden volop verkocht. Inmiddels kiezen steeds meer fabrikanten ervoor om speelgoed gericht op een oudere doelgroep te lanceren. Het eerder genoemde Miniverse sluit perfect aan op de Kidults trend, maar ook de 18+ introducties binnen het LEGO assortiment, zoals LEGO icons en LEGO ideas.

4 Newstalgia: speelgoed van toen in een modern jasje

Bij de newstalgia trend zien we dat ouders voor hun kinderen op zoek gaan naar speelgoed dat hen aan vroeger doet denken. Hierbij zoeken ze wel naar een moderne uitvoering van hun geliefde speelgoed. Populair is bijvoorbeeld Bitzee, een doosje met 15 virtuele diertjes die je kunt aanraken en verzorgen. Het doet denken aan de Tamagotchi uit de jaren ‘90, maar dan in een modern interactief jasje. Bitzee begint met een schattig babydier dat dankzij liefde en zorg groeit tot een Super Bitzee. Ook de steeds populairdere Mama Surprise Cavia roept het nostalgische gevoel op van het verzorgdiertje van toen. Met voldoende liefde en aandacht, krijgt mama Cavia een of meerdere schattige baby’s.

5 Van game console naar speelgoedplank

Speelgoed gebaseerd op de games Roblox, Minecraft en Super Mario heeft de weg van het gaming scherm naar de speelgoedplank gevonden. Populair zijn Minecraft LEGO, Roblox pet simulator en pluche Super Mario

knuffels. Ook speelgoed gebaseerd op licenties van bekende films en series is succesvol. Producten ter ere van het 100ste jubileum van Disney, zoals de Disney eerbetoon verjaardagscamera, scoren goed. Speelgoed van de kat-tastische personages uit de Netflix serie Gabby’s Poppenhuis is populair, zoals Gabby’s Dollhouse. Speelgoed van Bluey, een populaire serie op Disney+, gaat ook hoge ogen gooien op de verlanglijstjes, zoals deze set van Bluey en zijn familie.

6 Schaars speelgoed

Een trend waar veel merken op inspelen, is het creëren van schaarste. Speelgoed dat niet breed verkrijgbaar is, heeft extra aantrekkingskracht. Een hype zijn Squishmallows. Deze knuffelbeesten zijn door hun marshmallow-achtige textuur heerlijk zacht en verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen. Ze worden in kleine batches uitgebracht en komen daarna niet meer terug. Hierdoor zijn het echte verzamelobjecten. Ook Funko volgt deze strategie voor een deel van hun Funko pops, waardoor sommige bijna niet te vinden zijn. De Funko pop van Max Verstappen is dit jaar populair. LEGO brengt zakjes met minifiguren op de markt waarvan mensen vooraf niet weten welk figuur ze krijgen. Hierdoor gaan mensen op zoek naar hun favoriet. Ook Pokémon kaarten blijven populair, waarbij mensen op jacht gaan naar die ene bijzondere Pokémon kaart.

Een speelgoedboek voor ieder kind

De kinderen die te zien zijn in Het Grote Speelgoedboek zijn dit jaar voor het eerst gekozen aan de hand van een openbare casting. Ieder kind dat graag een plekje wilde veroveren in het boek, mocht hieraan meedoen. Uiteindelijk kwamen 90 kinderen naar de selectiedag, waarvan er 16 schitteren in het speelgoedboek. Tijdens de castingdag werd goed gekeken naar het enthousiasme van de kinderen, de interactie met het speelgoed en hun persoonlijke verhaal. Er is bij de uiteindelijke selectie gekozen voor een groep kinderen met verschillende verhalen en achtergronden. Zo kan ieder kind zich herkennen in het boek.

Verspreiding

Het Grote Speelgoedboek wordt vanaf de tweede week oktober gericht bezorgd bij gezinnen in heel Nederland. Mensen die het boek niet ontvangen, kunnen vanaf 14 oktober terecht bij alle winkels van Albert Heijn in Nederland.